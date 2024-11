La 18e Conférence sur la citoyenneté mondiale se tiendra à Singapour

LONDRES, 04 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Plus de 400 délégués de plus de 50 pays devraient assister à la 18e Conférence annuelle sur la citoyenneté mondiale qui aura lieu du 27 au 29 novembre à Singapour.

Organisé par le cabinet de conseil en citoyenneté et en résidence internationales de premier plan Henley & Partners, cet événement annuel est devenu la conférence la plus importante et la plus significative au monde sur la migration des investissements. Il réunit des présidents et des premiers ministres, d’autres ministres et fonctionnaires de haut rang, des universitaires de haut niveau, ainsi que des conseillers en clientèle privée et des professionnels de la gestion de patrimoine de premier plan, et des médias spécialisés dans la finance et les affaires.

Le programme de la conférence 2024 propose un contenu sophistiqué axé sur la dynamique qui façonne les options de mobilité des familles fortunées d’aujourd’hui. La conférence explorera les évolutions juridiques et économiques et leurs implications, les impacts sociétaux pertinents pour les citoyens du monde, les tendances en matière d’investissement et de migration de patrimoine, ainsi que les changements réglementaires et fiscaux et l’évolution du concept de citoyenneté. Les délégués auront l’occasion d’échanger avec quelques-uns des esprits les plus brillants sur les dernières idées en matière de citoyenneté mondiale et d’interconnectivité et de découvrir comment exploiter le pouvoir de la mobilité mondiale.

Christian H. Kalin, président du groupe Henley & Partners, souligne la pertinence actuelle des connexions transfrontalières pour les citoyens du monde. « Ce que nous appelons la grande migration des patrimoines reflète une tendance mondiale alimentée par l’instabilité géopolitique, l’incertitude économique, la crise climatique et les bouleversements technologiques. Les personnes fortunées reconnaissent de plus en plus que, dans un monde interconnecté, le fait de s’appuyer uniquement sur une seule nation – même prospère et démocratique – comme lieu de résidence ou de citoyenneté peut constituer un risque qu’elles préfèrent ne plus prendre. Cependant, lorsqu’elles examinent leurs options, elles ont une occasion cruciale de réfléchir aux implications plus larges de leurs décisions. Comment la richesse peut-elle être utilisée non seulement pour en obtenir un avantage personnel, mais aussi pour créer un impact social positif ? La citoyenneté mondiale repose fondamentalement sur la conviction que nous avons des responsabilités qui s’étendent au-delà de nos propres frontières – envers nos communautés et envers le monde dans son ensemble. Cette conférence a pour but d’élargir nos perspectives à travers un apprentissage partagé, permettant de susciter des changements significatifs à la fois à l’échelle locale et mondiale. »

Dickon Mitchell, premier ministre de la Grenade, et Terrance Drew, premier ministre de Saint-Kitts-et-Nevis, seront parmi les intervenants de marque de la conférence. Mohamed Nasheed, ancien président des Maldives et actuel secrétaire général du Forum sur la vulnérabilité climatique, partagera également ses réflexions avec de hauts responsables gouvernementaux d’Indonésie, du Monténégro et du Pacifique Sud.

Jim Rogers, investisseur mondial légendaire et auteur à succès, offrira quant à lui son point de vue sur les tendances financières mondiales. Parmi les autres intervenants de marque figurent notamment Parag Khanna, fondateur et PDG de Climate Alpha, le professeur Mehari Taddele Maru de l’Institut universitaire européen et de l’Université Johns Hopkins, Irene Mia, chercheuse principale à l’Institut international d’études stratégiques, et Balaji Srinivasan, entrepreneur américain dans le domaine des technologies, investisseur et auteur de The Network State.

Le 28 novembre, le Dîner du Global Citizen Award 2024 constituera l’un des moments forts de la conférence en mettant à l’honneur une personne remarquable qui œuvre à la recherche de solutions à l’un des défis mondiaux qui touchent l’humanité aujourd’hui. Le lauréat de cette année sera annoncé lors du gala organisé en collaboration avec l’organisation humanitaire suisse à but non lucratif Andan Foundation, qui se concentre sur la promotion de l’autonomie des réfugiés par l’éducation, l’entrepreneuriat et l’emploi, et à laquelle les bénéfices nets de la soirée seront reversés.

