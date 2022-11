KlasJet intègre le Boeing 737 BBJ2 à sa flotte exclusive

KlasJet adds Boeing 737 BBJ2 to its exclusive fleet

LONDRES, 27 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — En 2021, le marché mondial des avions d’affaires représentait 25,87 milliards de dollars US et devrait atteindre 38,34 milliards de dollars US d’ici 2029, avec un taux de croissance annuel composé de 4,06 %. Les avions d’affaires ont effectué 3,3 millions de vols dans le monde en 2021, le plus grand nombre jamais enregistré pour une seule année et 7 % de plus que le précédent pic enregistré en 2019. Les statistiques relatives aux jets privés font état d’une flotte mondiale de 21 929 appareils immatriculés.

Afin d’élargir le portefeuille de produits de KlasJet, un fournisseur de services d’affrètement privé et d’ACMI basé en UE intègre à sa flotte un jet Boeing BBJ2, MSN 32971. L’appareil devrait entrer en service à la mi-avril 2023 et sera basé à Dubaï. L’agent commercial général de cet appareil sera le bureau de Chapman Freeborn UAE à Dubaï.

Le Boeing 737 BBJ2 est un atout majeur pour la flotte exclusive d’avions privés de KlasJet, dans la mesure où il répond aux besoins spécifiques de clients haut de gamme voyageant en comité restreint. « Alors que nos autres appareils Boeing 737 VIP de 56 à 68 sièges au design unique sont parfaits pour les groupes plus importants, tels que les équipes sportives ou les délégations d’affaires et politiques, le B737 BBJ2 sera un choix idéal pour les familles fortunées, les représentants de gouvernements, les présidents, les familles royales et les délégations d’affaires importantes. L’appareil se trouve actuellement au centre d’achèvement JetMS Completion du Groupe Avia Solutions, où l’intérieur du jet sera entièrement rénové », précise Rita Domkute, PDG de KlasJet.

KlasJet adds Boeing 737 BBJ2 to its exclusive fleet

Les services d’affrètement d’avions d’affaires constituent une demande importante dans le monde entier. Les grands groupes peuvent en effet voyager en bénéficiant de tous les avantages de l’aviation d’affaires : horaires de vol flexibles, service de luxe à bord, sièges spéciaux et tarif par siège similaire à la classe affaires des compagnies aériennes régulières. Et d’ajouter : « Nous prévoyons que le B737 BBJ2 récemment acquis nous permettra de renforcer notre position sur le marché du Moyen-Orient, lequel connaît une croissance rapide. Ce jet constitue une option parfaite pour les particuliers de haut rang vivant dans la région ou s’y rendant régulièrement ».

L’appareil de 23 places est un projet vraiment exquis, avec son salon spacieux, sa chambre à coucher et sa douche à bord. La PDG de KlasJet ajoute encore : « Ce jet est conçu pour répondre même aux besoins les plus exigeants de nos clients. Il a été conçu en tenant compte de la convivialité et du confort des passagers et en utilisant des matériaux de haute qualité ».

KlasJet adds Boeing 737 BBJ2 to its exclusive fleet

Plus tôt cette année, la compagnie aérienne a ajouté des passagers à sa liste de services ACMI, complétant ainsi la liste toujours croissante de fournisseurs de compétences de sa société mère Avia Solutions Group.

Pour plus d’informations ou pour fixer un rendez-vous avec l’un de nos représentants KlasJet, veuillez contacter Vilma Vaitiekunaite à l’adresse suivante : vilma. vaitiekunaite@aviasg.com ou par téléphone au +37061112789

KlasJet adds Boeing 737 BBJ2 to its exclusive fleet

La société KlasJet

est une compagnie d’affrètement de jets privés et d’affaires, réputée leader en matière de prestations de voyages de groupes sur mesure dans le monde entier. Exploitant une flotte de jets de conception unique basée à Vilnius, en Lituanie, ainsi que dans des aéroports d’Europe occidentale et de l’Est, d’Afrique et du Moyen-Orient, KlasJet garantit le confort, la sécurité et le sens du détail à chaque instant.

KlasJet exploite 7 Boeings 737 d’affaires et BBJ de 23 à 68 sièges. La compagnie offre également des services de location ACMI aux compagnies aériennes et aux voyagistes du monde entier confrontés à des difficultés liées aux calendriers de vols, aux plans d’expansion et à la disponibilité d’avions de remplacement. La flotte de la compagnie disponible à la location ACMI comprend 6 appareils Boeing 737-800, chacun d’une capacité de 189 passagers.

KlasJet adds Boeing 737 BBJ2 to its exclusive fleet

KlasJet appartient au Groupe Avia Solutions, leader dans les solutions de capacité de bout en bout destinées aux compagnies aériennes de voyageurs et de fret dans le monde entier. Son vaste portefeuille de services proposés aux clients englobe l’ACMI, l’aviation privée et de fret, la location et le négoce d’avions, les services MRO, l’aviation d’affaires et l’approvisionnement des compagnies aériennes VIP, la formation des pilotes et des équipages, les services de recrutement, ainsi que de multiples services complémentaires couvrant un large éventail d’opérations associées. Le Groupe gère plus de 100 bureaux et sites de production dans le monde entier.

Pour plus d’informations, veuillez consulter les sites : www.klasjet.aero et ww w.aviasg.com

KlasJet adds Boeing 737 BBJ2 to its exclusive fleet

Les photos jointes au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ f422d423-cd71-40d0-9bcc- 6df21bff6482

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 074d1ead-285f-487e-b8ba- bf91b774242a

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 833fee7a-30c9-4378-bcc5- 58e00d66ffa9

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ f5e7c266-cb80-4670-836a- bd59849df881

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 8733e987-1f82-4e3a-9d9f- bbc6966dc871

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 2788ec69-e019-4a47-9a5b- c1c13305f5d1

GlobeNewswire Distribution ID 1000769110