KEENON Robotics Apresenta Soluções Inovadoras de Serviços Inteligentes com Inteligência Incorporada na Conferência Mundial de Robôs de 2024

PEQUIM, Aug. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A KEENON Robotics apresentou suas mais recentes soluções de serviços inteligentes com inteligência incorporada na Conferência Mundial de Robôs de 2024, realizada no Centro Internacional de Exposições e Convenções Etrong de Pequim, de 21 a 25 de agosto de 2024. A conferência deste ano, com o tema “Promoção de Novas Forças Produtivas e Inovações de Qualidade Para um Futuro Inteligente”, reuniu os principais especialistas, pioneiros do setor e inovadores para explorar os mais recentes avanços em tecnologia robótica.

No evento, a KEENON Robotics introduziu sua experiência de ponta “Smart Hub” com uma demonstração imersiva do potencial transformador da robótica em vários setores, incluindo hospitalidade, serviços de restaurante e saúde.

A exposição contou com uma impressionante linha de robôs de serviço, incluindo o DINERBOT T10, T9, T8, BUTLERBOT W3, KLEENBOT C30, KEENON S100, Disinfection Robot M2, robô de entrega médica KEENON Healthcare X101 e muito mais. Isso é um exemplo do compromisso da KEENON em transformar a robótica avançada em aplicações práticas que aprimoram a eficiência operacional e elevam as experiências do cliente.

Como observou o fundador e CEO da KEENON, Tony Li, “Os robôs abrem as portas para a IA entrar no mundo físico”. Essa visão ganhou vida no estande, onde os robôs de serviço estavam perfeitamente integrados a cenários meticulosamente elaborados. Os visitantes tiveram um vislumbre de um mundo onde, depois de entrar no túnel de entrada, a inteligência está perfeitamente entrelaçada na vida cotidiana.

Além de apresentar as soluções inovadoras de robôs, a KEENON Robotics recebeu o prêmio “Top 20 Most Investable Robotics Companies in China” no Inaugural China Robotics Venture Capital Summit Forum durante o mesmo período. Esse prêmio ressalta o papel da empresa em impulsionar a inovação tecnológica e destaca seu potencial promissor no mercado.

A KEENON Robotics está na vanguarda da integração de modelos avançados de IA em cenários de serviço. Os robôs de uso geral da empresa tiveram melhorias significativas na detecção ambiental, tomada de decisão e execução com a IA multimodal. Ao aproveitar a profunda experiência em ambientes de serviço, esses robôs são aprimorados para mais inteligência e adaptabilidade, permitindo um serviço eficaz em diversos setores. Isso demonstra a sua ampla aplicabilidade e dedicação para atender a uma ampla gama de necessidades do mundo real.

Na conferência, a KEENON Robotics mostrou o seu papel fundamental no avanço do setor de robótica de serviços. Com a expansão dos limites do que é possível, a KEENON está criando soluções inteligentes que aprimoram a eficiência, a conveniência e o design centrado no ser humano. Essas inovações devem transformar os ambientes comerciais, agregar valor significativo aos clientes globais e introduzir conveniência incomparável à vida cotidiana, garantindo os benefícios generalizados da tecnologia.

Sobre a KEENON Robotics

Líder global em robôs e soluções de serviços comerciais, a KEENON Robotics tem estado na vanguarda do mercado de robôs de serviços avançados desde 2010. Com suas tecnologias de ponta em robótica e computação em nuvem, a empresa tem a confiança de empresas em todo o mundo. A KEENON Robotics se dedica a criar valor, promover a inovação e contribuir para o crescimento da indústria em vários setores.

