Keegan McGregor nommé Meilleur Barman de l’année au World Class, concours de cocktails le plus prestigieux au monde

SHANGHAI, 16 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Le canadien Keegan McGregor s’est vu décerner le titre convoité de Meilleur Barman de l’année 2024 au World Class, concours de cocktails le plus important au monde, qui s’est cette année tenu à Shanghai. Lors de cette célébration annuelle de la culture cosmopolite du cocktail, face à des finalistes représentant 44 régions de six continents du monde, Keegan McGregor a été désigné comme le grand gagnant par une équipe composée de légendes internationales de l’industrie.

Keegan, du bar Highwayman, s’est distingué face aux autres concurrents en présentant une gamme de boissons bien à lui célébrant les principes de communauté, de durabilité et d’innovation. Il a ainsi gagné sa place pour la Finale Mondiale, qui s’est déroulée dans l’une des villes les plus historiques et célèbres au monde, Shanghai. Le concours World Class, organisé par Diageo, vise à mettre au défi et à inspirer la prochaine génération de barmen et barmaids par le biais d’un concours animé où les participants sont récompensés pour pousser à un niveau supérieur leur créativité, leur récit et leurs techniques.

L’édition de cette année dont le thème était « L’héritage du futur », a prouvé, par l’exploration de combinaisons de saveurs uniques et de concepts reflétant l’effervescence des meilleurs bars du monde, que l’avenir du bartending n’a jamais été aussi palpitant.

Dans le cadre de la compétition, le gagnant a choisi une boisson personnalisée à base de Johnnie Walker Blue Label pour montrer qu’avec l’aide de la technologie, le whisky écossais peut éveiller et donner vie à une nouvelle génération de boissons. Il fut également mis au défi de créer un duo de boissons dépeignant à la fois sa ville natale et Shanghai, avec des ingrédients locaux et de la tequila Don Julio. Pour représenter sa ville natale d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, il s’est inspiré du Hodge Podge, plat mijoté à base de légumes récoltés localement, et en a utilisé des ingrédients pour créer une version originale du lait de poule classique. Dans le cadre d’un défi à base de vodka Ketel One, Keegan a été chargé de créer un cocktail pour soutenir la croissance de la communauté de l’accueil dans son quartier d’Halifax. Il a également créé trois cocktails innovants à base de gin avec du Tanqueray No. TEN, qui ont emmené les juges dans un voyage à travers l’histoire du bartending avec un regard tourné vers l’avenir, chaque boisson rendant hommage à une légende de l’industrie.

Le défi Singleton consistait à concevoir une boisson à base de whisky écossais single malt mêlant de façon ingénieuse et sophistiquée le goût et le son. Le dernier défi, le « Shanghai Showdown », a été le point culminant au cours duquel Keegan et sept autres finalistes ont mis en place un bar pop-up immersif, une expérience qui a transcendé les frontières du bartending et donné le ton pour l’avenir de la culture du cocktails.

Pour cette édition, le jury a été constitué de certains des talents les plus respectés et récompensés de l’industrie, notamment Agostino Perrone, directeur de la mixologie au Connaught, bar prisé de Londres, Ryan Chetiyawardana, génie mieux connu sous le nom de Mr Lyan, Julie Reiner, du Milady’s et du Clover Club, bars prisés à New York, ainsi que d’une équipe d’élite de barmen et de propriétaires de bars parmi les plus célèbres au monde.

Keegan McGregor, Meilleur Barman de l’année 2024 au World Class, a déclaré :

« Mon parcours avec World Class a débuté il y a six ans, et c’est donc une expérience vraiment spéciale que d’y être reconnu comme Meilleur Barman de l’année 2024. La camaraderie entre les concurrents cette semaine a été une source d’inspiration et m’a permis de garder le cap. Le meilleur conseil que j’ai reçu est de rester fidèle à moi-même et c’est exactement ce que j’ai fait. »

Kevin Delaney, Représentant International de la marque World Class, a déclaré :

« World Class n’a cessé de se renforcer au cours des 15 dernières années et s’est forgé une réputation de berceau de tendances et d’apogée de la culture de bars. L’édition de cette année est vraiment l’aboutissement de plus d’une décennie d’apprentissage et de croissance pour notre programme et la communauté internationale de l’accueil. Shanghai est un lieu unique entre tradition et modernité et a été le décor parfait pour une semaine incroyable de créativité, de professionnalisme et d’hospitalité inégalés. Diageo s’est depuis longtemps engagé à célébrer le meilleur de cette merveilleuse industrie et ce soir, nous célébrons le lauréat de cette année, mais aussi tous ceux qui ont fait partie de World Class au cours des 15 dernières années. Je ne pourrais être plus fier de Keegan et j’ai hâte de participer à ce nouveau chapitre passionnant de son parcours en tant que Meilleur Barman de l’année de World Class ».

Les amateurs de cocktails et les experts de l’industrie sont venus du monde entier pour participer à un programme innovant, évolutif et marquant de trois semaines. Le festival World Class Cocktail, qui s’est déroulé en marge du concours, a mis en avant le meilleur des cocktails et des bars de Shanghai et de ses environs, avec plus de 100 établissements proposant des événements et des menus uniques. Des soirées spéciales ont été organisées dans les bars primés de Shingo Gokan à Shanghai, Speak Low, Sober Company et The Odd Couple ; à Coa Shanghai, un bar à cocktails d’inspiration mexicaine spécialisé dans les spiritueux et les cocktails à base d’agave ; à Hope & Sesame Guangzhou, classé 14ème des 50 meilleurs bars d’Asie ; à Epic, un bar à cocktails primé créé par Cross Yu, qui met en valeur la culture locale et l’ère disco de Shanghai, et à Suzu Bar, à Shanghai, d’inspiration japonaise. Le lauréat World Class de l’année dernière, Jacob Martin, a également participé à une soirée spéciale à l’hôtel de luxe Mandarin Oriental, situé à proximité de Guangzhou.

Le groupe World Class d’experts internationaux de l’industrie ne s’est pas contenté de juger les défis et de s’emparer des bars de la ville. Ces experts ont également participé au tout premier programme de mentorat de World Class et ont contribué au forum sur l’industrie. Le programme était composé de séminaires, d’ateliers et de discussions de groupe, axés sur les sujets les plus brûlants et les plus discutés du moment, auxquels sont confrontés les entreprises et les professionnels de l’industrie de l’accueil dans toutes les régions du monde. Le séminaire « Ambiance Architecturale » avec Julie Reiner, Adrián Michalčík, Shelley Tai et Ervin Trykowski, a plongé les participants dans les éléments essentiels de la construction d’un paysage sensoriel complétant à la perfection l’offre aux consommateurs. Le séminaire « La teneur est essentielle » avec Jing Zhang, rédactrice en chef internationale de Jing Daily, Kaitlyn Stewart de @likeablecocktails et Giuliana Pe Benito, Responsable internationale de la culture pour World Class et Tanqueray, a été animé par Gillian Cook, Responsable internationale de la culture pour Diageo Luxury. Ensemble, ils ont examiné les solutions uniques que les créateurs de contenu d’aujourd’hui apportent aux défis de l’établissement d’une marque de luxe et de la communication avec le public à l’ère numérique.

À PROPOS DE KEEGAN MCGREGOR

Né et élevé à Halifax, en Nouvelle-Écosse, Keegan est tombé sous le charme de l’industrie de l’accueil lors d’un voyage au Canada, après avoir étudié la musique classique au Nouveau Brunswick.

Keegan a un objectif simple : s’assurer que ses clients sont accueillis chaleureusement et qu’ils aient l’impression d’avoir été invités chez lui pour une fête décontractée avec, à la main, la boisson parfaite. Il s’efforce en permanence de contribuer à la croissance du marché dominé par les pubs en éduquant ses clients et ses pairs et en attirant davantage l’attention sur le monde des spiritueux. Cette année marquait la troisième participation de Keegan au World Class Canada.

À PROPOS DE WORLD CLASS

World Class a pour mission d’inciter les gens à boire de manière plus réfléchie et à vivre des expériences inoubliables. À la maison ou au bar, World Class encourage les consommateurs à réfléchir et à se soucier de ce qu’ils boivent, de l’endroit et de la manière dont ils boivent, et, ce faisant, à découvrir le meilleur de l’univers des cocktails.

Au cours des quinze dernières années, World Class a soutenu, formé et inspiré plus de 400 000 barmen et barmaids dans le monde entier, tout en leur faisant utiliser les meilleurs spiritueux du monde. Dans l’univers international des boissons, World Class est la référence pour tout ce qui concerne les dernières boissons, tendances, recettes de cocktails et informations sur l’industrie.

À PROPOS DU FORUM WORD CLASS SUR L’INDUSTRIE

World Class est un rassemblement international des talents les plus respectés et les plus célébrés au monde. Par le biais du World Class Forum sur l’Industrie, les conversations stimulantes pour la créativité sont encouragées. Le Forum sur l’Industrie offre une plateforme qui unifie la communauté et encourage des voix de premier plan à partager des idées, à discuter de l’impact et à développer un héritage durable pour les acteurs de l’industrie. De l’introduction de la mixologie imprégnée de technologie à l’ambiance architecturale, en passant par l’art de créer un lien émotionnel pour les consommateurs, la communauté s’engage à transformer la culture du cocktail et à offrir des expériences de qualité à tous les amateurs de cocktails. Le Forum World Class sur l’Industrie de cette année a également proposé l’introduction d’un tout nouveau programme de mentorat individuel, offrant aux finalistes la possibilité de bénéficier d’un temps dédié et de conseils personnalisés de la part de certains des plus grands talents de l’industrie, y compris des membres du Hall d’Honneur de World Class.

À PROPOS DE DIAGEO

Diageo est un leader mondial dans le domaine des boissons alcoolisées, disposant d’une gamme exceptionnelle de marques de spiritueux et de bières. On retrouve notamment les marques de whiskys Mortlach, Johnnie Walker, Crown Royal, J&B et Buchanan’s, les marques de vodkas Smirnoff, Cîroc et Ketel One, ou encore les marques Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray et Guinness. Diageo est une entreprise à l’international, et nos produits sont vendus dans plus de 180 pays. L’entreprise est cotée à la Bourse de Londres (LSE) et à la Bourse de New York (NYSE). Pour de plus amples informations sur Diageo, nos collaborateurs, nos marques et nos performances, veuillez visiter le site www.diageo.com. Veuillez visiter le site international de Diageo sur la consommation responsable, www.DRINKiQ.com, pour des informations, des initiatives et des moyens de partager les meilleures pratiques. Célébrer la vie, chaque jour, partout.

