Karate Combat 46 en passe de renforcer la position de Dubaï comme destination de choix du tourisme sportif

KC46 se tiendra le samedi 20 avril

La première ligue sportive professionnelle gamifiée par un token d’accès blockchain

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 24 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Karate Combat, la première ligue de frappe professionnelle full contact au monde, s’est associée au ministère de l’Économie et du Tourisme de Dubaï (Department of Economy and Tourism, DET) et au Conseil des sports de Dubaï (Dubai Sports Council, DSC) pour organiser Karate Combat 46 (KC46) aux Émirats ce printemps.

Considéré comme le plus grand événement de la ligue à ce jour, KC46 collabore avec TOKEN2049 pour un événement organisé le samedi 20 avril. Dans le cadre de cette collaboration, KC46 fera partie du programme officiel de la TOKEN2049 Week à Dubaï. À cette occasion, les participants à la conférence pourront assister à l’une des ligues sportives les plus innovantes au monde grâce à des billets spéciaux et auront l’occasion de rencontrer les ambassadeurs de l’événement. KC46 sera annoncé par les membres de l’UFC Hall of Fame Georges St-Pierre (GSP) et Bas Rutten, aux côtés de Mike Majlak, auteur et co-animateur du podcast Impaulsive.

Karate Combat est la première ligue sportive professionnelle régie et gamifiée par un token, le token $KARATE. KC46 se tiendra pendant la TOKEN2049 Week, le plus grand rassemblement Web3 aux Émirats, qui rassemblera plus de 15 000 membres de la communauté internationale des cryptomonnaies. Tous les fans peuvent prendre part à la ligue en téléchargeant les applications de Karate Combat sur iOS et Android.

Au cours de la semaine précédant KC46, la ligue prévoit d’organiser des événements spéciaux dans les monuments les plus emblématiques de la ville, notamment une conférence de presse avec les combattants au Musée du futur, et des face-à-face devant le Dubai Frame. L’arrière-plan VFX 3D emblématique de Karate Combat mettra également en valeur la ligne d’horizon emblématique de Dubaï avec une superbe touche futuriste.

Asim Zaidi, président de la ligue de Karate Combat, a déclaré : « Notre objectif est vraiment de créer une onde de choc dans le monde des sports de combat avec chaque événement que nous organisons. Et je dois bien dire que l’événement que nous avons prévu à Dubaï va faire un énorme buzz Internet ! Nous sommes les rois du divertissement, et avec le soutien du DET et du DSC, nous allons bouleverser l’univers des sports de combat. Ce sera un événement à ne pas rater ! »

Ahmed Al Khaja, PDG de la fondation pour les festivals et la vente au détail de Dubaï sous le ministère de l’Économie et du Tourisme de Dubaï, a déclaré : « KC46 est un formidable ajout au calendrier annuel d’événements commerciaux, de loisirs et sportifs à Dubaï. En tant qu’hôte de nombreux championnats et tournois majeurs, Dubaï est devenue une destination de tourisme sportif de premier plan, et le KC46 contribue à consolider encore davantage le statut de la ville comme plaque tournante pour les événements internationaux. Conformément au D33, le programme économique de Dubaï visant à consolider davantage la position de la ville comme l’une des trois premières villes internationales pour les affaires et les loisirs, les événements et les festivals organisés à Dubaï attirent les plus grandes stars internationales du divertissement et du sport ainsi que les influenceurs les plus connus. Les installations modernes et les lieux spécialement conçus pour ces événements, ainsi que les expériences animées qu’offrent la ville et la facilité d’accès aux marchés de proximité, font de Dubaï un lieu très attractif pour accueillir des événements. Les combattants et les fans auront également le plaisir de découvrir notre ville passionnante ».

Son Excellence Saeed Hareb, Secrétaire général du Conseil des sports de Dubaï, a déclaré : « Nous sommes ravis que le tournoi ait rejoint la liste des nombreux événements de renom très médiatisés organisés à Dubaï. Cette compétition confirme également la position de Dubaï en tant que ville qui soutient le sport et constitue un superbe environnement pour l’émergence et la croissance de divers événements sportifs. Nous souhaitons que cette ligue prestigieuse soit couronnée de succès et que cela marque le début d’événements plus récurrents et encore plus réussis ».

Et de conclure : « Depuis le début de cette année, Dubaï a accueilli de nombreux tournois internationaux dans divers sports, et il apparait clairement que les fans de karaté et d’arts martiaux en général méritent d’avoir un événement international car cela leur donne l’occasion de voir les stars de ce sport tout en encourageant encore plus de personnes dans le pays à le pratiquer. Les Émirats arabes unis accueillent des communautés où plus de 200 nationalités du monde entier sont représentées. Parmi ces communautés, chacune a un sport de prédilection qu’elle souhaite pouvoir suivre, mais aussi en rencontrer les stars. »

Pour plus d’informations à propos de Karate Combat, veuillez consulter : www.karate.com/

À propos du ministère de l’Économie et du Tourisme de Dubaï (DET)

Avec pour objectif ultime de faire de Dubaï le premier centre commercial et d’investissement et la première destination touristique du monde, le ministère de l’Économie et du Tourisme (DET) de Dubaï a été mandaté pour aider le gouvernement à positionner les Émirats en tant que plaque tournante majeure de l’économie et du tourisme internationaux, et à renforcer les indicateurs de compétitivité économique et touristique de la ville, conformément aux objectifs du D33, l’agenda économique de Dubaï, qui a pour objectif de faire doubler l’économie des Émirats et de consolider sa position dans le top trois des villes dans le monde au cours de la prochaine décennie. Dans le cadre de cette mission, le DET mène à bien des missions visant à renforcer davantage l’économie de services diversifiée et innovante offerte à Dubaï afin d’attirer les meilleurs talents internationaux, de créer un environnement commercial de classe mondiale et d’accélérer la croissance de la productivité. De plus, le DET soutient l’objectif que Dubaï devienne la meilleure ville au monde pour le tourisme, pour vivre et pour travailler, en promouvant de manière globale son offre de destinations diversifiées, son style de vie unique et sa qualité de vie exceptionnelle.

Le DET est la principale autorité chargée de la planification, de la supervision, du développement et de la commercialisation des secteurs des affaires et du tourisme de Dubaï. Il est également responsable d’octroyer des licences et de classifier tous les types d’entreprises, notamment les hôtels, les tour operators et les agents de voyages. Le portefeuille DET comprend la Société de développement économique de Dubaï (DEDC), la Société de licences commerciales de Dubaï (DBLC), la Société de protection des consommateurs et du commerce équitable de Dubaï (DCCPFT), la Dubai SME, la Société du marketing touristique et commercial de Dubaï (DCTCM), la Fondation pour les festivals et la vente au détail du Dubaï (DFRE) et le Dubai College of Tourism (DCT).

À propos du Conseil des sports de Dubaï (DSC)

Fondé le 30 novembre 2005 suite à un décret de Son Altesse Cheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï, le Conseil des sports de Dubaï est l’organisme officiel responsable du développement du secteur sportif aux Émirats. Aujourd’hui, sous la direction de son président, Son Altesse Cheikh Mansoor Bin Mohammad bin Rashid Al Maktoum, le DSC organise et soutient plus de 400 événements par an, non seulement des événements sportifs somptueux de premier ordre, mais également des remises de prix et des conférences qui promeuvent l’excellence, la créativité et l’innovation dans le monde du sport. Le Conseil supervise le travail des sept clubs sportifs locaux à Dubaï et cherche activement à encourager la pratique sportive au sein de la société, en particulier auprès des femmes et des enfants, grâce à des programmes et activités conçus pour sensibiliser les gens quant à l’importance du sport et de l’activité physique, et pour en faire un mode de vie pour la communauté.

Néanmoins, le mandat du DSC ne consiste pas seulement à promouvoir le sport, à sensibiliser et à encourager l’émergence de talents, mais également à soutenir la créativité et à récompenser l’excellence, tant parmi les individus qu’au sein des organisations, et à permettre à Dubaï à devenir un lieu où la santé, le bonheur et la vitalité sont les mots d’ordre. Il a organisé de nombreuses conférences et symposiums internationaux depuis 2006, notamment la Conférence internationale des sports de Dubaï qui se tient tous les ans dans l’objectif d’améliorer les connaissances et la culture du professionnalisme, et qui a réuni certains des plus grands noms du monde du sport venus pour partager leur vision et leurs réflexions. Le Conseil cherche également à développer le secteur du sport aux Émirats arabes unis et dans le monde à travers des initiatives telles que le prix Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Creative Sports Award, et organise de nombreux championnats sportifs internationaux majeurs en coopération avec plusieurs organismes sportifs.

À propos de Karate Combat (KC)

Karate Combat est la première ligue de frappe full contact au monde, mêlant l’excitation du karaté full contact en direct avec des environnements en images de synthèses immersifs alimentés par le moteur de jeu et de production virtuelle Epic Games Unreal. Les médaillés olympiques et les champions nationaux du monde entier ne sont que quelques exemples de ceintures noires d’élite invitées à concourir dans huit divisions de poids différentes dans le cadre d’un championnat du monde de Karate Combat. La ligue, qui est diffusée en streaming dans plus de 100 pays à travers le monde, appartient à la Sensei Foundation, une fondation des îles Caïmans, et à ses filiales.

Contact médias

press@karate.com

