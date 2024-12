Injunção Preliminar Emitida em favor de 2ONE® Nicotine Pouches Contra Zone Pouches – Imperial proíbe o envolvimento da Zone em quaisquer vendas futuras do produto [Zone] com a Marca Bullseye ou qualquer imitação colorida ou marca confusamente semelhante ao produto ligado à nicotina oral

LAKE TAHOE, Nevada, Dec. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A 2ONE Labs e a Performance Plus Marketing (‘PPM’) receberam uma liminar favorável (‘PI‘) relativa à disputa de marca registrada em andamento entre os pouches de nicotina 2ONE® e os produtos da marca Zone sendo vendidos nos EUA. A Ordem Judicial de 20 de dezembro de 2024, proíbe o envio dos pouches de nicotina Zone da Imperial para parceiros comerciais nos EUA.

Vincent Schuman, CEO da 2ONE Labs, declarou: “Esta decisão é muito significativa, pois proíbe a Imperial Brands de continuar a vender pouches da Zone nos EUA até que o atual litígio sobre a marca 2ONE® seja resolvido. Ao conceder a moção a favor ou 2ONE®, o Juiz observou: “Os Réus [Imperial] estão proibidos de se envolver em qualquer venda futura de produto com a Marca Bullseye, ou qualquer imitação colorida da mesma ou qualquer marca confusamente semelhante a ela em conexão com produtos de nicotina oral.” (Caso nº: CV 24-08124-MWF (Ex) Title: 2ONE Labs Inc., et al. v. ITG Brands, LLC, et al.)

Schuman acrescenta: “Estamos extremamente satisfeitos com a decisão correta do Tribunal ao conceder este PI. Esta é uma solução extraordinária para a 2ONE® e prepara o terreno para a 2ONE® prevalecer no julgamento sobre o mérito das suas reivindicações de violação de marca registrada contra a Imperial.”

Schuman observou ainda: “Nós sempre agimos no melhor interesse dos nossos consumidores e dos nossos parceiros comerciais, então a 2ONE® procurou este PI porque a Imperial agiu de forma injusta quando deliberadamente inundou o mercado com produtos de pouches da Zona, resultando em confusão e danos irreparáveis aos consumidores que procuram o nosso produto no varejo e com parceiros de atacado e varejo que têm sido defensores claros da marca 2ONE® desde o início.

Esta decisão confirma a nossa posição de que o lançamento dos pouches da Zone no final de 2023 criou confusão sobre a marca registrada, a partir da qual a Imperial conseguiu aumentar suas vendas com base na marca, nas imagens, na conscientização do consumidor adulto e na credibilidade que a 2ONE® desenvolveu com os clientes.

Com a Zone efetivamente fora do mercado, esperamos recuperar e ampliar a presença da 2ONE® em muitos outros pontos de venda em todo o país. Os clientes devem entrar em contato diretamente com a 2ONE Labs (21Pouches.com) ou PPM (info@pplusmarketing.com, 1-888-942-5350) para discutir oportunidades contínuas de vendas do 2ONE®.”

Sobre a 2ONE LABS INC: Fundada por pioneiros na produção de nicotina sintética, a 2ONE Labs é especializada em fornecer os produtos de nicotina oral com sabor sem tabaco mais inovadores para consumidores adultos que buscam uma alternativa aos produtos de tabaco. Para mais informação, contate 21Pouches.com.

2ONE® é uma marca comercial registrada da 2ONE Labs Inc., Lake Tahoe, NV. Todos os direitos reservados. Para mais informação, contate 21Pouches.com.

Consultas da mídia: press@21pouches.com

