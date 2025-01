iHerb lance son Centre du bien-être numérique pour permettre aux utilisateurs d’atteindre leurs objectifs santé

Cette ressource en ligne gratuite propose plus de 1 200 articles instructifs, recettes, vidéos et podcasts proposés par plusieurs experts du bien-être et traduits en 14 langues

IRVINE, Californie, 03 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — iHerb, l’un des principaux détaillants en ligne de vitamines, minéraux, compléments et autres produits de santé et de bien-être, a annoncé ce jour le lancement de son Centre du bien-être iHerb, un environnement multimédia en ligne dédié au bien-être, à la remise en forme, à la nutrition, à la beauté et bien plus encore. Cette plateforme mondiale innovante propose un large éventail d’articles sur la santé, de recettes, de vidéos et de podcasts, qui apportent de précieux détails sur le rôle que jouent les vitamines, minéraux, compléments, herbes et remèdes naturels pour favoriser un mode de vie sain†.

Disponible en 14 langues, le Centre du bien-être d’iHerb permet à sa communauté internationale de faire des choix éclairés en matière de produits de santé et de bien-être grâce à des ressources exhaustives et accessibles. La plateforme propose un large éventail de contenus, notamment plus de 1 200 articles rédigés par des experts, y compris des médecins, des naturopathes, des diététiciens agréés et d’autres autorités du secteur de la santé.

« Face aux fausses informations qui fourmillent sur Internet, il est devenu primordial de trouver des sources fiables en matière de contenu lié à la santé », a déclaré Neil Folgate, vice-président principal du marketing mondial chez iHerb. « Le Centre du bien-être d’iHerb est conçu pour répondre à ce besoin en proposant un contenu objectif et basé sur des recherches, couvrant divers sujets liés à l’alimentation et à la nutrition, à la longévité, à l’énergie, au métabolisme et à la santé en général. Nous sommes fiers d’aider les consommateurs à faire des choix éclairés concernant leur santé et nous poursuivrons ces efforts dans le cadre de notre effort d’améliorer le bien-être à l’échelle mondiale ».

Le contenu créé par les experts permet à chacun d’accéder sans limites à des informations fiables afin de faire des choix éclairés en matière de bien-être, et de progresser dans son parcours de santé. Cela est particulièrement pertinent à une époque où, selon les NIH*, près de 60 % des adultes peinent à distinguer les sources fiables d’informations sur la santé en ligne. Fidèle à sa mission de rendre la santé et le bien-être accessibles à tous depuis des décennies, le Centre du bien-être d’iHerb est entièrement gratuit et ne nécessite pas la création d’un profil en ligne pour y accéder.

Que les consommateurs souhaitent en apprendre davantage sur les bienfaits potentiels de certaines vitamines, sur l’importance des minéraux essentiels ou sur les compléments les plus efficaces en fonction de leurs besoins, le Centre du bien-être d’iHerb constitue une ressource de confiance pour toutes leurs questions relatives à la santé.

Le Centre du bien-être d’iHerb remplace l’ancien blog très populaire d’iHerb, fréquenté par près de 20 millions de visiteurs en 2024. Le nouveau Centre du bien-être organise le riche contenu du blog d’iHerb et permet aux consommateurs de naviguer facilement dans la vaste bibliothèque désormais classée par catégories : Bien-être, Remise en forme, Nutrition et Beauté. Il offre également des conseils sur la gestion du sommeil, la santé intestinale, la ménopause, la santé osseuse et la chute de cheveux, entre autres thématiques. Entre autres, certains articles présentent des méthodes naturelles permettant d’augmenter le taux de testostérone, des conseils pour bien vieillir et les bénéfices de la mucine d’escargot pour les soins quotidiens de la peau.

Toute personne prête à prendre sa santé en main peut rejoindre la communauté grandissante des passionnés de bien-être qui utilisent le Centre du bien-être d’iHerb pour orienter et enrichir son parcours de santé personnel.

Parmi les articles intéressants disponibles, on peut citer « Prendre une activité physique aérobique » et « Conseils pour détoxifier votre corps » qui offrent des conseils pratiques pour commencer l’année sur de bonnes bases.

†Le Centre du bien-être n’a pas vocation à fournir de diagnostics, de traitements ou de conseils médicaux.

