iHerb Inicia Temporada Global de Presentes com Seus Eventos Anuais de Vendas Black Friday e Cyber Monday

Bem-estar e Beleza São o Centro das Atenções das Promoções de Um Mês com Descontos a Partir de 20% de Desconto

IRVINE, Califórnia, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A iHerb, um dos principais varejistas online do mundo em saúde e bem-estar, lança hoje seu principal evento de fim de ano: Black Friday. Esta celebração de um mês de economia está disponível para clientes em todo o mundo, dando aos compradores tempo suficiente para garantir vitaminas essenciais, suplementos, produtos de beleza, nutrição esportiva, itens de supermercado e muito mais.

A promoção tem início com descontos pré-Black Friday a partir de 20% de desconto em várias categorias principais. A economia aumentará significativamente na semana da Black Friday e da Cyber Monday, com ofertas a partir de 25% de desconto em todo o site.*

A temporada da Black Friday tornou-se inegavelmente um fenômeno global de compras, com os consumidores de todo o mundo buscando cada vez mais comprar itens essenciais de saúde e presentes de fim de ano online. Uma análise recente indica que a atividade de comércio eletrônico internacional relacionada à Black Friday e à Cyber Monday em 2024 cresceu mais de 40% em comparação com o ano anterior**, ressaltando o alcance do evento como temporada mundial para garantia das necessidades de bem-estar pessoal e preparação das festas de fim de ano. O Black Friday Month da iHerb foi projetado especificamente para atender a essa enorme demanda global.

“As compras da Black Friday na iHerb não são um sprint rápido e agitado – é uma temporada de alegria e descoberta pensada”, disse Hyeyoung Moon, Diretora de Receita da iHerb. “Com oferta de descontos dinâmicos todas, os clientes em todos os lugares podem aproveitar o tempo para estocar itens essenciais de bem-estar e encontrar presentes significativos e de alta qualidade para as pessoas que amam, em qualquer lugar.”

Novidades da Temporada

Ofertas Semanais: Novas categorias e marcas estarão à venda todas as semanas ao longo de novembro, com descontos amplos e diferenciados em best-sellers de saúde e bem-estar.

Novas categorias e marcas estarão à venda todas as semanas ao longo de novembro, com descontos amplos e diferenciados em best-sellers de saúde e bem-estar. Guia de Presentes de Fim de Ano: Para facilitar a escolha de presentes, a iHerb lança um Guia de Presentes de Fim de Ano abrangente com opções selecionadas por interesse, por orçamento e por ingredientes, juntamente com seções dedicadas aos presentes de fim de ano e pais de primeira viagem.

Para facilitar a escolha de presentes, a iHerb lança um abrangente com opções selecionadas por interesse, por orçamento e por ingredientes, juntamente com seções dedicadas aos presentes de fim de ano e pais de primeira viagem. Novo Conjunto de Presentes Exclusivos: Lançamos o conjunto Exclusivo da iHerb: 12 Dias de Favoritos , com uma coleção selecionada das nossas amostras de autocuidado e bem-estar pessoal mais populares disponíveis com 50% de desconto sobre o preço de varejo padrão. Esta variedade limitada é perfeita para presentes ou descobertas pessoais.

Lançamos o conjunto , com uma coleção selecionada das nossas amostras de autocuidado e bem-estar pessoal mais populares disponíveis com 50% de desconto sobre o preço de varejo padrão. Esta variedade limitada é perfeita para presentes ou descobertas pessoais. “Especiais” de Grande Valor: Para pechinchas ainda maiores, os compradores podem navegar na página de Ofertas Especiais da iHerb, com até 65% de desconto sobre o preço normal de produtos populares, até acabar o estoque. Dica de compras da Black Friday: descubra os maiores descontos classificando a seleção de produtos e selecionando “Maior Desconto” no menu suspenso.

O Presente Perfeito: iHerb eGift Cards

Presenteie saúde e opções fáceis com os eGift Cards flexíveis da iHerb. Reconhecendo que o bem-estar é pessoal, esses cartões digitais eliminam as adivinhações, dando a amigos e familiares acesso a uma vasta seleção de produtos de alta qualidade no site da iHerb. O processo do eGift Card foi projetado para a máxima conveniência: os compradores podem finalizar a compra com uma transação digital simples, adicionar uma mensagem personalizada e até mesmo agendar a entrega para o momento perfeito. Os eGift Cards da iHerb nunca expiram, proporcionando um valor real e duradouro.

Para Afiliados e Editores de Mídia

A iHerb, líder global em e-commerce de saúde e bem-estar, com vendas líquidas de US$2,4 bilhões em 2024, convida os principais meios de comunicação que cobrem estilo de vida, beleza, bem-estar e consumo a explorar oportunidades de parceria. O Programa de Afiliados da iHerb opera através de redes de afiliados respeitáveis de nível um como Partnerize, Impact, CJ, AWIN e Afiliados do YouTube, onde os parceiros podem ganhar taxas de comissão líderes do mercado. Em 2024, os parceiros afiliados da iHerb receberam mais de US $12 milhões em comissões, impulsionados pela forte taxa de conversão de 7,9% da iHerb – entre as melhores do comércio eletrônico, de acordo com a Similarweb. Para mais detalhes, contate affiliates@iherb.com ou visite https://www.iherb.com/info/affiliates.

Para meios de comunicação que procuram imagens b-roll das operações de atendimento da iHerb, visite: https://brandfolder.com/s/xz6wqj563qjccqxrtmrzs5

Sobre a iHerb:

A iHerb, LLC, é um dos principais varejistas online do mundo dedicado a oferecer uma seleção imbatível de vitaminas, minerais, suplementos e outros produtos de saúde e bem-estar, incluindo nutrição esportiva, beleza, banho e cuidados pessoais, mercearia, cuidados com bebês e animais de estimação de quase 2.000 marcas conceituadas. Apoiada por uma força de trabalho global com uma equipe de 3.000 membros, a iHerb atende 14 milhões de clientes globais em 180 países e 36 idiomas. A sofisticada rede de logística global da iHerb é ancorada por nove centros de logística com controle climático localizados nos EUA, Ásia e Arábia Saudita, oferecendo aos clientes uma experiência de compra perfeita e confiável. Fundada em 1996 e sediada em Irvine, Califórnia, a iHerb tem a missão de tornar a saúde e o bem-estar acessíveis a todos. Para mais informações, visite corporate.iherb.com.

* Algumas exclusões podem ser aplicadas.

** De acordo com The Global E-Commerce Black Friday/Cyber Monday 2024 Report

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c3df021-ac56-455a-b4f8-c06eabf084b9

Contato com a Mídia iHerb Mídia press@iherb.com

GlobeNewswire Distribution ID 9574740