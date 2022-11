Huawei signe l’engagement mondial de l’UIT dans le but d’aider 120millions de personnes vivant dans des zones reculées à se connecter au monde numérique

Liang Hua, le président de Huawei, a annoncé cette décision lors du forum sur le développement durable 2022 de l’entreprise, Connectivité+: Innover pour avoir un impact. Le forum a étudié comment l’innovation en matière de TIC pouvait libérer la valeur commerciale et sociale de la connectivité et favoriser la durabilité à l’ère de l’économie numérique.

Parmi les intervenants, citons de hauts responsables de l’UIT et des Nations unies, des ministres des télécommunications et des régulateurs du Cambodge, du Nigeria, du Bangladesh et du Pakistan, ainsi que des chefs d’entreprise, des partenaires, des experts et des clients de Chine, d’Afrique du Sud, de Belgique et d’Allemagne.

« De toute évidence, la connectivité à elle seule ne suffit pas. Il doit être abordable, le contenu doit être pertinent et dans la langue locale, et les utilisateurs doivent avoir les compétences nécessaires pour en faire le meilleur usage », a déclaré Malcolm Johnson, secrétaire général adjoint de l’UIT. « Nous remercions Huawei pour son soutien à la coalition numérique Partner2Connect (P2C) et pour ses engagements en faveur du P2C dans les domaines clés de la connectivité rurale et des compétences numériques. »

Siddharth Chatterjee, coordonnateur résident des Nations unies en Chine, a appelé à des « partenariats multipartites » afin de combler « la triste réalité » d’une fracture numérique exclut un tiers de la population mondiale.

« Notre monde dynamique a besoin de toute urgence d’une meilleure coopération numérique pour tirer parti du potentiel de transformation de la technologie, créer de nouveaux emplois, stimuler l’inclusion financière, combler l’écart entre les hommes et les femmes, construire une relance verte et redessiner notre monde pour qu’il soit plus prospère et plus inclusif », a-t-il souligné. « Il est temps d’agir maintenant ».

Dans son discours d’ouverture, le Dr Liang a souligné que l’accès à un réseau stable était une exigence et un droit fondamentaux à l’ère numérique.

« La connectivité sera plus qu’un simple outil de communication pratique, » a-t-il affirmé. « La connectivité, associée aux technologies numériques telles que le cloud et l’IA, contribuera à faire entrer tout le monde dans le monde numérique et à leur donner accès à davantage d’informations et de compétences, à de meilleurs services et à des opportunités commerciales plus larges. En retour, cela favorisera la poursuite du développement social et économique. »

Cao Ming, Président de Huawei Wireless Solution, affirme : « Huawei intègre le potentiel d’innovation technologique complet des équipements, des sites, de l’énergie, de la transmission et des antennes afin de résoudre les difficultés rencontrées lors du déploiement traditionnel des sites, telles que les coûts élevés, les transports limités, le manque d’énergie et les problèmes de maintenance. Nous avons continuellement amélioré les solutions RuralStar et RuralLink afin d’étendre la couverture de qualité aux zones reculées, permettant ainsi à un plus grand nombre de personnes, d’hôpitaux communautaires, d’écoles, de collectivités locales et de petites et moyennes entreprises de bénéficier des mêmes expériences de connectivité à haut débit que dans les villes ».

Grâce à la série RuralStar, plus de 60millions de personnes vivant dans des zones reculées dans plus de 70pays ont pu être connectées.

Au Cambodge, premier pays partenaire P2C de l’UIT, Huawei collaborera avec les services gouvernementaux par l’intermédiaire du ministère des Postes et Télécommunications et des universités dans le but d’offrir 10000 possibilités de formation aux professionnels des TIC au cours des cinq prochaines années.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1954301/image_1.jpg