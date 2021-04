Huawei : s’efforcer avec les partenaires de créer ensemble de nouvelles valeurs pour toutes les industries

SHENZHEN, Chine, 14 avril 2021 /PRNewswire/ — Aujourd’hui, Huawei a organisé un sommet sur le thème « New Value Together » dans le cadre du Huawei Global Analyst Summit 2021. Avec plus de 400 invités, dont des analystes industriels et financiers, des leaders d’opinion clés et des représentants des médias, Huawei a partagé ses idées sur les tendances du secteur et les applications des solutions dans des scénarios industriels spécifiques, aidant ainsi les clients de toutes sortes d’industries à créer ensemble de nouvelles valeurs.

Bob Chen, vice-président de Huawei Enterprise BG, a déclaré qu’à l’aube de l’ère post-pandémique, la transformation numérique industrielle évolue vers un stade de niveau moyen et élevé, caractérisé par la numérisation des systèmes de soutien et de production de base. Huawei continue de favoriser l’innovation conjointe, de construire des écosystèmes ouverts et de parvenir à un succès partagé avec tous les types de partenaires, en élaborant des solutions innovantes et adaptées à chaque scénario, basées sur les jumeaux intelligents comme architecture technologique. Ce faisant, nous soutenons les mises à niveau industrielles intelligentes et facilitons la transformation numérique pour toutes les industries.

Lors de ce sommet, Huawei a partagé ses pratiques de transformation numérique dans les domaines de l’énergie, du transport, de la finance, de l’éducation et des services aux entreprises, et a discuté plus avant de la manière dont la création d’un écosystème numérique peut créer en permanence de la valeur pour les clients et promouvoir le développement de l’industrie et la construction de l’écosystème afin d’obtenir un résultat positif pour tous.

Dans le secteur de l’énergie, Robin Lu, vice-président exécutif de la Global Energy Business Unit d’Huawei Enterprise BG, a déclaré que la transformation énergétique et la transformation numérique sont des tendances et des orientations claires. L’objectif principal de la numérisation est de libérer le pouvoir des données pour stimuler la productivité. À l’avenir, le secteur de l’énergie parviendra à un développement durable et de haute qualité en suivant la voie « un objectif, deux transformations, trois facilitations et quatre directions ». C’est-à-dire qu’avec l’objectif de zéro émission nette de carbone, il aidera les entreprises mondiales à réaliser la transformation énergétique et la transformation numérique, à promouvoir l’industrie énergétique et les entreprises de divers pays pour atteindre l’objectif « zéro net » par le biais de « deux transformations », à construire un cercle de coopération écologique à l’échelle mondiale, et à promouvoir la coopération, notamment verte, à faible émission de carbone, l’innovation technologique, l’efficience et l’efficacité, et la coopération internationale.

Dans le secteur des transports, Andy Bien, responsable numérique en chef de l’aviation mondiale, unité commerciale des transports mondiaux, Huawei Enterprise BG, a déclaré : « Nous avons constaté une demande urgente pour la transformation numérique dans le secteur de l’aviation afin de faire face à l’impact dévastateur de la pandémie. La santé et la sécurité, la durabilité financière et environnementale et les attentes accrues des passagers seront les moteurs de ce changement. L’utilisation du sans fil, de l’informatique dématérialisée et de l’intelligence artificielle, via une infrastructure numérique sécurisée et fiable, peut répondre à ces nouvelles exigences en matière d’aviation durable. Une opportunité se présente alors que l’industrie se prépare à la reprise en 2021. »

Dans le secteur financier, Liu Yuanxin, expert industriel en chef de la Global Financial Services Business Unit de Huawei Enterprise BG, a souligné qu’avec l’évolution de la demande des clients et du marché, les banques doivent réaliser que la numérisation est devenue une nécessité. Les principales étapes de cette transformation numérique sont les suivantes : mise en place d’un système de collaboration entre les terminaux de bord et le cloud, capitalisation de la valeur des données et des algorithmes, et établissement d’un nouveau modèle de service d’intelligence financière comprenant une formation basée sur le cloud et un raisonnement sur les terminaux de bord.

Dans le domaine de l’éducation, Edwin Diender, Chief Digital Transformation Officer de la Global Government Business Unit, Huawei Enterprise BG, a souligné : « les TIC transforment rapidement l’enseignement et l’apprentissage. L’éducation se fait tout au long de la vie et est de plus en plus personnalisée. Avec l’émergence de nouveaux modèles numériques dans tous les domaines – dans les salles de classe, les laboratoires de recherche et les bureaux administratifs – l’accès au savoir est possible à tout moment et en tout lieu. L’avenir de l’éducation intelligente et numérique est arrivé. »

Dans le domaine des services, Hank Stokbroekx, vice-président des services aux entreprises de Huawei Enterprise BG, a précisé dans son discours que la transformation numérique signifie tirer parti de la technologie pour optimiser les résultats commerciaux et l’expérience client. Il s’agit d’un processus continu qui se déroulera sur de nombreuses années. Et parce que la technologie tend à être à la fois complexe et d’une importance critique, les processus opérationnels doivent être hautement automatisés pour faciliter les services qui peuvent prévoir et anticiper les problèmes.

En décembre 2020, plus de 700 villes et 253 entreprises du classement Fortune 500 ont choisi Huawei comme partenaire pour leur transformation numérique. En 2020, le chiffre d’affaires mondial était de 891,4 milliards de CNY. Le chiffre d’affaires de l’activité entreprise a atteint 100,3 milliards de CNY, soit une augmentation de 23,0 % en glissement annuel.

Le premier Huawei Global Analyst Summit a eu lieu en 2004. Cette année 2021 marque la 18ème année consécutive de l'événement. Elle se déroulera du 12 au 14 avril, au cours de laquelle un certain nombre de séances en petits groupes seront organisées pour permettre aux experts nationaux et étrangers du secteur d'échanger et de partager leurs points de vue.