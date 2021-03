Huawei publie son Top 10 des tendances du secteur des centres de données

SHENZHEN, Chine, 20 mars 2021 /PRNewswire/ — Huawei a publié le « Top 10 des tendances du secteur des centres de données », réunissant des invités de l’industrie, des collaborateurs médiatiques et des opérateurs partenaires pour discuter des tendances et des perspectives, échanger des connaissances et favoriser le développement vigoureux de l’industrie.

Tandis que la numérisation continue de prendre de l’ampleur dans différentes industries, le télétravail, l’éducation en ligne et la diffusion en direct jouissent d’une popularité croissante. La transformation numérique s’accélère dans diverses industries et les centres de données forment non seulement la base de cette transition, ils ouvrent aussi de nouvelles perspectives de développement.

Tendance no 1 : Centres de données « zéro carbone »

Désormais considérée comme la mission la plus urgente au monde, la neutralité carbone a déclenché une révolution verte. Les centres de données augmenteront l’utilisation des énergies vertes, comme les énergies éolienne et solaire. Une tendance inévitable, tout au long du cycle de vie des centres de données, est la maximisation des économies de ressources (par exemple, les économies d’énergie, d’eau et de matériaux, la réduction de l’empreinte, etc.). Les grands centres de données ont désormais recours à la récupération d’énergie thermique pour économiser de l’énergie. Alors que les centres de données entrent dans l’ère d’une efficacité énergétique de 1,0x, la vision « zéro-carbone » est en voie de devenir réalité.

Tendance no 2 : Haute densité

La puissance de calcul et la densité des appareils informatiques continueront de grimper au cours des cinq prochaines années et les processeurs et serveurs deviendront eux aussi de plus en plus puissants. En parallèle, l’IA verra sa puissance de calcul augmenter à mesure que ses applications se multiplient. Pour trouver un équilibre entre coût et efficacité, les centres de données chercheront à accroître leur densité. Selon les estimations, la combinaison de diverses puissances informatiques devrait être courante d’ici 2025 et la majorité des centres de données cloud formeront un déploiement hybride de 15 à 30 kW par armoire.

Tendance no 3 : Évolutivité

Les équipements informatiques ont généralement un cycle de vie de trois à cinq ans et leur densité de puissance est presque doublée tous les cinq ans. L’infrastructure des centres de données a un cycle de vie de 10 à 15 ans. L’infrastructure doit être compatible avec une architecture flexible et l’échelonnement des investissements. Elle doit aussi répondre aux besoins de puissance croissants de deux à trois générations d’appareils informatiques en maintenant un niveau de dépenses d’investissement optimal. En outre, pour être capable d’accroître leur capacité sur demande et d’économiser de l’espace, il est essentiel que les centres de données soient flexibles et qu’ils prennent en charge le déploiement hybride d’appareils informatiques aux densités de puissance différentes.

Tendance no 4 : Déploiement rapide

Le déploiement rapide des centres de données est devenu essentiel pour accompagner l’expansion effrénée des services Internet. Afin de répondre aux besoins divers en matière d’application du cloud, les centres de données doivent être déployés aussi rapidement que le cloud et passer d’un rôle de soutien à celui de production. À l’avenir, le délai de déploiement des centres de données sera réduit de douze mois à neuf ou six mois, voire même 3 mois.

Tendance no 5 : Architecture simple

La construction des centres de données traditionnels demande du temps et nécessite un investissement initial important. Pour remédier à ces inconvénients, les architectures simplifiées deviendront la norme au niveau des systèmes et des centres de données. Les architectures d’alimentation et de refroidissement remplaceront les systèmes traditionnels par des produits intégrés qui sont convergents en ce qui a trait à la liaison de transmission. L’adoption d’une conception préfabriquée et modulaire présente divers avantages aux centres de données : déploiement rapide, capacité d’expansion flexible, facilité d’exploitation et d’entretien et efficacité des économies d’énergie.

Tendance no 6 : Lithium pour tous

Dans les centres de données, les systèmes d’alimentation électrique traditionnels soulèvent plusieurs problèmes : ils sont complexes, encombrants et difficiles à entretenir, et ils conduisent fréquemment à des accidents (tels que les incendies). La tendance du lithium pour tous vise à remplacer peu à peu les batteries au plomb-acide traditionnelles par des batteries au lithium. À terme, les centres de données seront tous munis de batteries au lithium, lesqueles sont de moins en moins coûteuses. Les batteries au lithium durent deux fois plus longtemps et fournissent plus de visibilité, et leur empreinte représente un tiers de celle des batteries au plomb-acide. De plus, les batteries au lithium sont dotées d’un BMS (système intelligent de gestion des batteries) à trois niveaux et d’un accumulateur lithium-fer-phosphate (LFP), ce qui garantit leur sûreté et fiabilité.

Tendance no 7 : Entrée d’air et sortie d’eau

En raison de la complexité des centres de données sur le plan de l’exploitation et de la maintenance, de l’augmentation de l’efficacité énergétique et de la nécessité de se conformer aux objectifs de neutralité carbone, il sera essentiel de remplacer les systèmes d’eau réfrigérée. Les systèmes de refroidissement qui consomment moins d’eau ou pas d’eau deviendront monnaie courante. Le système modulaire de refroidissement indirect par évaporation adopte une conception intégrée qui réduit le temps de déploiement, en plus de simplifier l’exploitation et l’entretien du dispositif. De plus, il réduit considérablement sa consommation d’énergie en tirant pleinement parti des sources de refroidissement naturelles.

Tendance no 8 : Numérisation complète

L’essor de la transformation numérique a conduit à l’utilisation accrue des technologies numériques, de communication et d’IA. Les technologies de modélisation numérique seront plus couramment utilisées pendant le cycle de vie des centres de données, en vue d’appuyer la planification, la construction, l’exploitation et l’entretien des installations. En rendant les installations plus faciles à gérer et à contrôler, et en améliorant leur visibilité, cette approche assurera l’excellence de l’expérience tout au long du cycle de vie.

Tendance no 9 : Application de l’IA

Grâce à l’amélioration continue et l’application généralisée des technologies d’Internet des objets (IoT) et d’IA, les centres de données pourront progressivement affecter à un système de gestion autonome basée sur l’IA des tâches manuelles, telles que le travail répétitif, l’expérience des experts et la prise de décisions commerciales. Au lieu d’employer une IA spécialisée dans un seul domaine (par exemple, l’exploitation et l’entretien, l’économie énergétique et les opérations), les centres de données se tourneront progressivement vers une numérisation globale du cycle de vie et un système de gestion autonome prenant en charge, entre autres : la planification ; la construction ; l’exploitation, la maintenance et l’optimisation ; l’optimisation de l’efficacité énergétique et l’ajustement des paramètres en temps réel par l’IA ; l’exploitation et la maintenance, la vérification 24 h/24 et 7 j/7 et la maintenance prédictive ; le fonctionnement de l’IA ; la simulation en ligne et la conception de service automatique.

Tendance no 10 : Sécurité et fiabilité

Les menaces à la sécurité des réseaux se multiplient à mesure que les infrastructures des centres de données deviennent plus intelligentes. Il est essentiel pour les centres de données de se doter d’une capacité de maintenance prédictive des systèmes, des composants et du matériel. Les installations doivent présenter les six caractéristiques suivantes : fiabilité du matériel, sécurité des logiciels, résilience du système, sécurité, confidentialité et accès continu à Internet. Les techniques de protection hiérarchique assurent la sécurité et la fiabilité des centres de données.

Huawei est à la pointe des avancées dans le domaine des produits et technologies énergétiques destinés aux centres de données. En outre, la société collabore avec des clients du secteur, des partenaires et des organisations tierces en vue de construire un écosystème industriel ouvert, collaboratif et bénéfique à toutes les parties. À long terme, Huawei continuera d’appliquer le concept de développement vert et durable, aidant ainsi la planète à réaliser son objectif de neutralité carbone.

