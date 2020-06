Huawei lance FusionServer Pro V6, le serveur intelligent s’appuyant sur le processeur Intel Xeon évolutif de 3e génération

SHENZHEN, Chine, 20 juin 2020 /PRNewswire/ — Aujourd’hui, la gamme de produits informatiques de Huawei a officiellement lancé le tout dernier membre de sa famille : le serveur intelligent de nouvelle génération FusionServer Pro V6. Ce produit est une technologie de pointe exécutant le processeur Intel Xeon évolutif de 3e génération et est conçu pour débloquer une puissance de calcul adaptée à tout système.

Le processeur Intel Xeon évolutif de 3e génération prend en charge les configurations standards et personnalisées qui s’échelonnent de 4 à 8 sockets. Le processeur Intel de nouvelle génération est intégré dans le serveur FusionServer Pro 2488H V6, le serveur rack à 4 sockets le plus récent de Huawei qui offre diverses conceptions de stockage et une évolutivité des E/S, et qui prend en charge la mémoire persistante (PMem) Intel Optane série 200.

Le serveur intelligent FusionServer Pro 2488H V6 est optimisé pour répondre à la fois aux charges de travail conventionnelles d’aujourd’hui et aux charges de travail numériques de demain. Il fournit les architectures de calcul et de stockage les plus fiables du secteur, ce qui vous permet de simplifier vos réseaux grâce à une accélération et une gestion intelligentes. Les points forts de l’architecture sont énumérés ci-dessous :

Quatre processeurs Intel Xeon évolutifs de 3e génération offrent une consommation électrique maximale de 250 W. Fonctionnant avec la technologie Intel Deep Learning Boost (DL Boost) qui prend en charge le bfloat 16 (BF16), le processeur Intel Xeon évolutif de 3e génération offre des performances jusqu’à 93 % plus élevées en matière d’entraînement et jusqu’à 90 % plus élevées en termes d’inférences par rapport à son prédécesseur (FP32).

Configuré avec la PMem Intel Optane, le FusionServer Pro 2488H V6 a une capacité mémoire maximale de 18 To, ce qui augmente la capacité mémoire ainsi que la fiabilité des données dans les scénarios de calcul en mémoire et offre un plus grand nombre d’options de mémoire VM pour les scénarios de virtualisation.

Il est possible de combiner des SSD SAS, SATA et NVMe pour un déploiement de données à plusieurs niveaux, améliorant ainsi la densité et les performances de stockage.

Les cartes réseau OCP 3.0 remplaçables à chaud prennent en charge un plus grand nombre d’exigences en matière de réseau.

La fonction Wi-Fi et le port de gestion USB de type C contribuent à améliorer l’efficacité de la gestion des terminaux mobiles, ainsi que l’exploitation et la maintenance locales.

Les cartes accélératrices GPU de diverses spécifications libèrent une puissance de calcul abondante, suralimentant l’analyse, l’inférence et l’entraînement dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Le diagnostic et la gestion des pannes (FDM) est une technologie de diagnostic développée en interne qui permet de prévoir une panne entre 7 à 30 jours à l’avance, avec une précision de localisation des pannes pouvant atteindre 93 %. La technologie de gestion dynamique de l’énergie (DEMT) brevetée par Huawei, permet à un seul serveur de consommer 15 % d’énergie en moins sans compromettre ses performances.

Le logiciel de gestion du cycle de vie complet FusionDirector et la plateforme intelligente d’exploitation et de maintenance AIOps réduisent les dépenses d’exploitation de 15 % et rationalisent la gestion des centres de données grâce à cinq fonctions de surveillance intelligentes.

Les serveurs de nouvelle génération de Huawei sont conçus pour répondre aux exigences diversifiées des entreprises de manière écoénergétique et rentable. Les serveurs Huawei à la pointe du secteur offrent une gestion intelligente et une grande efficacité énergétique permettant de réduire les coûts d’exploitation et de maintenance, ce qui en fait un incontournable à l’ère du numérique.

Le rapport 2019 de Gartner sur le marché mondial des serveurs a récemment confirmé la force croissante de Huawei sur le marché. Quelque 670 000 serveurs rack à 4 sockets de Huawei ont été expédiés l’année dernière, au troisième rang du marché mondial avec une croissance de 14,73 % en glissement annuel. En particulier, le serveur rack à 4 sockets de Huawei s’est classé en tête du marché en termes d’expéditions et de ventes mondiales.

L’année 2019 a été fructueuse dans le domaine informatique de Huawei. En particulier, le succès des serveurs à 4 sockets de Huawei sur le marché mondial témoigne de l’engagement de Huawei en faveur de solutions de haute qualité et de grande valeur. Grâce à l’innovation constante en matière de technologies et d’architectures de base, Huawei est depuis longtemps un fournisseur majeur de plateformes informatiques critiques qui se caractérisent par leur grande fiabilité, leurs performances élevées, ainsi qu’une exploitation et une maintenance intelligentes. Kenneth Zhang, président de FusionServer SPDT chez Huawei, a annoncé le triomphe de ce lancement en déclarant : « Le serveur intelligent FusionServer Pro V6 de nouvelle génération marque également une étape importante de la collaboration fructueuse entre Intel et Huawei. »

Il a également souligné que cette étape était le résultat d’investissements et de partenariats stratégiques. « Chaque année, de plus en plus d’entreprises passent à un cadre numérique pour cette activité, et cette tendance entraîne des charges de services de plus en plus complexes et changeantes. Par conséquent, les entreprises doivent trouver des services de calcul efficaces et intelligents offrant une connaissance et une accélération intelligentes, ainsi que du matériel offrant une exploitation et une maintenance intelligentes, pour suralimenter leurs services de masse. » Il a indiqué : « C’est dans ce contexte que Huawei a lancé la série de serveurs intelligents. Huawei est un partenaire stratégique mondial d’Intel et, ensemble, nous innovons avec des solutions d’infrastructure de centres de données intelligentes. Notre engagement envers notre investissement interne en R&D va de pair avec notre désir de collaborer avec Intel et de nombreux partenaires de l’écosystème. Le but ultime est de fournir à nos clients du monde entier des produits informatiques efficaces et agiles, leur permettant de répondre aux exigences informatiques du cloud, des mégadonnées et de l’intelligence artificielle, et d’alimenter leur transformation intelligente à l’ère numérique. »

« Les serveurs basés sur la plateforme Intel Xeon évolutive de 3e génération, tels que le FusionServer Pro 2488H V6 de Huawei, accélèrent la compréhension des clients et alimentent leurs services numériques essentiels », a déclaré Lisa Spelman, vice-présidente et directrice générale du groupe Xeon et mémoire chez Intel. « Avec des performances élevées, une accélération intégrée de l’intelligence artificielle et une capacité de mémoire massive, ces nouvelles plateformes seront à la hauteur des plus grands défis en matière de données et d’analyse. »

Intel, le logo Intel, Xeon et Optane sont des marques de commerce d’Intel Corporation ou de ses filiales.

À propos de Huawei

Huawei est un fournisseur mondial de premier plan d’infrastructures dans le domaine des technologies de l’information et des communications (TIC) et de dispositifs intelligents. Avec des solutions intégrées dans quatre domaines clés, à savoir les réseaux de télécommunications, les technologies de l’information, les dispositifs intelligents et les services cloud, nous nous engageons à apporter le numérique à chaque personne, à chaque foyer et à chaque organisation, pour un monde entièrement connecté et intelligent.

Le portefeuille de produits, de solutions et de services de bout en bout de Huawei est à la fois compétitif et sûr. Grâce à une collaboration ouverte avec des partenaires de l’écosystème, nous créons une valeur durable pour nos clients, œuvrons à rendre les personnes autonomes, enrichissons la vie familiale et inspirons l’innovation dans les organisations de toutes tailles et formes.

Chez Huawei, l’innovation est axée sur les besoins des clients. Nous réalisons de gros investissements en recherche fondamentale, en nous concentrant sur les avancées technologiques qui stimulent le monde. Nous comptons plus de 194 000 collaborateurs et exerçons nos activités dans plus de 170 pays et régions. Fondée en 1987, Huawei est une société privée entièrement détenue par ses collaborateurs. Pour de plus amples informations, veuillez visiter Huawei en ligne à l’adresse www.huawei.com ou suivez-nous sur :

