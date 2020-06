Huawei facilite la transformation numérique des clients du secteur financier du monde entier grâce à une stratégie centrée sur le mobile et des capacités de cloud, d’intelligence artificielle et de 5G

– Huawei organise en ligne le Sommet mondial FSI 2020

SHENZHEN, Chine, 11 juin 2020 /PRNewswire/ — Aujourd’hui, Huawei a organisé son Sommet mondial FSI 2020 (partie étrangère en ligne) avec pour thème « Prospérer numériquement dans un avenir mobile ». Les institutions financières et les entreprises ont été invitées à partager leur expérience et leurs points de vue sur la « nouvelle normalité » de l’ère post-pandémie, qui implique la mise en œuvre accélérée du mobile comme priorité et l’utilisation de la FinTech pour assurer la continuité des activités et remodeler les modèles de services financiers. Huawei considère que les capacités mobiles sont la clé de l’avenir des banques. Le soutien de cette activité centrée sur le mobile passera par de nouvelles architectures informatiques et des capacités essentielles en matière de cloud, d’intelligence artificielle et de 5G. En tant qu’acteur technologique de premier plan, Huawei fournit à ses clients financiers mondiaux des solutions informatiques compétitives pour la finance et travaille avec divers partenaires de premier plan au niveau mondial sur l’innovation conjointe.

Le sommet a attiré les principales institutions financières du monde, notamment la Shanghai Pudong Development (SPD) Bank, la China Construction Bank, la Singapore DBS Bank, la Sberbank, la BBVA, l’Isbank, ainsi que le principal fournisseur mondial de solutions financières Temenos, de même que les institutions d’analyse IDC et d’autres acteurs mondiaux du secteur.

Les institutions financières qui adhèrent à la stratégie du « mobile d’abord » et passeront au numérique connaîtront un plus grand succès

La pandémie de COVID-19 a fait progresser les opérations numériques dans le secteur financier avec davantage de confiance et de détermination dans cette mise en œuvre. De plus, le secteur a démontré ses avantages et sa valeur en appliquant les nouvelles technologies aux opérations numériques.

Peng Zhongyang, directeur du conseil d’administration, président de l’Enterprise Business Group chez Huawei, a déclaré : « En s’appuyant sur le cloud, le big data, l’intelligence artificielle, la 5G et d’autres technologies informatiques, la FinTech innovante saisira de nouvelles opportunités et mènera la modernisation des services financiers. Nous avons combiné nos 30 ans d’expérience technique, nos capacités et notre connaissance du secteur avec les besoins des clients, afin de fournir des produits et des solutions informatiques compétitives pour la finance qui couvrent de multiples domaines, et pour collaborer avec divers partenaires pour une innovation commune. Nous pensons que les institutions financières qui sont prêtes à passer au numérique connaîtront probablement un plus grand succès. »

Selon Jason Cao, le président de Global Financial Services Business Unit, Enterprise BG chez Huawei, l’adhésion au principe du « mobile d’abord » pour parvenir à une expérience intelligente est le fondement des stratégies commerciales centrées sur le client des institutions financières. « Nous pensons que la capacité mobile sera au cœur de l’avenir du secteur bancaire. Cela s’applique non seulement à l’interface qui se connecte avec le client, mais aussi aux opérations internes et aux collaborations avec les partenaires. Le soutien de cette activité centrée sur le mobile passera par de nouvelles architectures informatiques et des capacités essentielles en matière de 5G, d’intelligence artificielle et de cloud. En tant que leader de ces technologies, Huawei dispose d’avantages uniques qui soutiennent la transformation cloud des institutions financières, créent de nouvelles capacités de connexion et aident les institutions financières à améliorer leur agilité et leurs capacités d’innovation », a-t-il expliqué.

L’expérience de transformation des banques en Chine renforce l’autonomie du secteur mondial des services financiers

Au cours des dix dernières années, Huawei a accumulé une vaste expérience au niveau mondial. Sur le marché chinois en particulier, Huawei a acquis de l’expérience en menant la transformation des banques et en prospérant à l’ère des applications mobiles. Le secteur bancaire a notamment pris une série de mesures pour assurer la continuité des activités aux différents stades de la pandémie. À l’ère post-pandémie, les banques doivent réfléchir de manière proactive à leur modèle commercial et se préparer à toute incertitude afin de garantir une entreprise agile capable d’aller de l’avant.

Depuis 2018, la Shanghai Pudong Development (SPD) Bank applique des technologies telles que la 5G, l’IdO, l’intelligence artificielle et l’informatique en nuage (cloud computing). Au début de cette année, notre banque a établi un plan d’action triennal, visant à renforcer l’ouverture du système bancaire, à promouvoir la numérisation complète et à créer de nouveaux moteurs de développement en se concentrant sur l’expérience client et la technologie numérique. D’un point de vue stratégique, nous promouvrons les opérations de données, la modernisation technologique et la collaboration intersectorielle. Par exemple, la SPD Bank a mis au point un employé virtuel optimisé par l’intelligence artificielle, Xiaopu. Grâce à la formation professionnelle, Xiaopu est capable d’offrir des services d’évaluation des risques, de conseil financier, de conseil en investissement et de diffusion d’informations en ligne. Dans l’environnement de la 5G, il fonctionne parfaitement sur divers dispositifs tels que les téléphones portables, les montres intelligentes et les voitures, et rend, de fait, les services de haute qualité, personnalisés et intelligents plus pratiques et inclusifs.

Pan Weidong, le président de la SPD Bank, a déclaré dans son discours d’ouverture : « Adoptant une approche centrée sur le client, la SPD Bank utilise la 5G et d’autres technologies pour innover en permanence en matière d’expérience client, de modèles économiques et d’écosystèmes ouverts, et pour élargir le rayonnement, l’ampleur et l’étendue des services financiers. Nous renforcerons la coopération intersectorielle et l’innovation. Nous voulons créer des possibilités sans limites avec des connexions, inspirer un élan infini avec l’intelligence, servir l’écosystème du secteur avec la FinTech, et promouvoir conjointement un développement social et économique de haute qualité pour adopter un avenir meilleur. »

Dès 2011, la China Construction Bank (CCB) a lancé la stratégie « TOP+ » pour la transformation numérique financière. Elle utilise la technologie et les données comme deux forces motrices afin d’adopter activement les nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle, la chaîne de blocs, le cloud computing et la 5G, et pour intégrer les services financiers dans quatre secteurs essentiels, à savoir l’habillement, l’alimentation, le logement et le transport. Pendant la pandémie, l’application des nouvelles technologies permet à CCB de fournir aux clients des « services sans contact » de la même façon. Un canal de prêts en ligne, par exemple, est mis en place en temps utile pour répondre aux besoins financiers des clients. Début février, la banque a lancé un service complet de « zone anti-épidémie » par le biais de la banque mobile et de la WeChat Bank, fournissant des données en temps réel sur la situation de l’épidémie, de demander le remboursement de prêts personnels en retard, de faire des dons à des organisations caritatives et d’autres services.

Niu Wenchao, ingénieur principal de la China Construction Bank, a déclaré lors du sommet : « Pendant l’épidémie, alors que les transactions de gré à gré ont considérablement diminué, les transactions en ligne de la CCB ont légèrement augmenté. Grâce à la stratégie de double cloud de la CCB, le cloud privé assure des opérations stables et le cloud public favorise l’innovation et le développement. Plus important encore, nous nous appuyons sur l’infrastructure du centre de données intelligent et sur le réseau hautement automatisé et intelligent développé conjointement par Huawei et CCB. La transformation numérique a jeté les bases qui nous permettent de répondre rapidement aux urgences et de maintenir la continuité des services aux clients. »

L’infrastructure de données de Huawei stimule la transformation numérique dans le secteur financier pour relever les défis mobiles

Une connectivité en temps réel robuste et puissante est essentielle lorsque le secteur bancaire entre dans le monde numérique, et la 5G, l’IdO et un réseau flexible sont des technologies essentielles.

Une infrastructure de données accélérée rend possible l’avenir du secteur bancaire. Joy Huang, directeur de la stratégie, Cloud & AI BG chez Huawei, pense que certaines banques ont une croissance robuste durable grâce aux technologies numériques. Ces entreprises en pleine croissance ont un point commun, à savoir de bonnes capacités de services en ligne fondées sur le cloud, ce qui leur permet d’être très agiles en matière d’innovation. Huawei apprend de ses clients que la manière la plus efficace est de pratiquer le cloud multiple, avec des clouds séparés pour les différents utilisateurs, et en même temps de prêter une attention particulière au « dernier tronçon » de l’expérience des clients pour les services mobiles et les succursales intelligentes.

L’amélioration de l’expérience utilisateur pour les applications financières est une partie importante de la transformation numérique. Siri Borsum, directrice adjointe de Finance Vertical, Global Partnerships & Eco-Development, Consumer BG chez Huawei, a commenté : « Le grand nombre d’utilisateurs de dispositifs de Huawei, ses fortes capacités HMS, la richesse de ses ressources au sein du marché, ses ressources de vente au détail hors ligne et ses ressources humaines mondiales aideront nos partenaires à proposer un meilleur service à leurs utilisateurs et à améliorer l’expérience des utilisateurs d’applications mobiles. »

La connectivité réseau est l’un des éléments fondamentaux de l’infrastructure des données financières. Daniel Tang, directeur technique de Data Communications Product Line chez Huawei, a déclaré : « La solution réseau CloudFabric 2.0 de Huawei destinée aux centres de données entièrement mise à niveau, conduit le réseau des centres de données dans l’ère de l’intelligence, aide les institutions financières à développer des services financiers complets et améliore l’expérience des utilisateurs mobiles, le tout grâce à la connexion intelligente haute densité 400 GE ultra-large, sans perte de paquets et à des capacités différenciées de support telles que l’exploitation et la maintenance intelligentes de réseaux de conduite autonomes. »

Huawei aide les institutions financières à se transformer numériquement en termes de finance inclusive, d’innovation commerciale fondée sur les données, de système bancaire ouvert et de mise à disposition aux clients de services financiers inclusifs, stables, sûrs et pratiques. À ce jour, Huawei a servi plus de 1600 institutions financières dans le monde, dont 45 des 100 premières banques mondiales. En outre, elle a établi une collaboration stratégique complète avec 20 grandes banques, compagnies d’assurance et sociétés de valeurs mobilières dans le monde entier, et est devenue un partenaire stratégique de confiance pour la transformation numérique des clients.

Le Sommet mondial FSI de Huawei est un événement mondial sur les technologies de l’information et de la communication organisé par Huawei et axé sur le secteur des services financiers. L’événement a eu lieu pour la première fois en 2013 et tous les participants sont des élites du secteur des institutions financières. Pour plus d’informations sur le Sommet mondial FSI 2020 de Huawei, veuillez consulter le site https://e.huawei.com/topic/ finance2020/en/