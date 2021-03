Heifer International et le ministère rwandais de l’agriculture annoncent un investissement de $10 millions de dollars US en faveur des éleveurs de bétail

Le Partenariat pour les marchés résilients et inclusifs du petit bétail (PRISM) atteindra 23 400 ménages en situation d’insécurité alimentaire dans 15 districts.

KIGALI, Rwanda, 26 mars 2021 /PRNewswire/ — Afin d’améliorer les revenus et la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les régions les plus touchées du Rwanda, l’organisation internationale de développement Heifer International et le ministère rwandais de l’Agriculture ont annoncé un partenariat visant à investir plus de $10 millions de dollars américains dans l’élevage et la formation de 23 400 ménages de petits exploitants agricoles. Au Rwanda, un cinquième de la population est en situation d’insécurité alimentaire, et le revenu moyen par ménage est d’environ $3,11 dollars par jour dans les 15 districts des provinces du Nord, du Sud et de l’Ouest du Rwanda où PRISM sera mis en œuvre.

Grâce à ce partenariat, Heifer International vise à aider les agriculteurs à atteindre un revenu vital, le montant nécessaire pour vivre dignement, de $6,08 dollars par ménage et par jour. PRISM se concentrera sur trois groupes prioritaires : les femmes chefs de famille, les enfants souffrant de malnutrition et les jeunes adolescentes afin d’améliorer durablement les moyens de subsistance des populations les plus vulnérables. Les femmes représenteront au moins 50 % et les jeunes au moins 30 % des personnes concernées par PRISM et auront la possibilité d’accéder à des financements par le biais du projet.

« Heifer International soutient depuis plus de 20 ans des communautés à travers le Rwanda pour créer des entreprises alimentaires et agricoles durables et lutter contre la faim et la pauvreté », a déclaré Adesuwa Ifedi, vice-présidente principale des programmes pour l’Afrique de Heifer International. « Grâce à notre modèle de formation, les agriculteurs développeront les compétences financières, agricoles et de leadership dont ils ont besoin pour prendre soin de leurs animaux et aiguiser leur sens des affaires. Cela les aidera à améliorer la production et la productivité agricoles, ainsi qu’à développer des liens plus solides avec les marchés formels, à créer des agro-industries durables et à augmenter leurs bénéfices. »

« Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec Heifer Rwanda pour mettre en œuvre ce programme qui aura un impact positif sur les agriculteurs et leurs familles », a déclaré le Dr Gérardine Mukeshimana, ministre de l’Agriculture et des Ressources animales du Rwanda. « Heifer International travaille depuis longtemps avec les agriculteurs du Rwanda pour bâtir des communautés rurales résilientes et aider les familles d’agriculteurs à mener une vie productive et prospère. »

Le modèle de développement communautaire holistique fondé sur les valeurs de Heifer International aide les communautés à renforcer leurs capacités de développement, en travaillant avec les agriculteurs pour accroître leurs connaissances et leur résilience, tout en réduisant leur vulnérabilité au changement climatique et aux chocs économiques. PRISM comprendra :

Formation de groupes d’entraide de 20 à 30 membres pour recevoir une formation destinée au renforcement des capacités et bénéficier d’un tutorat

Formation et capacité des éleveurs de volailles, de porcs, de chèvres et de moutons à développer des valeurs communes, à se mobiliser et à planifier ensemble

Formation à l’agro-industrie et à la création de revenus pour développer des compétences physiques et morales, y compris des modules sur la nutrition, le genre et le leadership pour les hommes et les femmes, l’alphabétisation financière basée sur les valeurs et la gestion de l’environnement

Formation technique avant l’entrée du bétail pour l’élevage, l’alimentation des volailles, des porcs, des chèvres et des moutons et l’agriculture

Formation et équipement pour les entrepreneurs agricoles communautaires (CAVE) afin de favoriser le bien-être des animaux dans toutes les filières, y compris les soins primaires vétérinaires, les vaccins et les simples interventions chirurgicales.

En plus de dispenser une formation à 23 400 agriculteurs sur le développement communautaire durable et la production de bétail, PRISM renforcera la prestation de services du secteur privé. Il favorisera la formation de 1 170 groupes d’agriculteurs et établira un réseau de 117 animateurs communautaires, ainsi que des services vétérinaires et de vulgarisation fournis par 31 entrepreneurs vétérinaires privés.

