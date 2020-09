GWM lancera de nouveaux modèles lors de l’événement Auto China 2020

PÉKIN, 24 septembre 2020 /PRNewswire/ — GWM (601633.SS/02333.HK), un fabricant de SUV et de camions de renommée mondiale, présentera des modèles issus de ses trois principales marques de véhicules lors de l’événement Beijing International Automotive Exhibition 2020 (Auto China 2020). Cet événement, qui a pour thème « L’intelligence au service de l’avenir », aura lieu du 26 septembre au 5 octobre au China International Exhibition Center (nouvel emplacement) à Tianzhu, Pékin. Le kiosque de 1 700 m2 de GWM sera situé dans la salle d’exposition E3, aux côtés d’Audi et de Toyota.

Cet événement marque le début d’une nouvelle ère pour GWM en tant qu’entreprise mondiale de technologie des voyages. Les nouvelles voitures-concepts et innovations technologiques offertes par l’entreprise indiquent une transition de la valeur du produit vers la valeur pour les consommateurs, comme ses produits sont définis et commercialisés du point de vue du consommateur.

En plus de l’exposition, GWM organisera une diffusion mondiale en direct le 26 septembre. Vous pourrez suivre cette diffusion en direct sur les comptes des réseaux sociaux officiels de GWM (Facebook : @GreatWallMotorsGlobal et Twitter : @GWMGlobal), ainsi que sur le site Web officiel de l’entreprise (https://www.gwm- global.com/).

« Auto China 2020 est un événement sectoriel essentiel afin de soutenir la reprise de l’économie dans la région à la suite de la pandémie de COVID-19. Au cours de l’exposition, nous souhaitons démontrer de quelle façon nous demeurons à l’écoute et nous nous adaptons en cette période sans précédent, en ne ménageant aucun effort pour comprendre les besoins de nos clients, et en travaillant avec diligence pour surmonter les défis. GWM a intégré les plus récentes technologies numériques et de production dans la mise en œuvre des produits phares afin de fournir plus de choix aux clients pour leurs déplacements intelligents et sécuritaires », a déclaré Tony Sun, directeur général adjoint de GWM International.

GWM présentera différents modèles de ses marques GWM Pickup et HAVAL, et des véhicules électriques. Leader de la nouvelle tendance mondiale en matière de SUV, la gamme HAVAL met en vedette 10 véhicules, notamment le SUV H6 de troisième génération et les SUV grand format 2021 F7, F7x et H9. Entre-temps, GWM dévoilera le nom de sa gamme de camions de série P à l’échelle mondiale.

La participation de GWM à l’événement Auto China 2020 marque une autre étape importante dans la stratégie de mondialisation de la marque, qui permet à l’entreprise d’établir un programme de recherche et développement et de production s’étalant sur sept pays et dix emplacements. À ce jour, les marchés étrangers de GWM comprennent la Russie, l’Afrique du Sud, l’Australie, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud, l’Asie du Sud, le Moyen-Orient, l’Afrique et d’autres régions.

À propos de GWM

GWM est un fabricant de SUV et de camionnettes de renommée mondiale. L’entreprise est inscrite à la Bourse de Hong Kong depuis 2003 et à la Bourse de Shanghai depuis 2011. Comptant quatre marques, dont HAVAL, WEY, ORA et GWM Pickup, le constructeur automobile produit à la fois des véhicules conventionnels et des véhicules à énergie nouvelle, en mettant l’accent sur les SUV et les camionnettes. GWM peut soutenir de façon indépendante ses composants de base, y compris les moteurs et les transmissions. En 2019, GWM a vendu 1 058 648 véhicules neufs, ce qui représente une augmentation de 1,43 % par rapport à l’année précédente, dépassant le million de ventes pour une quatrième année consécutive.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.gwm-global. com/.

