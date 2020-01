Globeleq va développer un projet d’énergie renouvelable au Togo

LONDRES, 23 janvier 2020 /PRNewswire/ — Globeleq, le principal producteur d’électricité indépendant en Afrique subsaharienne, a signé un accord de développement conjoint avec le gouvernement togolais pour développer un projet d’énergie renouvelable à des fins commerciales.

Selon les termes de l’accord, Globeleq et le gouvernement togolais prévoient de générer entre 24 et 30 MW d’énergie fiable, peu coûteuse et 100 % renouvelable pour soutenir la politique de développement industriel du Togo.

Ce projet pourrait prendre la forme d’une centrale entièrement hydraulique, d’une centrale hydroélectrique et solaire combinée ou d’une centrale solaire équipée d’une batterie de stockage de grande capacité.

La zone de développement du projet se situerait entre Kara et Dapaong en fonction des choix technologiques qui seront adoptés, et elle sera connectée à la ligne de transport d’énergie Kara-Mango-Dapaong actuellement en construction.

L’accord, qui sera basé sur un modèle PPP (partenariat public-privé), a été signé à Lomé le 5 décembre 2019. S’inscrivant dans le cadre du Plan national de développement 2018-2022, cet accord est la manifestation concrète de la volonté du gouvernement togolais de renforcer ses relations économiques avec le Royaume-Uni.

Le PDG de Globeleq, Mike Scholey, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec le gouvernement togolais sur ce projet innovant. Il permettra d’assurer une nouvelle production d’électricité à faible émission de carbone dans le nord du Togo et favorisera le développement et la croissance dans la région. »

Le ministre togolais des Mines et de l’Énergie, Dèdèriwè Ably-Bidamon, a déclaré : « Le Togo est résolument engagé dans la promotion des énergies renouvelables pour assurer son indépendance énergétique et garantir les bas prix nécessaires à la politique industrielle et créatrice d’emplois visée par le président de la République. Nous sommes ravis de pouvoir avancer sur cette voie avec le soutien de Globeleq et, de ce fait, du gouvernement britannique. »

À propos de Globeleq

Globeleq est un promoteur, propriétaire et exploitant de premier plan de la production d’électricité en Afrique. Son équipe de professionnels expérimentés a bâti un portefeuille diversifié de producteurs énergétiques indépendants générant plus de 1 400 MW dans 13 sites à travers 5 pays. Avec 305 MW supplémentaires en construction et environ 2 000 MW de projets énergétiques en cours de développement, Globeleq s’est engagé à long terme dans le secteur de la production d’électricité en Afrique. www.globeleq.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/612609/GLobeleq_Logo.jpg