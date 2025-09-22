Fundo OPEP mobiliza mais de US$ 1 bilhão para promover o desenvolvimento sustentável

O Conselho de Administração aprova um pacote de financiamento importante enquanto a instituição lança seu primeiro título de referência em euros

VIENA, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — O Fundo OPEP para o Desenvolvimento Internacional (Fundo OPEP) anunciou a aprovação de mais de US$ 1 bilhão em novos financiamentos para o desenvolvimento durante a 193.ª reunião de seu Conselho de Administração e ao longo do terceiro trimestre de 2025. Em um movimento histórico para fortalecer ainda mais seu mandato de desenvolvimento, a instituição também emitiu com êxito o seu primeiro título de referência denominado em euros, arrecadando € 500 milhões nos mercados internacionais de capitais.

O Presidente do Fundo OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, declarou: “As novas aprovações, juntamente com nosso título inaugural de referência em euros, são uma demonstração clara do nosso compromisso em entregar mais para os nossos países parceiros. Estamos aprofundando nosso apoio à resiliência, crescimento inclusivo e ação climática, enquanto criamos as bases para oportunidades de longo prazo. À medida que nos aproximamos do nosso 50.º aniversário em 2026, esses dois marcos destacam a nossa capacidade de inovar, crescer e gerar impacto transformador por décadas.”

As operações recentemente aprovadas apoiarão projetos transformadores na África, Ásia, América Latina e Caribe, abrangendo áreas como saúde, educação, energia limpa, água e saneamento, meios de subsistência sustentáveis e infraestrutura resiliente:

Operações do setor público

El Salvador : US$ 70 milhões para cofinanciar o Programa Surf City – Fase II, melhorando estradas, ampliando o saneamento para 70.000 pessoas e aumentando a resiliência climática na zona turística de La Libertad.

: US$ 70 milhões para cofinanciar o Programa Surf City – Fase II, melhorando estradas, ampliando o saneamento para 70.000 pessoas e aumentando a resiliência climática na zona turística de La Libertad. Essuatíni : US$ 50 milhões em empréstimo baseado em políticas para apoiar reformas fiscais, fortalecer a competitividade e construir resiliência climática.

: US$ 50 milhões em empréstimo baseado em políticas para apoiar reformas fiscais, fortalecer a competitividade e construir resiliência climática. Fiji : US$ 30 milhões para o Projeto Pacific Healthy Islands Transformation, modernizando os serviços de saúde nos SIDS do Pacífico com integração digital e treinamento de profissionais.

: US$ 30 milhões para o Projeto Pacific Healthy Islands Transformation, modernizando os serviços de saúde nos SIDS do Pacífico com integração digital e treinamento de profissionais. República do Quirguistão : US$ 30 milhões em empréstimo baseado em políticas para o Primeiro Programa de Crescimento Sustentável e Inclusivo, avançando em reformas energéticas, serviços sociais e competitividade empresarial.

: US$ 30 milhões em empréstimo baseado em políticas para o Primeiro Programa de Crescimento Sustentável e Inclusivo, avançando em reformas energéticas, serviços sociais e competitividade empresarial. Lesoto : US$ 40 milhões para o Projeto Integrado de Transporte, Comércio e Logística, recuperando estradas, pontes e instalações aeroportuárias para impulsionar o comércio e a segurança.

: US$ 40 milhões para o Projeto Integrado de Transporte, Comércio e Logística, recuperando estradas, pontes e instalações aeroportuárias para impulsionar o comércio e a segurança. Malawi : US$ 27 milhões para o Projeto de Abastecimento de Água e Saneamento de Jenda, fornecendo água segura e uma melhor gestão de resíduos em um importante polo agrícola.

: US$ 27 milhões para o Projeto de Abastecimento de Água e Saneamento de Jenda, fornecendo água segura e uma melhor gestão de resíduos em um importante polo agrícola. Marrocos : € 100 milhões em empréstimo baseado em políticas para apoiar Governança Econômica e Resiliência Climática, aprimorando a eficiência na gestão da água e da energia enquanto amplia a participação do setor privado.

: € 100 milhões em empréstimo baseado em políticas para apoiar Governança Econômica e Resiliência Climática, aprimorando a eficiência na gestão da água e da energia enquanto amplia a participação do setor privado. Papua Nova Guiné : US$ 50 milhões para o Projeto de Melhoria e Acesso à Educação, melhorando a educação inicial para 375.000 estudantes e capacitando 9.000 professores.

: US$ 50 milhões para o Projeto de Melhoria e Acesso à Educação, melhorando a educação inicial para 375.000 estudantes e capacitando 9.000 professores. Santa Lúcia : US$ 20 milhões para atualizar a Rodovia Sir Julian R. Hunte, reduzindo os tempos de deslocamento e melhorando a segurança para quase 95.000 residentes.

: US$ 20 milhões para atualizar a Rodovia Sir Julian R. Hunte, reduzindo os tempos de deslocamento e melhorando a segurança para quase 95.000 residentes. África do Sul : US$ 150 milhões em empréstimo baseado em políticas para Modernização de Infraestrutura, avançando reformas em transporte e energia para uma transição de baixo carbono.

: US$ 150 milhões em empréstimo baseado em políticas para Modernização de Infraestrutura, avançando reformas em transporte e energia para uma transição de baixo carbono. Turquia : € 150 milhões para o Projeto Ferroviário Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu (KIAD), construindo uma linha eletrificada de 224 km para reforçar a conectividade comercial eurasiática.

: € 150 milhões para o Projeto Ferroviário Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu (KIAD), construindo uma linha eletrificada de 224 km para reforçar a conectividade comercial eurasiática. Uganda: US$ 30 milhões para Apoio ao Crescimento Econômico Local – Fase II, aprimorando setores como agricultura, infraestrutura rural e inclusão financeira para 3,5 milhões de pessoas.

Operações do setor privado e financiamento ao comércio:

Bangladesh : US$ 30 milhões para expandir o financiamento ao comércio para PMEs e agronegócios.

: US$ 30 milhões para expandir o financiamento ao comércio para PMEs e agronegócios. Costa do Marfim : € 40 milhões para uma usina termoelétrica de ciclo combinado de 372 MW, ampliando a segurança e a capacidade energética.

: € 40 milhões para uma usina termoelétrica de ciclo combinado de 372 MW, ampliando a segurança e a capacidade energética. Egito : US$ 40 milhões para uma usina solar com armazenamento de 1.000 MW em Assuã, uma das maiores plantas de energia limpa da África.

: US$ 40 milhões para uma usina solar com armazenamento de 1.000 MW em Assuã, uma das maiores plantas de energia limpa da África. Jordânia : US$ 25 milhões em empréstimo subordinado para expandir o crédito para PMEs e financiamento climático.

: US$ 25 milhões em empréstimo subordinado para expandir o crédito para PMEs e financiamento climático. Omã : US$ 50 milhões para uma instalação industrial de grande escala, produzindo insumos de energia renovável e apoiando a diversificação.

: US$ 50 milhões para uma instalação industrial de grande escala, produzindo insumos de energia renovável e apoiando a diversificação. Paraguai : US$ 25 milhões em empréstimo A como parte de uma linha sindicada liderada pelo Fundo OPEP de até US$ 50 milhões para expandir o financiamento a PMEs, com foco em empresas lideradas por mulheres e agricultura.

: US$ 25 milhões em empréstimo A como parte de uma linha sindicada liderada pelo Fundo OPEP de até US$ 50 milhões para expandir o financiamento a PMEs, com foco em empresas lideradas por mulheres e agricultura. África Regional: US$ 75 milhões para apoiar o financiamento ao comércio de cacau na Costa do Marfim e em Gana, melhorando a rastreabilidade e aumentando a renda dos agricultores.

Fortalecimento da base financeira do Fundo OPEP

O bem-sucedido título de referência em euros de € 500 milhões representa um marco na estratégia de financiamento do Fundo OPEP, ampliando sua base de investidores e reforçando sua posição como uma instituição de financiamento ao desenvolvimento confiável e inovadora.

Os recursos do título serão usados para financiar e refinanciar projetos alinhados ao mandato de desenvolvimento do Fundo OPEP, com forte foco em sustentabilidade e impacto de longo prazo.

Sobre o Fundo OPEP

O Fundo OPEP para o Desenvolvimento Internacional (Fundo OPEP) é a única instituição de desenvolvimento com mandato global que fornece financiamento de países-membros exclusivamente para países não membros. A organização foi estabelecida em 1976 com um propósito distinto: impulsionar o desenvolvimento, fortalecer as comunidades e capacitar as pessoas em países de baixa e média renda no mundo todo. Nosso trabalho é centrado nas pessoas, com foco no financiamento de projetos que atendam a necessidades essenciais, como alimentação, energia, infraestrutura, emprego (particularmente para PMEs), água potável e saneamento, saúde e educação. Até o momento, o Fundo OPEP destinou mais de US$ 30 bilhões a projetos de desenvolvimento em mais de 125 países, sendo o custo total estimado dos projetos superior a US$ 200 bilhões. O Fundo OPEP tem classificação AA+/Perspectiva Estável pela Fitch e pela S&P Global Ratings. Nossa visão é um mundo onde o desenvolvimento sustentável seja uma realidade para todos.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f548d946-c8e5-4427-9bd8-fdd7b4d62cea

Basak Pamir b.pamir@opecfund.org

GlobeNewswire Distribution ID 1001129056