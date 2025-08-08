VICTORIA, Seychelles, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, divulgou hoje seu Relatório do Fundo de Proteção de julho de 2025, revelando um novo pico de avaliação e reforçando seu firme compromisso em proteger os ativos dos usuários. Em 22 de julho, o Fundo de Proteção atingiu um recorde histórico de US$ 779,7 milhões, refletindo um forte lastro de capital durante um período de elevada atividade do mercado. A avaliação diária do fundo variou de uma baixa de US$ 686,5 milhões em 1º de julho até o pico, em meados do mês, enquanto a média mensal se estabeleceu em aproximadamente US$ 746 milhões.

Em julho, a avaliação do Fundo de Proteção refletiu de perto as flutuações de preço do Bitcoin, com o BTC sendo negociado entre aproximadamente US$ 105.600 e US$ 119.956. Ao longo de todo o mês, a Bitget manteve uma participação consistente de BTC de 6.500 moedas, indicando uma cobertura de reserva estável, independentemente da volatilidade do mercado. No fim do mês, em 31 de julho, o fundo permaneceu capitalizado em US$ 752 milhões, refletindo uma força sustentada mesmo com a leve queda dos preços do BTC.

A Bitget criou o Fundo de Proteção em 2022 com um compromisso inicial de US$ 300 milhões, visando fornecer uma estrutura financeira sólida para os ativos dos usuários. Desde a sua criação, o fundo tem superado regularmente essa linha de base – mesmo durante condições de mercado turbulentas. A avaliação recorde de julho é uma prova do gerenciamento proativo de ativos da Bitget e da sua dedicação à resiliência financeira.

A segurança continua sendo o aspecto central da estratégia da Bitget. Além do Fundo de Proteção, a empresa publica um relatório mensal de Prova de Reservas para confirmar uma proporção mínima de reserva de 1:1 para os ativos dos usuários. Essas medidas combinadas refletem uma abordagem multifacetada de confiança e transparência, garantindo que os usuários possam negociar e armazenar ativos com confiança na plataforma.

Gracy Chen, CEO da Bitget, destacou: “O Fundo de Proteção, atingindo quase US$ 780 milhões, mostra nosso foco inabalável na proteção de ativos do usuário e na estabilidade em longo prazo. Mesmo em um mercado definido por tendências em rápida evolução, nosso fundo oferece tranquilidade e reforça a posição da Bitget como um padrão do setor para ambientes de trading seguros.”

A Bitget incentiva os usuários e membros da comunidade a revisarem os dados mais recentes do Fundo de Proteção e Prova de Reservas, disponíveis em seu site oficial, para verificação independente de sua integridade financeira.

