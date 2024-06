DURHAM, État de Caroline du Nord, 28 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Fortrea (Nasdaq : FTRE), un organisme de recherche sous contrat (« ORC ») de premier plan au niveau mondial, a annoncé aujourd’hui le lancement de son studio d’innovation en intelligence artificielle (« IA »), marquant ainsi un investissement stratégique visant à remodeler l’exécution des essais cliniques aujourd’hui et à l’avenir.

Le studio développera et déploiera des technologies d’IA et d’apprentissage automatique visant à favoriser la rapidité, l’agilité, la qualité et le renforcement de la sécurité des patients dans le processus de recherche clinique en équipant et en habilitant les personnes à se concentrer sur l’élément humain critique des essais cliniques.

« Partout dans le monde, des patients attendent des traitements novateurs qui changeront leur vie. Grâce à l’IA, nous avons désormais le pouvoir — et l’obligation — de les aider à trouver des solutions plus rapidement », a déclaré Alejandro Martinez Galindo, directeur des systèmes d’information de Fortrea, avant d’ajouter :

« Le studio d’innovation en IA de Fortrea offrira des capacités technologiques améliorées qui permettront aux systèmes dotés d’IA d’exécuter des processus de pointe, tels que des simulations d’essai, des analyses prédictives et la reconnaissance de motifs, ainsi que des tâches administratives répétitives, « adaptées aux machines ». Cela permet de libérer la disponibilité des personnes pour qu’elles puissent apporter leur créativité humaine et leur connexion à l’essai clinique de demain et se concentrer sur ce qui compte : le patient. »

Le studio d’innovation en IA de Fortrea vise à :

établir des partenariats au sein de Fortrea et avec nos clients afin de fournir des solutions technologiques pour des stratégies d’innovation sur mesure pour les centres et les promoteurs ;

développer de nouvelles innovations technologiques nettes qui améliorent de manière globale la réalisation des essais cliniques pour les promoteurs, les centres, les patients et nos équipes ; et

soutenir l’infrastructure et les opérations existantes avec une technologie améliorée afin de permettre de nouvelles et meilleures méthodes de travail et créer les meilleures expériences pour les utilisateurs.

Les technologies en cours de développement dans le studio comprennent la collecte de données à l’aide de smartphones, des modèles linguistiques spécialisés à grande échelle pour la compréhension et la génération de textes, l’IA symbolique avec une logique à valeurs réelles (c.-à-d. la construction d’une logique de décision à l’aide de scénarios et de données en situation réelle), la réalité mixte et l’intelligence augmentée, l’exploration de données avancées et l’analyse prédictive, ainsi que le jumelage numérique.

L’application stratégique de ces technologies devrait permettre des avancées significatives en matière de recrutement et de fidélisation des patients, de création et d’optimisation des protocoles, de contrôle de la qualité en fonction des risques, ainsi que de rapidité et de qualité globales des prestations. Ces technologies peuvent également améliorer l’expérience des patients et la productivité des clients, des centres et des employés de Fortrea.

Les développements du studio d’innovation en IA seront essentiels pour la plateforme technologique clinique de Fortrea, qui est conçue pour intégrer la technologie des essais cliniques dans une expérience utilisateur, indépendante de la localisation, omnicanale et basée sur les personas, accessible à partir d’un seul écran.

« Fortrea se concentre sur une vision future du secteur des ORC, ce qui nous permet de construire POUR l’avenir plutôt que POUR le passé », a déclaré Brian Dolan, vice-président du Département d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique, avant d’ajouter : « Nous accordons une grande attention au développement et au déploiement responsables et éthiques de l’IA, en privilégiant les bonnes actions pour les bonnes raisons et en protégeant la sécurité et la vie privée des patients, ainsi que la propriété intellectuelle de nos clients. »

