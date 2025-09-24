– Com objetivo de se tornar o maior detentor de capital aberto da SOL com sede na Austrália –

– Nomeando os consultores David Swaney e Cailen Sullivan para liderar a estratégia de tesouraria de ativos digitais e geração de rendimento por meio de estratégias de DeFi gerenciado ativamente e de produtos estruturados –

Taren Point, Austrália, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Fitell Corporation (NASDAQ: FTEL) (“Fitell” ou a “Empresa”), fornecedora global de equipamentos de fitness e soluções de saúde, anunciou hoje que garantiu uma instalação de até US $100 milhões para apoiar o lançamento da sua estratégia de tesouraria Solana, marcando a primeira tesouraria de ativos digitais baseada em Solana na Austrália.

Principais Destaques

Roteiro de DeFi e Yield: Projetado para gerar altos rendimentos com a implementação de ativos SOL em um conjunto diversificado de estratégias DeFi e derivativos on-chain. O conjunto de estratégias inclui produtos estruturados, como opções, bolas de neve, provisionamento de liquidez na cadeia e outras estratégias altamente líquidas com risco de queda gerenciado. Abordagens que oferecem níveis variados de retornos, geração alfa e duração. Os retornos gerados serão reinvestidos na reserva de tesouraria, aumentando a velocidade da acumulação SOL e SOL por ação, e fortalecendo o alinhamento com a comunidade Solana.

Rebrand: Após o lançamento inicial da tesouraria Solana, a Empresa planeja mudar o nome para "Solana Australia Corporation".

Após o lançamento inicial da tesouraria Solana, a Empresa planeja mudar o nome para “Solana Australia Corporation”. Segurança: Os ativos iniciais SOL serão custodiados pela BitGo Trust Company, Inc. nos EUA e estocados por meio de infraestrutura de nível institucional.

Consultores de Tesouraria de Ativos Digitais

A Fitell nomeou David Swaney e Cailen Sullivan como consultores para liderar o roteiro de tesouraria de ativos digitais da Empresa. O cargo se concentra em projetar estratégias para otimizar o desempenho da tesouraria por meio de oportunidades de finanças descentralizadas (DeFi), estruturas de gerenciamento de riscos, e gerar inovação além dos modelos tradicionais de staking.

David Swaney atua no espaço de ativos digitais desde 2017, com foco na adoção institucional de finanças on-chain. Sua extensa experiência em consultoria e assessoria abrange projetos de tesouraria, estratégias de rendimento estruturado e infraestrutura de mercado.

atua no espaço de ativos digitais desde 2017, com foco na adoção institucional de finanças on-chain. Sua extensa experiência em consultoria e assessoria abrange projetos de tesouraria, estratégias de rendimento estruturado e infraestrutura de mercado. Cailen Sullivan atua no espaço de ativos digitais há mais de uma década e foi uma das primeiras contratações da Coinbase em 2013. Ele tem se concentrado principalmente em investir e apoiar projetos em todo o ecossistema Solana e é cofundador da Adrena, uma das principais DEXs perpétuas da Solana com base no volume de negociação.

“Acreditamos que os tesouros de ativos digitais estão preparando o plano para os ETFs de ativos digitais”, disse David Swaney. “A capacidade de gerar rendimento em ativos além do staking será o diferencial definidor, e pretendemos liderar esse esforço.”

“Nossa estratégia se concentra na própria Solana e no ecossistema mais amplo de aplicativos sendo construídos baseados nele. Com a implementação de mais ativos on-chain, queremos gerar altos retornos, estabelecendo uma nova referência para o desempenho na gestão de ativos digitais e, ao mesmo tempo, apoiar o crescimento de aplicativos DeFi na Solana”, disse Cailen Sullivan.

Os assessores comentaram:

“Como consultores, estamos entusiasmados em posicionar esta estratégia como a tesouraria alinhada à Solana mais inovadora do mercado. Embora a escala varie entre os pares, nosso foco é a criação de valor por meio da concentração de capital no ecossistema Solana. Ao trazer ativos para a cadeia e integrá-los a projetos nativos, acreditamos que podemos agregar valor para os acionistas e, ao mesmo tempo, promover o ecossistema. Nosso objetivo é demonstrar que a estratégia e o alinhamento podem competir em escala e estabelecer uma referência para os tesouros nativos de Solana.”

Sam Lu, CEO da Fitell Corporation, comentou:

“O lançamento da nossa tesouraria de ativos digitais Solana posiciona a Fitell na vanguarda da adoção da Solana nas regiões da Austrália e Ásia-Pacífico. Nossa ambição de nos tornarmos o maior detentor de ações da Solana na região ressalta nossa convicção no potencial de longo prazo da rede. Com a experiência de David Swaney e Cailen Sullivan, estamos entusiasmados em executar um roteiro que combina inovação, geração de rendimento e gerenciamento disciplinado de riscos.”

A Empresa discutirá ainda mais sua tesouraria de ativos digitais hoje às 16h ET de 23 de setembro de 2025 durante uma sessão ao vivo hospedada em @MarioNawfal ou @RoundtableSpace.

Para apoiar as aquisições iniciais da SOL, a Empresa lançou uma linha de notas conversíveis de até US $100 milhões com um investidor institucional nos EUA, dos quais US $10 milhões a partir do fechamento inicial serão imediatamente utilizado na compra da SOL.

A Rodman & Renshaw atuou como agente de colocação exclusiva do financiamento.

A descrição anterior não pretende ser completa e é qualificada na sua totalidade por referência ao texto completo do Relatório da Empresa de Emissor Privado Estrangeiro no Formulário 6-K a ser arquivado no SEC em 23 de setembro de 2025.

Sobre a Fitell Corporation

A Fitell Corporation, através da GD Wellness Pty Ltd (“GD”), sua subsidiária integral, é uma varejista online de equipamentos de ginástica e fitness, tanto sob suas marcas proprietárias quanto sob outras marcas na Austrália. A empresa tem por missão criar um ecossistema com toda sua experiência de fitness e bem-estar impulsionada pela tecnologia para nossos clientes. A GD atendeu mais de 100.000 clientes com grandes porções de vendas de clientes recorrentes ao longo dos anos. O portfólio de marcas da Empresa pode ser categorizado em três marcas proprietárias sob sua marca Gym Direct: Muscle Motion, Rapid Motion, e FleetX, em mais de 2.000 unidades de manutenção de estoque (SKUs). Para mais informações, visite o website da Empresa www.fitellcorp.com.

Declarações de Previsão

Este comunicado contém “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, e suas emendas. As declarações de previsão estão sujeitas às provisões de porto seguro sob a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Todas as declarações, exceto as declarações de fatos históricos neste comunicado são declarações de previsão. Essas declarações de previsão envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, incluindo condições de mercado e outras, e são baseadas nas expectativas e projeções atuais da Empresa sobre eventos futuros que a Empresa acredita que possam afetar sua condição financeira, resultados operacionais, estratégia de negócios e necessidades financeiras. Os investidores podem identificar essas declarações de previsão por palavras ou frases como “poder”, “ir”, “poder”, “esperar”, “antecipar”, “mirar”, “estimar”, “pretender”, “planejar”, “acreditar”, “é provável que”, “propor”, “potencial”, “continuar” ou expressões semelhantes. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações de previsão para refletir eventos ou circunstâncias subsequentes, ou mudanças nas suas expectativas, exceto conforme exigido por lei. Embora a Empresa acredite que as expectativas expressas nessas declarações de previsão sejam razoáveis, ela não pode garantir que tais expectativas sejam corretas, e a Empresa adverte os investidores de que os resultados reais podem diferir materialmente dos resultados esperados e incentiva os investidores a analisar outros fatores que podem afetar seus resultados futuros na declaração de registro da Empresa e outros registros no SEC.

Para mais informações, contate:

Diretor Financeiro

Edwin Tam

edwin@gymdirect.com.au

Relações com Investidores

ir@fitellcorp.com

