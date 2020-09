FINCA International annonce la nomination de Laurynas Vaičiulis au poste de président-directeur général de BrightLife Ouganda

Un nouveau PDG va diriger la croissance de BrightLife en tant qu’entreprise durable spécialisée dans le solaire PAYGo en Afrique

KAMPALA, Ouganda, le 18 septembre, 2020 /PRNewswire/ — BrightLife, entreprise à vocation sociale de FINCA International, a annoncé la nomination de Laurynas Vaičiulis au poste de président-directeur général. Vaičiulis dirigera les opérations de BrightLife en Ouganda en s’efforçant de fournir les produits d’énergie propre les plus abordables et les plus fiables du pays. Le modèle métier de BrightLife débloque la productivité économique et le bien-être des clients du bas de la pyramide (BoP) en les faisant bénéficier de l’énergie et de l’inclusion financière.

Fort de plus de cinq ans d’expérience dans le secteur du solaire PAYGo, FINCA International a nommé Vaičiulis en raison de sa profonde compréhension de la chaîne de valeur du crédit-bail pour l’installation de panneaux photovoltaïques, de son expérience avérée à la tête d’une entreprise solaire PAYGo au Nigeria d’une taille comparable à celle de BrightLife ainsi que de son engagement à mettre à la disposition des clients de BrightLife les systèmes énergétiques les plus abordables et de la plus haute qualité.

« L’arrivée de la pandémie de la COVID-19 a posé de nombreuses difficultés et nous a ramenés à la case départ dans le service de notre segment de clientèle, lequel a été le plus touché en raison de la vulnérabilité des revenus et d’autres facteurs », a déclaré M. Vaičiulis. « Toutefois, le système photovoltaïque résidentiel par crédit-bail de BrightLife intègre les clients non bancarisés dans le système financier en contrôlant le remboursement de leur crédit, ce qui les aide à améliorer et à accroître leurs revenus et à développer une solvabilité qui peut conduire à des services financiers plus inclusifs ».

BrightLife crée des profils de crédit pour les communautés non bancarisées en utilisant l’historique des paiements des clients PAYGo. Cela permet à BrightLife d’offre à ses clients un ensemble plus large de produits et de services financiers au niveau de FINCA Uganda. Ce faisant, BrightLife crée un pont entre l’accès à l’énergie et l’inclusion financière.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre l’équipe et de poursuivre la croissance de l’impact social de l’entreprise, tout en assurant la viabilité financière de notre modèle économique. BrightLife pourra ainsi transformer durablement des millions de vies en Afrique subsaharienne en les faisant passer de l’obscurité à la lumière », a déclaré M. Vaičiulis.

À propos de BrightLife

BrightLife, entreprise sociale de FINCA International en Ouganda, assure la distribution du dernier kilomètre et le financement par l’utilisateur final pour les services de base, notamment les systèmes solaires domestiques, les cuisinières améliorées et les biens d’utilisation productive. Ces produits facteurs d’amélioration de la vie — rendus abordables pour les clients à faibles revenus grâce au financement « pay-as-you-go » (crédit-bail) — contribuent à créer des logements plus sains et plus sûrs, à augmenter la productivité, à réduire les dépenses des ménages et à offrir des possibilités supplémentaires de générer des revenus. Grâce à BrightLife, FINCA International associe l’accès au financement à l’accès à l’énergie afin de créer des voies d’inclusion financière pour les personnes non bancarisées. Pour plus d’informations, visitez le site https://brightlifeuganda.com/ ou suivez-nous sur Twitter @BrightLifeFINCA.

À propos de FINCA International

FINCA International a été fondée en 1984 sur une idée radicale : l’octroi de petits prêts aux pauvres a le pouvoir de transformer des communautés entières de manière durable. Après avoir produit un impact sur des dizaines de millions de vies grâce à des services financiers responsables, nous élargissons notre champ d’action afin de catalyser la croissance économique et de réduire la pauvreté sur les marchés mal desservis du monde entier. Nous restons résolument engagés en faveur de solutions basées sur le marché et soutenons la montée en puissance des entreprises sociales qui fournissent des services de base et des innovations financières pour permettre aux familles et aux communautés à faibles revenus d’atteindre un meilleur niveau de vie. Pour plus d’informations, visitez le site www.FINCA.org ou suivez-nous sur Twitter @FINCA.

