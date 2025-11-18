Equipe Jurídica da Bitget conquista múltiplas honrarias em 2025 da LexisNexis e Thomson Reuters Asian Legal Business

VICTORIA, Seychelles, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, maior Corretora Universal (UEX) do mundo, tem o prazer de compartilhar que sua equipe jurídica interna recebeu 3 importantes prêmios do setor em 2025, mostrando a crescente influência das equipes jurídicas de criptomoedas nas finanças globais.

No Thomson Reuters Asian Legal Business (ALB) Hong Kong Law Awards 2025, Phil Leung, Diretor Jurídico da Bitget, foi nomeado “Jovem Advogado do Ano”, tendo também sido finalista do prêmio “Fintech Lawyer of the Year”. A equipe jurídica da Bitget foi finalista do prêmio “Equipe Fintech do Ano”, enquanto o diretor jurídico, Hon Ng, foi finalista para “Advogado do Ano”, colocando a equipe ao lado de escritórios internacionais de advocacia líderes e equipes jurídicas internas de alto nível. A cerimônia reuniu mais de 400 profissionais de renomados escritórios de advocacia, instituições financeiras e equipes jurídicas internas, incluindo diversas plataformas importantes de criptomoedas.

A equipe jurídica da Bitget posteriormente venceu o prêmio “ELITE Team” da LexisNexis em 2025, e Phil Leung foi homenageado como um dos “40 melhores advogados com menos de 40 anos” da LexisNexis em 2025. A LexisNexis destacou a rápida expansão da Bitget entre 2024 e 2025, período em que a corretora subiu do top 10 para o top 4 das corretoras de criptomoedas globais em volume de negociação. Em 2025, a plataforma atendia mais de 120 milhões de usuários em todo o mundo e processava, em média, mais de US$ 30 bilhões em operações de criptomoedas por dia, o que equivale a mais de US$ 1 trilhão por ano.

O Departamento Jurídico, de Conformidade e Controles Internos da Bitget foi formado em 2024 sob a liderança de Hon Ng. Phil Leung ingressou logo depois como seu primeiro líder em nível de departamento. Desde então, o grupo se expandiu para mais de 100 profissionais em todo o mundo, orientando a Bitget em áreas jurídicas essenciais, como licenciamento, regulamentação, direito comercial, direito societário, resolução de disputas e questões trabalhistas, à medida que a corretora amplia sua presença em mercados-chave.

Comentando sobre os reconhecimentos, Hon Ng, diretor jurídico da Bitget, declarou: “Esses prêmios mostram que as equipes internas especializadas em criptomoedas agora fazem parte da comunidade jurídica tradicional. A equipe jurídica da Bitget foi estruturada para acompanhar o ritmo das mudanças regulatórias, proteger os usuários e apoiar o crescimento responsável do produto.”

Os recentes prêmios da LexisNexis e da Thomson Reuters Asian Legal Business somam-se a uma lista crescente de reconhecimentos para a área jurídica da Bitget, que continua desempenhando um papel central na expansão internacional, gerenciamento de riscos e estratégia regulatória da corretora.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a maior Corretora Universal (UEX) do mundo, atendendo mais de 120 milhões de usuários com acesso a milhões de tokens criptográficos, ações tokenizadas, ETFs e outros ativos do mundo real, oferecendo acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum, XRP e outros preços de criptomoedas, tudo em uma única plataforma. O ecossistema se compromete a ajudar os usuários a fazer trading de forma mais inteligente, com suas ferramentas de trading impulsionadas por IA, interoperabilidade entre tokens em Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB Chain, além de maior acesso a ativos do mundo real. No lado descentralizado, a Bitget Wallet funciona como a principal carteira de criptomoedas sem custódia, com suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, além de swaps avançados e insights de mercado integrados à plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA. Alinhada à sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu ao UNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para comunicação social, envie um e-mail para: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser impactado, e há a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o capital investido seja recuperado. Deve-se sempre buscar aconselhamento financeiro independente, além de considerar cuidadosamente a experiência financeira pessoal e a situação individual. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por eventuais perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a70276f0-121d-47da-b5a2-20dbad901095

GlobeNewswire Distribution ID 1001139580