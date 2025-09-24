Search
Enter é avaliada em R$2B; Founders Fund e Sequoia apostam na legaltech que usa IA para defender grandes empresas

A Série A da Enter representa o maior investimento já realizado em uma empresa focada em IA na América Latina.

Enter’s Series A represents the largest investment ever made in an AI-focused company in Latin America

With a $350M valuation, Enter’s AI agents will generate more than 250,000 lawsuit defenses in 2025 alone. That is almost double the number of civil lawsuits filed each year in Japan.

SÃO PAULO, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — O Brasil tem quase 80 milhões de processos ativos – oito vezes mais do que os Estados Unidos – e apenas as ações trabalhistas já representam um custo anual de bilhões de dólares para as grandes empresas. A gratuidade de justiça e a digitalização do judiciário impulsionaram uma avalanche de ações de consumidores contra bancos, varejistas e companhias aéreas – casos que, no resto do mundo, seriam resolvidos através de sistemas de atendimento ao cliente.

Diante dessa realidade, Mateus Costa-Ribeiro se tornou o advogado mais jovem do Brasil aos 18 anos. Formou-se em Direito em Harvard, foi aprovado no exame da Ordem de Nova York aos 20, e abriu mão de uma bolsa integral no MBA de Stanford para fundar a Enter, uma plataforma de IA criada para ajudar grandes empresas com o contencioso jurídico. Essa convergência entre fundador e problema atraiu grandes investidores do Vale do Silício, o Founders Fund e o Sequoia Capital de volta ao Brasil para co-liderar a Série A de US$ 35 milhões da Enter, que foi avaliada em R$2B – o maior investimento em uma empresa focada em IA na América Latina até hoje.

Mateus fundou a Enter ao lado de Michael Mac-Vicar, ex-CTO da Wildlife Studios, e Henrique Vaz, colega de Harvard que passou de estagiário a CMO da Wildlife antes de liderar produto na Enter.

“Construímos uma plataforma que já gera economia direta de custos para as maiores empresas da América Latina. Resolver isso no Brasil, o ecossistema jurídico mais complexo do mundo, prova que nossa tecnologia pode escalar globalmente,” disse Mateus.

Os agentes de IA da Enter gerenciam o ciclo completo de um processo judicial: do cadastro de ações e detecção de fraudes documentais à análise de jurisprudência, redação de contestações e interpretação de sentenças. Os advogados intervêm apenas na etapa final de auditoria, depois que a IA conclui o trabalho.

“A Enter tem o potencial de ser uma líder global em IA para legal, liderada por um fundador com uma conexão pessoal profunda com o setor,” disse Matias Van Thienen, sócio do Founders Fund. “O excesso de litígio é um problema mais urgente no Brasil do que em qualquer outro lugar, e a abordagem verticalizada da Enter não apenas resolve dores para as empresas, mas também alivia um entrave sistêmico da economia.”

Só em 2025, a Enter espera processar mais de 250.000 novos casos – um número que, em perspectiva, é quase o dobro do total de ações cíveis ajuizadas anualmente no Japão. O impacto é tangível: aumento significativo do êxito e milhões economizados para as empresas que utilizam a plataforma. Entre os clientes estão os maiores bancos do Brasil, como Itaú e Santander, gigantes do varejo como o Mercado Livre e líderes globais de tecnologia como Nubank e Airbnb.

Para o time, gerenciar com IA os processos consumeristas no Brasil é apenas o começo. A Enter já está expandindo para o contencioso trabalhista e incorporando ferramentas de predição inteligentes que permitem selecionar, com base em análises pela IA, as evidências e argumentos mais eficazes para cada caso.

“A Enter está enfrentando um problema crítico em um mercado gigantesco, posicionando-se para se tornar a líder em IA para empresas na América Latina. Ao facilitar a atuação de grandes companhias na região, seu trabalho está impulsionando o crescimento econômico como um todo,” disse Konstantine Buhler, sócio da Sequoia Capital.

Esse aporte sinaliza uma nova etapa na adoção de IA pelas empresas da região, elevando a produtividade e fortalecendo a segurança jurídica em escala.

Contato:
Guilherme Grupenmacher, Chief of Staff
+12154501017 pr@getenter.ai

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e592ccca-3b2f-4b04-8414-c417a36fe00b

