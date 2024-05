En pleine transformation stratégique, le King Faisal Specialist Hospital and Research Centre accueille un nouveau directeur général adjoint

RIYAD, Arabie saoudite, 14 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — L’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal, ou KFSH&RC pour King Faisal Specialist Hospital and Research Centre a récemment accueilli le Dr Björn Zoéga en tant que directeur général adjoint. Cette nomination souligne son engagement en faveur de la promotion et du maintien de l’excellence en matière de santé. Le Dr Zoéga, réputé pour sa vaste expérience en gestion et sa maîtrise des politiques de la santé, rejoint une équipe dédiée à l’heure où l’hôpital continue de piloter des initiatives stratégiques clés.

Le KFSH&RC, leader de la recherche médicale et des services cliniques, continue d’attirer des ressources expertes à l’échelle mondiale pour renforcer sa mission d’excellence en matière de santé. L’arrivée du Dr Zoéga fait avancer la stratégie de transformation numérique de l’hôpital, conçue pour doper son efficacité opérationnelle et améliorer les soins prodigués aux patients. Son expertise dans la promotion de collaborations internationales, comme en témoigne son ancien rôle de président de l’Alliance des hôpitaux universitaires européens (ou « EUHA » pour European University Hospital Alliance) et sa participation à des initiatives telles que JOIN4ATMP, visant à promouvoir l’accès à des thérapies innovantes, concourent à un meilleur alignement des services du KFSH&RC sur les tendances mondiales en matière de santé.

Les projets clés de l’hôpital prévoient le déploiement de technologies numériques avancées pour standardiser les mécanismes propres aux soins prodigués aux patients, l’adoption de nouveaux modèles de soins et la modernisation de ses installations. Ces efforts stratégiques visent à améliorer l’accès aux services médicaux et à induire une meilleure communication à leur propos, et traduisent l’engagement du KFSH&RC envers l’établissement de nouvelles normes en matière de santé.

Les précédentes contributions du Dr Zoéga à l’hôpital universitaire Karolinska, placé au deuxième rang européen et au septième rang mondial du classement 2024 des meilleurs hôpitaux du monde établi par Newsweek, ont joué en faveur d’une culture d’apprentissage continu et de collaboration entre les professionnels de santé. Elles répondent ainsi parfaitement aux objectifs du KFSH&RC. Son rôle dans la promotion de programmes comme EUCARE et sa participation au développement des échanges intra Europe d’infirmières en soins intensifs en période de crise a considérablement renforcé le développement du personnel et appuyé l’objectif de son précédent hôpital d’attirer les meilleurs talents ; un principe reflété dans le parcours de transformation du KFSH&RC. Maintenant que le Dr Zoéga prend part au leadership du KFSH&RC, l’établissement s’apprête à renforcer son rôle d’acteur clé dans le façonnage de la santé de demain en Arabie saoudite.

À propos du King Faisal Specialist Hospital and Research Centre :

Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre fait partie des leaders mondiaux en matière de soins de santé spécialisés, et d’innovation, servant de centre de formation et de recherche médicale avancée. Grâce à des partenariats stratégiques avec d’éminents établissements locaux, régionaux et internationaux, l’hôpital se consacre à l’avancement des technologies médicales et à l’élévation des normes de soins de santé dans le monde entier.

L’hôpital a conforté sa position de leader du secteur de la santé en Arabie saoudite et au Moyen-Orient, en se voyant décerner, pour la deuxième année consécutive, le titre de marque de santé la plus valorisée. Il se classe 9e du royaume et 28e au Moyen-Orient. L’hôpital se distingue en étant le seul hôpital du monde à figurer au top 10 des marques de son pays, comme le soulignent deux rapports de « Brand Finance » consacrés aux 50 meilleures marques d’Arabie saoudite et aux 150 meilleures marques du Moyen-Orient en 2024.

En raison des programmes de transformation et du projet royal « Saudi Vision 2030 » initié par Son Altesse Royale le Prince Héritier et Premier Ministre — que Dieu le préserve — pour renforcer le leadership du royaume dans le secteur de la santé mondiale, le KFSH&RC est devenu un centre médical universitaire de première importance dans la région MENA. En 2024, il s’est classé au 20e rang mondial pour la deuxième année consécutive selon « Brand Finance », et s’est également distingué parmi les 250 meilleurs hôpitaux du monde selon le magazine américain « Newsweek » cette même année.

