EMGA obtient un financement par emprunt d’un montant de 30 millions de dollars pour la banque ouzbèke Ipak Yuli

LONDRES, 02 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) annonce avoir conclu sa première transaction en Ouzbékistan en obtenant un financement de 30 millions de dollars auprès du Fonds OPEP pour le développement international (Fonds OPEP).

Commentant la transaction, le président d’Ipak Yuli, M. Saydakhmedov Saidabror, a déclaré : « Nous sommes ravis d’être la première banque privée d’Ouzbékistan à signer un accord avec le Fonds OPEP. Cet accord constitue une étape décisive dans le soutien apporté au développement du secteur des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans notre pays. Nous partageons avec le Fonds OPEP des valeurs communes en matière de promotion de l’entrepreneuriat, et nous sommes convaincus qu’en posant ainsi les bases de l’élargissement de notre coopération à l’avenir, ce partenariat contribuera au développement ultérieur de l’économie en créant de nouvelles opportunités pour les entreprises. »

Le directeur de la banque d’investissement et directeur général d’EMGA, Sajeev Chakkalakal, a déclaré : « Malgré un environnement macroéconomique mondial difficile, nous nous félicitons d’avoir structuré cette transaction qui va dans le sens de la vision à long terme d’Ipak Yuli en matière de soutien aux PME ouzbèkes, tout en contribuant simultanément à étendre la présence des opérations en cours du Fonds OPEP dans la région. »

Jeremy Dobson, directeur des opérations et directeur général d’EMGA, a ajouté : « EMGA est ravie d’avoir obtenu ce financement pour Ipak Yuli. Cette opération très prometteuse pour l’avenir permettra de diversifier davantage encore sa base de financement. »

Le président du Fonds OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, a déclaré : « Le partenariat qui nous unit à Ipak Yuli Bank reflète notre approche ciblée en matière de soutien à la transformation du secteur privé en Ouzbékistan. En facilitant l’accès des entreprises au financement, y compris pour les entreprises dirigées par des femmes, nous les aidons à libérer leur potentiel en vue de contribuer à la croissance économique durable du pays. Ce partenariat ne concerne pas seulement le financement : il s’agit également de soutenir un secteur privé plus dynamique et plus inclusif qui favorise les opportunités économiques et améliore le bien-être des communautés dans l’ensemble de l’Ouzbékistan. »

Ipak Yuli est une banque commerciale et d’innovation par actions basée en Ouzbékistan. Créée en décembre 1990, elle fournit des services bancaires aux entrepreneurs individuels, aux petites et moyennes entreprises, aux institutions et organismes publics ainsi qu’aux entreprises. Outre une large gamme de services bancaires et d’opérations de crédit, la banque gère également pour le compte de ses clients des opérations de leasing, d’affacturage et de financement de projets, des opérations avec des fonds en devises monétaires et non monétaires et des opérations sur le marché boursier

Le Fonds OPEP pour le développement international (le Fonds OPEP) est la seule institution de développement mandatée à l’échelle internationale qui fournisse des financements provenant de pays membres exclusivement à des pays non membres. Travaillant en coopération avec des partenaires des pays en développement et avec la communauté internationale du développement, elle s’efforce de stimuler la croissance économique et le progrès social dans les pays à revenu faible et intermédiaire du monde entier. Créé en 1976, le Fonds OPEP a engagé plus de 27 milliards de dollars américains dans des projets de développement mis en œuvre dans plus de 125 pays, pour un coût total de projet estimé à plus de 200 milliards de dollars américains. Le Fonds OPEP est noté AA+ par Fitch avec une perspective stable, et AA+ par S&P avec une perspective stable. Notre vision est celle d’un monde où le développement durable est une réalité pour tous.

Avec des bureaux basés à Londres et à New York, Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) vient en aide aux établissements financiers et aux entreprises à la recherche de nouveaux capitaux d’emprunt ou de capitaux propres. Combinant des décennies d’expertise, l’équipe internationale d’EMGA réalise des transactions pour le compte de ses clients sur les marchés émergents et les économies frontières du monde entier, y compris en Ouzbékistan qui reste un marché clé. EMGA continue d’élargir son rayonnement géographique et d’étoffer son offre de services en capitalisant sur son expérience reconnue dans la formation de capital et les prestations de conseil stratégique étendues à divers cycles économiques. Elle assied ainsi sa position prédominante sur le marché de banque d’investissement de niche ciblée sur les marchés émergents.

