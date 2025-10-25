EBC Financial Group Lança a Primeira Iniciativa de Negociação do Mundo para Proteger a Amazônia em Todas as Negociações

De cenários de negociação à conservação da floresta amazônica, a corretora online se compromete com uma causa ambiental

Floresta Amazônica MANAUS, Brasil, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — O EBC Financial Group lançou hoje seu programa “Proteja a Amazônia a Cada Negociação”, o primeiro de uma corretora online a criar impacto ambiental por meio da atividade de negociação de clientes na América Latina. O esforço ressalta a crescente convergência dos mercados financeiros e da gestão ambiental, com os traders e investidores cada vez mais dando importância às métricas de risco climático e ESG (ambiental, social, governança) em suas tomadas de decisão. Para cada negociação elegível na América Latina, a EBC fará uma doação em nome do cliente para parceiros de conservação aprovados sem custo adicional para os clientes, vinculando a participação rotineira no mercado a resultados de conservação mensuráveis.

“Com este programa podemos oferecer aos nossos clientes a oportunidade de ajudar a preservar uma das florestas tropicais mais importantes do mundo na luta contra as mudanças climáticas. Com o esforço da COP29 para escalar o financiamento climático para cerca de US $1,3 trilhão por ano até 2035 e desbloquear o investimento privado por meio de um compartilhamento de riscos mais inteligente, estamos simplificando para que todas as negociações contribuam para a proteção da Amazônia. Esta é a primeira vez que uma corretora online vincula as atividades de negociações diárias com a proteção dos ecossistemas tropicais em tal escala”, disse David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd.

Resposta à Mudança Demográfica em Direção aos Valores Ambientais

A iniciativa aborda a evolução demográfica do mercado, onde 30% dos investidores da Geração Z começaram a fazer negociações durante a faculdade ou no início da idade adulta. A Geração Z, bem como a geração do milênio, estão explorando cada vez mais os prestadores de serviços financeiros que se alinham aos seus valores ambientais e sociais.

“Queríamos criar uma maneira simples para os nossos clientes na América Latina fazerem parte dos esforços de conservação da Amazônia”, acrescentou Barrett. “Esta campanha permite que os traders apoiem a proteção da floresta amazônica sem esforço – em cada negociação fazemos uma doação em seu nome para parceiros de conservação, com impacto direto nos pulmões críticos do planeta que é a Amazônia.”

Conservação da Amazônia Alinhada com a Necessidade das Negociações

O EBC sabe que o apoio à preservação da maior floresta tropical do mundo atende a exigências ambientais e requisitos de negócios nas comunidades onde opera. Embora a negociação em si não reduza diretamente as emissões, a vinculação da negociação à conservação da Amazônia mobiliza capital privado para preservar sumidouros críticos de carbono – uma intervenção prioritária sob a agenda de 1,5ºC e um complemento aos esforços sistêmicos de descarbonização. Antes da COP30 Brasil Amazônia, em novembro de 2025, a primeira cúpula climática da ONU realizada na região amazônica, o EBC vem adotando uma abordagem ativa para criar impacto de forma holística, ao mesmo tempo em que informa os clientes sobre o impacto de cada negociação na sustentabilidade ambiental.

A Amazônia se estende por 6,7 milhões de quilômetros quadrados, tem um papel fundamental na estabilidade climática global e abriga cerca de 10% das espécies conhecidas. Cientistas alertam para um potencial ponto de inflexão se o desmatamento continuar, onde o bioma pode mudar de sumidouro de carbono para fonte de carbono com implicações para os padrões climáticos globais e para os mercados financeiros que dependem da estabilidade ambiental.

Vinculação dos Mercados de Capitais à Resiliência Climática Além da Amazônia

“Os mercados não podem se dar ao luxo de ignorar o clima”, acrescentou Barrett. “A Amazônia não é apenas um hotspot de biodiversidade, é também um eixo dos mercados globais de carbono. O que acontece nessas florestas tropicais afetará diretamente o mundo em que vivemos e moldará a trajetória do investimento ESG, desde créditos de carbono até títulos verdes. A nossa iniciativa liga o capital às soluções climáticas de forma importante tanto para os traders como para o planeta.”

Além da Amazônia, o EBC também manifestou interesse em contribuir com o potencial de expansão global para beneficiar outros esforços de conservação de alta integridade. Essa iniciativa se alinha à missão mais ampla do EBC de agregar valor aos clientes e, ao mesmo tempo, criar impacto nas comunidades.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado em Londres, o EBC Financial Group (EBC) é uma marca global conhecida por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Por meio de suas entidades regulamentas localizadas em centros financeiros proeminentes, como Reino Unido, Ilhas Cayman, Mauritius e muitos outros, o EBC viabiliza que investidores de varejo, profissionais e institucionais tenham acesso a oportunidades de mercados e de trading globais, inclusive de moedas, commodities, CFDs e mais.

Com a confiança de investidores de mais de 100 países e premiações globais, incluindo durante vários anos do World Finance, o EBC é amplamente considerada uma das melhores corretoras do mundo, com títulos que incluem Melhor Plataforma de Negociação e Corretora Mais Confiável. Com sua forte posição regulatória e compromisso com a transparência, o EBC também tem sido consistentemente classificado entre as principais corretoras – confiável por sua capacidade de fornecer soluções de negociação seguras, inovadoras e voltadas para o cliente em mercados internacionais competitivos.

As subsidiárias do EBC são licenciadas e regulamentadas nas suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd e o EBC Asset Management Pty Ltd são regulados pela Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC); o EBC Financial (MU) Ltd é autorizado e regulado pela Financial Services Commission Mauritius (FSC).

O EBC conta com uma equipe de veteranos do setor com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. O grupo tem experiência com os principais ciclos econômicos, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço em 2015 até as convulsões do mercado da pandemia de COVID-19. O EBC defende uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que todo o envolvimento dos investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.

O EBC tem orgulho de ser parceiro oficial de câmbio do FC Barcelona e continua a impulsionar parcerias impactantes para capacitar as comunidades – nomeadamente através da iniciativa United to Beat Malaria da Fundação das Nações Unidas, do Departamento de Economia da Universidade de Oxford e de uma gama diversificada de parceiros que defendem iniciativas em saúde, economia, educação e sustentabilidade globais.

