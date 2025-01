EBC Financial Group Faz Parceria com o Shakti Regeneration Institute Para Capacitar Comunidades Marginalizadas e Promover Esforços de Preservação Indígena

Patrocínio de Escola na Bengala Ocidental e Apoio ao Documentário Global Environmental Mostra o Compromisso do EBC com a Educação e Sustentabilidade

Indrani Pal-Chaudhuri interagindo com crianças na escola Ramakrishna Vedanta Vidyapith na Índia – EBC [Crédito da foto: Shakti Regeneration Institute] RANAGHAT, Índia, Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — O EBC Financial Group (EBC), uma corretora financeira global líder, anuncia com orgulho sua mais recente iniciativa de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) por meio de uma parceria estratégica com a Shakti Empowerment Education Foundation, parte do Shakti Regeneration Institute (SRI). Esta colaboração dará apoio a escola Ramakrishna Vedanta Vidyapith na Bengala Ocidental, Índia, proporcionando a 50 alunos de baixa renda acesso a materiais educacionais essenciais, uniformes, aulas vocacionais de costura e atividades extracurriculares.

Cenas da gravação da entrevista de David Barrett e de Indrani Pal-Chaudhuri para o documentário da Amazon na University of Oxford – EBC

Essa parceria faz parte da estratégia mais ampla de RSC do EBC, que complementa seu papel de corretora financeira global, permite o acesso aos mercados globais e promove a educação equitativa e desenvolvimento sustentável em comunidades onde as oportunidades econômicas são limitadas.

O EBC Financial Group apoiou o seriado de educação pública What Economists Really Do (WERD) da University of Oxford com o patrocínio de dois episódios: The Economics of Tax Evasion em 2023 e Macroeconomics and Climate em novembro de 2024. Esses episódios falam como a economia pode abordar questões sociais significativas e refletir a missão mais ampla do EBC de capacitar a tomada de decisões informadas – um princípio que também impulsiona seus serviços globais de corretagem, permitindo que indivíduos e instituições naveguem com confiança nos mercados financeiros. A série WERD é produzida de forma independente pelo Department of Economics, demostrando sua dedicação em unir a pesquisa acadêmica aos desafios do mundo real.

Alunos do Ramakrishna Vedanta Vidyapith demonstrando seu sincero agradecimento ao EBC pelo seu apoio. – EBC

Juntas, essas iniciativas demonstram a dedicação do EBC em promover o acesso à educação, promover o discurso crítico e enfrentar os desafios interconectados de desenvolvimento socioeconômico e sustentabilidade. Mudando o foco para a Índia, a parceria do EBC com o SRI reforça sua missão de impulsionar mudanças sociais de longo prazo em nível local, capacitando os indivíduos com as ferramentas para que eles possam prosperar e contribuir para o desenvolvimento das suas comunidades e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento sustentável em nível de base.

Além desse patrocínio essencial, a liderança do EBC em advocacia global pode ser observado nas suas contribuições para o próximo documentário #TheRegenerationGeneration, uma iniciativa do SRI dirigida por seu fundador, Indrani Pal-Chaudhuri. O filme, que aborda a necessidade urgente de financiamento e educação regenerativos, destaca os esforços dos vencedores do Prêmio Nobel, inovadores, líderes empresariais, educadores e líderes indígenas que trabalham em conjunto para proteger ecossistemas e comunidades vulneráveis das crescentes ameaças das mudanças climáticas. Ele também apresenta entrevistas com David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd., e com o Professor Teytelboym do Department of Economics, Oxford University. O envolvimento do EBC em ambos os projetos sociais é um exemplo do seu compromisso de não apenas apoiar as comunidades locais, mas também de promover a conscientização e a ação globais em direção a futuros sustentáveis e equitativos.

Barrett expressou a importância estratégica dessa parceria: “O EBC reconhece que o verdadeiro poder da educação cria a base para a transformação das sociedades e a abertura de caminhos para uma mudança duradoura. A nossa parceria com o Shakti Regeneration Institute é mais do que um patrocínio – reflete a nossa dedicação em elevar a próxima geração, pois apoiamos a escola Ramakrishna Vedanta Vidyapith ao equipar as crianças marginalizadas com as ferramentas de que precisam para prosperar. Com o nosso envolvimento no documentário #TheRegenerationGeneration 2025, amplificamos as vozes das comunidades indígenas e apoiamos a preservação do seu patrimônio cultural e ambiental. A colaboração contínua do EBC com o Department of Economics da University of Oxford se baseia no sucesso do seu webinar anterior, que se concentrou na The Economics of Tax Evasion (Economia da Evasão Fiscal). Ao investir na educação em todos os níveis, pretendemos criar oportunidades, promover a equidade e enfrentar os desafios do nosso tempo. Esses esforços se alinham perfeitamente aos nossos valores fundamentais de integridade, responsabilidade e sustentabilidade.”

Ajay Pal-Chaudhuri, Presidente e Fundador do Shakti Regeneration Institute, comentou: “Estamos entusiasmados com o anúncio da nossa parceria com o EBC Financial Group, uma colaboração que incorpora a convergência da responsabilidade corporativa com o impacto global. Juntos, embarcamos em uma jornada transformadora, unindo os nossos pontos fortes na educação e defesa ecológica para capacitar comunidades em todo o mundo. Com o apoio do EBC, além de capacitar as crianças marginalizadas por meio da educação, também aumentamos a conscientização global quanto aos desafios críticos que as comunidades indígenas enfrentam e a situação dos ecossistemas vulneráveis.”

Valores Fundamentais no Coração da Missão do EBC

O compromisso do EBC em fazer uma diferença significativa está alinhado com os seus valores fundamentais de dedicação, responsabilidade e integridade. Ao garantir que os recursos financeiros sejam direcionados para projetos impactantes, o EBC demonstra como a responsabilidade corporativa pode promover mudanças no mundo real, contribuir para o bem-estar das comunidades e preservar os ecossistemas que sustentam as populações vulneráveis. Operando sob regulamentação de alto nível, o EBC une sua missão de equipar os investidores com acesso a mercados globais, como moedas, índices e commodities, aos investimentos sociais impactantes que contribuem para o bem-estar e a sustentabilidade das comunidades.

A escola Ramakrishna Vedanta Vidyapith, que celebrará o 25º. aniversário da sua fundação em janeiro de 2025, tem sido uma instituição vital para a melhoria das comunidades locais na Bengala Ocidental. Com os seus programas educacionais, a escola capacita crianças e mulheres de origens marginalizadas, ajudando-as a quebrar o ciclo da pobreza e a contribuir positivamente para as suas comunidades. O apoio do EBC aprimora a missão da escola ajudando a garantir que essas crianças recebam além da educação básica treinamento vocacional e oportunidades de criação de comunidades que as preparem para o sucesso a longo prazo. Para mais informações sobre o SRI e sua missão, visite www.shaktiregeneration.org.

Para mais informações sobre as causas e iniciativas do EBC, visite https://www.ebc.com/ESG.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no conceituado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é conhecido pelos seus serviços de corretagem financeira e gestão de ativos. Com escritórios estrategicamente localizados em centros financeiros proeminentes, como Londres, Sydney, Hong Kong, Tóquio, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e muitos outros, o EBC atende a uma ampla clientela dos mercados e de trading globais, inclusive de moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido com várias premiações, o EBC se orgulha de aderir aos principais níveis de padrões éticos e regulamentações internacionais. As subsidiárias do EBC Financial Group são regulamentadas e licenciadas em suas jurisdições locais. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd e o EBC Asset Management Pty Ltd são regulados pela Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC).

No centro do Grupo EBC estão profissionais experientes com mais de 30 anos de profunda experiência em grandes instituições financeiras, tendo navegado habilmente por ciclos econômicos significativos, desde o Plaza Accord até a crise do franco suíço em 2015. O EBC defende uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que todo o envolvimento dos investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.

O EBC é o Parceiro Oficial de Câmbio do FC Barcelona, oferecendo serviços especializados em regiões como Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. O EBC Financial Group tem parceria com a Unidos para Combater a Malária, uma campanha da Fundação das Nações Unidas que visa aumentar a saúde global. A partir de fevereiro de 2024 o EBC passou a apoiar a série de engajamentos públicos “What Economists Really Do” (O que os economistas realmente fazem) do Department of Economics da Oxford University, desmistificando a economia e sua aplicação aos principais desafios sociais para aumentar a sua compreensão e o diálogo do público.

https://www.ebc.com/

