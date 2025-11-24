“Do risco ao rigor: ferramentas que formam traders melhores” – a segunda fase da campanha da Axi com a Bloomberg entra no ar

SYDNEY, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Axi, líder financeira em negociação on-line de CFDs e FX, anunciou o lançamento de segunda fase de sua campanha com a prestigiada editora de mídia Bloomberg, intitulada “Do risco ao rigor: ferramentas que formam traders melhores”.

Greg Rubin, Chefe de Axi Select da Axi, compartilha suas impressões sobre o novo artigo: “Estamos muito animados em ter a Bloomberg lançando a segunda parte de nossa campanha em quatro partes, destacando o compromisso do Axi Select em ajudar traders a alcançar potencial de longo prazo. Embora o Axi Select não tenha taxas de inscrição ou associação, alcançar o crescimento a longo prazo exige paciência, persistência e esforço consistente. A segunda parte dessa campanha é uma oportunidade de mostrar como nossa abordagem apoia o potencial sustentável ao longo do tempo.”

Como parte da colaboração da Axi com a Bloomberg, uma campanha em quatro partes será lançada para destacar o principal programa de alocação de capital da corretora, o Axi Select. Após a publicação do primeiro artigo, a segunda parte já está disponível. O programa oferece aos traders ambiciosos a oportunidade de acessar até US$ 1.000.000 em capital e obter até 80% de seus lucros, tudo isso sem registro ou taxas mensais. As principais características do Axi Select incluem o uso de uma conta ao vivo Standard ou Pro, condições de negociação irrestritivas e uma sala de negociação exclusiva – tudo projetado para acelerar o crescimento e maximizar o potencial de longo prazo dos traders.

Recentemente, a corretora foi reconhecida com o prêmio “Best Funded Trader Program” pelo ADVFN International Financial Awards, e com o prêmio de “Most Innovative Proprietary Trading Firm”* da Finance Feeds.

Saiba mais sobre o Axi Select aqui. Explore o artigo da Bloomberg aqui.

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de negociação on-line de FX e CFD com milhares de clientes em mais de 100 países em todo o mundo. A Axi oferece CFDs para várias classes de ativos, incluindo forex, ações, ouro, petróleo, café e muito mais.

Para mais informações ou comentários adicionais da Axi, envie um e-mail para: mediaenquiries@axi.com

O programa Axi Select está disponível apenas para clientes da AxiTrader LLC. Os CFDs apresentam elevado risco de perda de investimento. Este conteúdo pode não estar disponível em sua região. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Serviço. Aplicam-se taxas de negociação padrão e depósito mínimo.

*Concedido ao Grupo de Empresas Axi.

