Dans son nouveau livre blanc, Bitget confirme son intention de détruire des jetons BGB pour une valeur supérieure à 5 milliards de dollars

VICTORIA, Seychelles, 30 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget , première bourse de cryptomonnaies et société Web3, publie son nouveau livre blanc consacré à son jeton natif, le Bitget Token (BGB). La publication fait état d’une initiative sans précédent visant à détruire 800 millions de jetons BGB, soit une valeur totale dépassant les 5 milliards de dollars sur la base des prix actuels du marché, et de plans visant à étendre l’utilité du jeton. Cette décision illustre l’engagement de Bitget en faveur d’un modèle d’offre déflationniste pour le BGB, renforçant ainsi son utilité.

Le nouveau livre blanc présente un ambitieux plan de destruction de jetons, en commençant par la destruction immédiate et définitive de 800 millions de BGB, soit 40 % de l’offre totale, ramenant ainsi l’offre en circulation à 1,2 milliard de jetons. Début 2025, Bitget commencera à procéder à des destructions à fréquence trimestrielle en allouant 20 % des bénéfices de Bitget Exchange et de Bitget Wallet, y compris les recettes des transactions au comptant, à terme et NFT, au rachat et à la destruction de BGB. Toutes les opérations de destruction seront enregistrées sur on-chain aux fins d’assurer transparence et responsabilité envers la communauté.

Bitget a récemment annoncé la fusion de ses jetons Bitget Token (BGB) et Bitget Wallet Token (BWB) . À l’issue de cette opération de consolidation, BGB servira de jeton central pour les écosystèmes centralisés et décentralisés de Bitget. Actuellement, BGB propose divers avantages à ses détenteurs, notamment des réductions sur les frais, des privilèges VIP et l’accès au farming (littéralement, agriculture de rendement) de jetons par l’intermédiaire de Launchpool. À l’avenir, Bitget prévoit de renforcer l’utilité du BGB au sein des écosystèmes on-chain, en le positionnant comme un actif stratégique pour le staking, la fourniture de liquidités et l’éligibilité aux airdrops. De plus, le BGB alimentera les services de portefeuille Bitget , tels que les paiements de frais de gaz multichaînes, tout en élargissant ses cas d’utilisation aux paiements financiers décentralisés (PayFi) quotidiens.

Dans le paysage concurrentiel des bourses de cryptomonnaies, Bitget s’est distinguée ces dernières années en tant que plateforme centralisée (ou CEX, de l’anglais centralized exchange) à la croissance la plus rapide. Cette consécration est le fruit du travail de plus de 1 600 professionnels répartis dans plus de 60 pays, d’un écosystème complet englobant le trading fiat, spot, sur marge et de contrats à terme standardisés, ainsi que d’une technologie de pointe garantissant une expérience de trading fluide. Bitget renforce davantage la confiance des utilisateurs grâce à des mesures de sécurité avancées, notamment un Fonds de protection valorisé à 600 millions de dollars et un rapport de preuve de réserves actualisé mensuellement. Sa stratégie de conformité proactive, de concert à l’obtention de licences dans de multiples juridictions, renforce sa position de CEX leader à l’échelle mondiale.

« Les plateformes CEX constituent les fondements de l’évolution des cryptomonnaies vers une adoption de masse. La mission de Bitget, qui est d’alimenter la prochaine vague d’innovation, se concrétisera au courant de l’année à venir », indique Gracy Chen, PDG de Bitget. « Notre décision de détruire l’équivalent de 5 millions de dollars de jetons BGB s’inscrit dans la droite lignée de nos projets visant à en faire un puissant outil de valeur de transaction. La prochaine étape de notre développement consistera à étendre l’utilité du BGB on-chain, à l’intégrer dans davantage d’applications décentralisées (DApps) et à le rendre accessible au plus grand nombre, en faisant de lui un instrument incontournable de la vie quotidienne dans le domaine des PayFi. » ajoute-t-elle.

BGB a enregistré une performance exceptionnelle en 2024, sa capitalisation boursière ayant progressé de plus de 1 000 % sur l’année et ayant été multipliée par plus de 100 depuis sa création. Cette croissance inédite s’appuie sur les solides cas d’utilisation du jeton et sur le succès de l’écosystème innovant de Bitget.

La publication de la nouvelle édition actualisée du livre blanc consacré au jeton BGB marque une étape clé dans l’histoire de Bitget. En réduisant l’offre, en améliorant l’utilité et en élargissant les applications du monde réel, BGB va assurément étendre davantage ses fonctionnalités et développer ses produits dans l’écosystème Bitget, ce qui s’accompagnera d’une croissance durable et d’une valeur à long terme pour les détenteurs.

Pour plus d’informations sur le nouveau livre blanc consacré au BGB, rendez-vous sur ce lien.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 45 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin , de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multichaînes d’envergure mondiale proposant une gamme de solutions et de fonctionnalités Web3 complètes, dont des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, un marché NFT et un navigateur DApp, entre autres.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LA LIGA, dans les régions EASTERN, SEA et LATAM, ou encore de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à embrasser l’avenir des cryptomonnaies.

