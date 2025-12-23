DALI Alliance Divulga Especificações para Teste e Certificação de Gateways Sem Fio da DALI

PISCATAWAY, N.J., Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A DALI Alliance, reconhecida como a autoridade internacional em padronização de tecnologia de iluminação, tem o orgulho de apresentar suas novas especificações para teste e certificação de Gateways Sem Fio da DALI. Esta versão inovadora permite o controle contínuo de dispositivos DALI com fio dos ecossistemas sem fio Bluetooth® NLC (Networked Lighting Control) ou Zigbee e fornece acesso aos dados dos sistemas DALI, abrindo caminho para uma maior interoperabilidade e flexibilidade para a indústria de iluminação.

As novas especificações viabilizam a conectividade com e sem fio dentro dos sistemas de iluminação e proporcionam a flexibilidade de escolha da melhor solução de controle de iluminação para a aplicação. As especificações para teste e certificação garantem que os gateways padrão dos sistemas DALI e dos protocolos sem fio, Bluetooth NLC ou Zigbee sejam integráveis, fornecendo um link crucial entre essas diversas tecnologias. Esses gateways padronizados promovem a confiança do mercado e aceleram a adoção de soluções baseadas em DALI no mundo em evolução das tecnologias de prédios inteligentes.

Principais Recursos e Benefícios

As novas especificações permitem que os produtos DALI com fio, tanto DALI-2 quanto D4i, sejam controlados dentro de ecossistemas sem fio, oferecendo maior flexibilidade e adaptabilidade.

Os gateways são totalmente integráveis nos protocolos sem fio DALI e Bluetooth NLC ou Zigbee, fornecendo interoperabilidade robusta.

Esses gateways padronizados permitem que os ecossistemas sem fio acessem dados de dispositivos DALI com fio, incluindo o vasto conjunto de dados de luminárias, potência e energia, e diagnósticos disponíveis nas luminárias D4i.

Paul Drosihn, Gerente Geral da DALI Alliance, explica: “A introdução dessas especificações para teste e certificação de Gateways Sem Fio da DALI é um marco significativo. Isso abre novas possibilidades para a integração da DALI com sistemas sem fio, criando uma gama mais ampla de soluções para a indústria. Com a padronização desses gateways, promovemos a interoperabilidade e fornecemos um caminho a seguir para desenvolvedores, fabricantes e profissionais em automação de prédios.”

“A finalização do pacote de Especificações Bluetooth® NLC para Gateway da DALI é um marco significativo para os sistemas de controle de iluminação”, disse Neville Meijers, CEO da Bluetooth SIG. “Esses gateways padronizados permitem uma integração perfeita entre os sistemas com fio confiáveis da DALI e o principal padrão de iluminação sem fio. A colaboração destaca a capacidade dos padrões abertos e definidos pelo setor na condução da inovação, estabelecimento da confiança no mercado e exploração de todo o potencial dos sistemas de iluminação inteligentes para o fornecimento de soluções consistentes e de valor agregado para o gerenciamento de edifícios e seus ocupantes.”

Juntos, esses gateways padronizados ampliam o alcance da DALI para ecossistemas Bluetooth NLC e Zigbee, garantindo a interoperabilidade entre as principais plataformas sem fio do setor.

“A integração da Zigbee com a DALI é um momento crucial na evolução da iluminação inteligente e da automação de prédios”, disse Tobin Richardson, Presidente e CEO da Connectivity Standards Alliance. “A tecnologia de malha sem fio robusta e interoperável da Zigbee, combinada com a precisão e escalabilidade do controle de iluminação digital da DALI, preenche a lacuna entre os dispositivos de iluminação em nível de campo e as redes IoT sem fio. Os gateways padronizados aumentam a flexibilidade, diminuem a complexidade da implantação e abrem caminho para edifícios mais inteligentes e energeticamente eficientes.”

O compromisso da DALI Alliance com especificações abertas e definidas pelo setor é essencial para garantir a funcionalidade correta desses gateways. Ao contrário das soluções fechadas proprietárias, os gateways padronizados ajudam a evitar problemas de compatibilidade e garantem uma experiência consistente para o usuário em diferentes sistemas.

Para mais informações sobre as especificações para teste e certificação de Gateways Sem Fio da DALI, visite o site da DALI Alliance www.DALI-alliance.org/wireless/gateways.html

Sobre a DALI Alliance A DALI Alliance é uma organização global, aberta e sem fins lucrativos, responsável pelo desenvolvimento e promoção da tecnologia DALI no setor de iluminação. A DALI Alliance oferece um ecossistema de padrões para incentivar a compatibilidade e apoiar uma gama crescente de aplicações automação de iluminação e de prédios.

Visite o nosso site: www.DALI-alliance.org

