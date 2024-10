Curia Revela Marca Atualizada na CPHI WW em Milão

Marca refinada destaca as principais capacidades e abordagem personalizada da Curia em pequenas moléculas, APIs genéricas e produtos biológicos

ALBANY, N.Y., Oct. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Curia, uma organização líder em contratos de pesquisa, desenvolvimento e fabricação, divulgou sua marca atualizada. A atualização introduz mensagens corporativas refinadas e uma nova hierarquia de marca, destacando a amplitude dos recursos de CDMO da Curia em pequenas moléculas, APIs genéricas e produtos biológicos. A marca atualizada ressalta o papel da Curia de aliada dedicada aos seus clientes que utiliza os mais de 30 anos de experiência no setor e uma presença global robusta para acelerar os prazos para o lançamento dos produtos, abordando desafios simples e complexos na descoberta, desenvolvimento e fabricação de medicamentos.

A marca atualizada inclui:

Três logotipos de serviços comerciais distintos – A Curia estabeleceu logotipos de marca para cada uma das suas três principais ofertas de serviços de pequenas moléculas, APIs genéricas e produtos biológicos. Essa nova hierarquia de logotipos de serviços comunica claramente o portfólio robusto de serviços e soluções da Curia.

– A Curia estabeleceu logotipos de marca para cada uma das suas três principais ofertas de serviços de pequenas moléculas, APIs genéricas e produtos biológicos. Essa nova hierarquia de logotipos de serviços comunica claramente o portfólio robusto de serviços e soluções da Curia. Site renovado – A Curia tem o prazer de lançar simultaneamente seu site atualizado. O novo design aprimora a experiência do usuário para clientes e clientes em potencial que buscam os melhores serviços de desenvolvimento e fabricação de contratos em pequenas moléculas, APIs genéricos, produtos biológicos, serviços analíticos e acabamento de enchimento estéril.

“Essa atualização é um exemplo do nosso compromisso inabalável de ser um aliado confiável dos nossos clientes”, disse Philip Macnabb, CEO da Curia. “A Curia tem décadas de experiência neste setor e ampliamos continuamente nossas capacidades para atender às necessidades dos nossos clientes. A nova identidade da nossa marca comunica claramente não apenas as nossas ofertas, mas o nível único de experiência e colaboração que oferecemos com um propósito nobre de aprimorar a vida dos pacientes.”

A Curia começou como AMRI há mais de 30 anos com foco em pequenas moléculas e, com o tempo, expandiu-se para oferecer uma mistura de recursos e experiência científica globais. Em 2021, a AMRI mudou de nome para Curia e ampliou suas capacidades para incluir produtos biológicos com a aquisição da LakePharma e Integrity Bio. A próxima evolução da sua marca destaca estrategicamente os pontos fortes da Curia como CDMO de serviço completo em todas as modalidades, utilizando os mais de 30 anos de experiência no setor, uma rede global de instalações avançadas e um compromisso inabalável com a excelência e a colaboração no núcleo.

Sobre a Curia

A Curia é uma Organização de Desenvolvimento e Fabricação por Contratos (CDMO) com mais de 30 anos de experiência, uma rede integrada de mais de 20 locais em todo o mundo e aproximadamente 3.500 funcionários em parcerias com clientes biofarmacêuticos para lançamento no mercado terapias que mudam a vida. Nossas ofertas de pequenas moléculas, APIs genéricos e produtos biológicos resultam em descobertas através da comercialização, com integridade regulatória, de capacidade analítica e acabamento de enchimento estéril. Nossos especialistas científicos e de processos, juntamente com nossas instalações em conformidade regulatórias oferecem a melhor experiência em fabricação de medicamentos e produtos farmacêuticos. Da curiosidade à cura, proporcionamos todas as etapas necessárias para acelerar sua pesquisa e melhorar a vida dos pacientes. Visite-nos em curiaglobal.com.

Contato Corporativo:

Viana Bhagan

Curia

+1 (518) 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

GlobeNewswire Distribution ID 9252992