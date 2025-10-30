Curia Publica Relatório Ambiental, Social e de Governança (ESG) 2024

ALBANY, N.Y., Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Curia Global, Inc. (Curia), organização líder global em pesquisa, desenvolvimento e fabricação, publicou hoje seu terceiro Relatório Ambiental, Social e de Governança (Environmental, Social and Governance – ESG). Este último relatório destaca os novos valores “C.U.R.I.A. Way” – curiosidade, urgência, respeito, integridade e responsabilidade – e como esses valores estão entrelaçados nas suas iniciativas de missão, propósito e responsabilidade corporativa.
As principais realizações da relatório incluem:
- Em 2024, a Curia se comprometeu a estabelecer reduções de emissões de GEE em toda a empresa, a curto e longo prazo, de acordo com a ciência climática por meio da Science Based Target Initiative (SBTi) e se juntou à campanha Race to Zero das Nações Unidas, uma coalizão global de entidades não estatais que trabalham para reduzir pela metade as emissões globais até 2030.
- As instalações francesas da Curia em Bon Encontre e Tonneins obtiveram as certificações ISO 9001, 45001 e 14001, e suas instalações em Origgio e Rozzano, Itália, obtiveram as certificações ISO 45001 e 14001. O Sistema de Gestão de EHS da empresa continua a espelhar os padrões ISO 14001 e 45001 em todos os locais.
- 85% das instalações da Curia excederam um ano sem uma lesão registrável, com nove locais excedendo mais de dois anos.
- Os funcionários dedicaram voluntariamente mais de 10.000 horas ao aprendizado na plataforma iLearn da empresa, alimentada pela tecnologia Percipio da Skillsoft, que continua a oferecer recursos de aprendizado para funcionários de nível isento em todo o mundo.
- O Conselho de DE&I da Curia continua a se expandir com foco em fornecer um fórum de discussão e um caminho para o avanço de todos os funcionários.
“Nosso último relatório ESG reflete nosso progresso como líder no setor, desde a redução de nossa pegada ambiental até a promoção de uma cultura de segurança, integridade e responsabilidade”, disse Philip Macnabb, CEO da Curia. “Com a evolução da Cúria, sabemos que ainda há mais trabalho a ser feito. Nossas iniciativas ESG permanecem profundamente entrelaçadas com a nossa abordagem de inovação científica e excelência operacional à medida que atendemos nossos clientes e seus pacientes.”
Para ler o relatório ESG completo, visite: https://curiaglobal.com/about-us/corporate-responsibility/
Sobre a Curia
A Curia é uma Organização de Desenvolvimento e Fabricação por Contratos (CDMO) com mais de 30 anos de experiência, uma rede integrada de mais de 20 locais em todo o mundo e 3.200 funcionários em parcerias com clientes biofarmacêuticos para lançamento no mercado terapias que mudam a vida. Nossas ofertas de pequenas moléculas, APIs genéricos e produtos biológicos resultam em descobertas através da comercialização, com integridade regulatória, de capacidade analítica e processamento final estéril. Nossos especialistas científicos e de processos, juntamente com nossas instalações em conformidade regulatórias, oferecem a melhor experiência em fabricação de medicamentos e produtos farmacêuticos. Da curiosidade à cura, proporcionamos todas as etapas necessárias para acelerar sua pesquisa e melhorar a vida dos pacientes. Visite-nos em curiaglobal.com.
