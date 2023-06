Curia étend son offre de développement de lignées cellulaires avec la plateforme CHOZN

Curia signe un accord de licence avec MilliporeSigma pour soutenir la production de protéines et d’anticorps

ALBANY, État de New York, 20 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Curia, une organisation de recherche, développement et fabrication en sous-traitance de premier plan, a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord d’octroi de licence avec MilliporeSigma, l’entreprise nord-américaine de sciences de la vie de Merck KGaA, basée à Darmstadt, en Allemagne, qui permet à Curia et à ses clients d’utiliser la lignée cellulaire CHOZN® GS-/- pour la production d’anticorps et de protéines thérapeutiques. Suite à l’accord, la lignée cellulaire CHOZN GS-/- a été intégrée dans le workflow de développement de lignées cellulaires de Curia et est immédiatement disponible pour les clients de Curia.

La plateforme CHOZN® est un système d’expression de cellule mammalienne d’ovaire de hamster chinois (Chinese Hamster Ovary, CHO) qui permet une sélection et un accroissement plus rapides et plus simples de clones très prolifiques pour la production d’agents biologiques et de protéines recombinantes thérapeutiques. Cela inclut des lignées cellulaires CHO ultra-performantes, des milieux et cultures appairés, des vecteurs d’expression optimisés et des protocoles robustes. La lignée cellulaire glutamine synthéase GS knockout (GS-/-) de la plateforme CHOZN est spécifiquement conçue pour aider à rationaliser la sélection, l’identification et l’accroissement de clones prolifiques idéaux pour la fabrication de médicaments à base de protéines recombinantes respectant les BPF.

« Nous continuons de renforcer nos offres de développement de produits biologiques de la découverte à la fabrication clinique », a déclaré Christopher Conway, président de la R&D chez Curia. « La plateforme de lignées cellulaires CHOZN GS-/- ajoute une lignée cellulaire largement acceptée et commercialement viable à nos capacités. Notre offre intégrée accélère la production d’anticorps et de protéines thérapeutiques et propose un transfert technologique harmonieux pour une flexibilité optimale. »

Les experts du développement d’anticorps et de protéines de Curia ont un historique éprouvé pour ce qui est d’accélérer le progrès, avec un calendrier de seulement 12 mois entre le développement de lignées cellulaires et la substance médicamenteuse de phase I, selon la facilité de fabrication des candidats.

L’ajout de la plateforme CHOZN renforce les offres de Curia en tant que complément de sa lignée cellulaire CHO exclusive actuelle, offrant aux consommateurs une solution ultra-polyvalente et largement applicable.

Curia est une organisation de recherche, développement et fabrication en sous-traitance de premier plan qui fournit des produits et services allant de la R&D aux clients pharmaceutiques et biopharmaceutiques en passant par la fabrication commerciale. Basés sur 29 sites à travers les États-Unis, l’Europe et l’Asie, les près de 4 000 employés de Curia aident les clients de l’entreprise à passer de la curiosité à la guérison. Pour en savoir plus, rendez-vous sur CuriaGlobal.com.

