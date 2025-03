ALBANY, New York, 08 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Curia Global, Inc. (Curia), l’une des principales organisations de recherche, de développement et de fabrication sous contrat, a annoncé aujourd’hui le refinancement de ses facilités de crédit garanties de premier rang.

La transaction apporte à Curia des capitaux supplémentaires et prolonge les échéances de ses facilités de crédit garanties, ce qui permettra à l’entreprise de poursuivre sa croissance, de tirer parti des opportunités attrayantes sur les marchés du développement et de la fabrication de médicaments, et de poursuivre sa mission de partenariat avec des clients biopharmaceutiques afin d’introduire sur le marché des thérapies qui changent la vie.

« Le refinancement témoigne de la confiance que nos bailleurs de fonds et nos investisseurs accordent à Curia », a déclaré Philip Macnabb, Président-directeur général. « La nouvelle facilité de crédit nous permettra de poursuivre nos investissements dans des projets porteurs de croissance qui renforcent nos capacités de différenciation et apportent une plus grande valeur ajoutée à nos clients. »

Les récentes initiatives de croissance organique comprennent notamment un investissement important dans le site de Curia à Rensselaer, dans l’État de New York, afin d’accroître la capacité de fabrication commerciale d’ingrédients pharmaceutiques actifs complexes. Curia a également investi massivement dans de nouvelles capacités ultramodernes de remplissage et de finition stériles sur son site d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et prévoit d’étendre ses capacités de remplissage et de finition sur son site de Glasgow, au Royaume-Uni, ce qui représentera plus du double de la taille actuelle des lots BPF.

À propos de Curia

Curia est une organisation de recherche, de développement et de fabrication sous contrat (ou CDMO) forte de plus de 30 ans d’expérience. Elle exploite un réseau intégré de plus de 20 sites à travers le monde et emploie quelque 3 100 collaborateurs travaillant en partenariat avec des clients biopharmaceutiques pour mettre sur le marché des thérapies qui changent la vie. Nos offres en matière de petites molécules, d’API génériques et de produits biologiques couvrent le cycle complet, de la découverte à la commercialisation, et intègrent des capacités réglementaires, analytiques et de remplissage et finition stérile. Nos scientifiques, nos experts en processus ainsi que nos installations conformes aux réglementations applicables apportent une expérience de premier ordre dans la fabrication de substances et de produits pharmaceutiques. De la curiosité au traitement, nous exécutons toutes les étapes pour accélérer vos recherches et améliorer la vie des patients. Consultez notre site à l’adresse www.curiaglobal.com .

Contact de l’entreprise :

Viana Bhagan

Curia Global, Inc.

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

GlobeNewswire Distribution ID 9391383