Crurated lance la première cave virtuelle du genre pour offrir des vins français et italiens pendant les fêtes de fin d’année et au-delà

LONDRES, 12 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Dans un souci d’innovation dans l’industrie du vin, Crurated, une communauté viticole basée sur la blockchain et les membres, a lancé le concept de caves virtuelles pour offrir des vins à l’occasion des fêtes de fin d’année et au-delà. Ce programme, le premier du genre, permet à ses membres d’offrir de grands vins français et italiens depuis la plateforme qui sont stockés dans la cave de Crurated en Bourgogne et disponibles virtuellement. Les vins à offrir commencent au prix de 50 euros et sont accompagnés d’un abonnement Explorer gratuit et d’une cave virtuelle qui permet au destinataire de voir ses vins et de les expédier dans de nombreux pays à travers le monde. Les vins sont authentifiés et tracés via la technologie de blockchain et proviennent directement du domaine.

« Tandis que nos membres peuvent offrir des vins provenant de leur cave personnelle Crurated, nous avons également ajouté une gamme complète de vins français et italiens parfaits pour offrir », a déclaré Alfonso de Gaetano, fondateur de Crurated. « Ce nouveau programme facilite les cadeaux de dernière minute. Il n’y a pas besoin de se rendre dans une boutique ou d’expédition à faire car le cadeau est disponible instantanément et peut être expédié lorsque le destinataire est prêt à déguster son vin. »

« Notre partenariat de distribution directe au consommateur avec Crurated garantit à n’importe quel amateur de vin de pouvoir accéder à nos vins », a commenté Charles Lachaux, le vigneron le plus avant-gardiste de Bourgogne. « Cette nouvelle offre contribuera à servir une plus large communauté d’œnophiles et constitue le cadeau idéal pour les fêtes mais aussi à tout moment de l’année. »

En plus des sélections de cave personnelle d’un membre, des vins supplémentaires sont disponibles à l’achat auprès des producteurs référencés chez Crurated de régions telles que Barolo et la Bourgogne ou la Toscane.

Chaque cadeau est accompagné d’un abonnement gratuit et évolutif Explorer avec des avantages incluant :

L’accès à des collections de découverte qui mettent en avant les styles uniques de différentes régions et producteurs

Un certificat de blockchain sur toutes les bouteilles

La possibilité de stocker gratuitement jusqu’à 50 bouteilles

Une allocation de fût maximale de 3 litres

Pas de prime à l’achat

Vous trouverez plus d’informations sur les abonnements Crurated sur la page : https://crurated.com/levels/.

À propos de Crurated

Lancée en 2021 en mettant un accent particulier sur la France et l’Italie, Crurated est une communauté de vignerons basée sur l’adhésion conçue pour mettre en relation les connaisseurs et les producteurs de renommée mondiale. Une équipe de spécialistes fournit des services personnalisés et des expériences authentiques, tandis que le service logistique transparent de Crurated garantit la qualité et l’origine grâce à un stockage sécurisé de caves à vin et une technologie de blockchain innovante. Pour en savoir plus sur Crurated, veuillez consulter le site crurated.com.

