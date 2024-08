Croissance extraordinaire du nombre de millionnaires crypto en 2024

LONDRES, 27 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — 172 300 personnes dans le monde détiennent désormais plus d’un million de dollars US en actifs crypto, soit une hausse de 95 % par rapport à l’année dernière, tandis que le nombre de millionnaires en Bitcoin a enregistré un bond de 111 % à 85 400, selon le rapport 2024 sur la richesse en cryptomonnaies (Crypto Wealth Report) publié par Henley & Partners , spécialiste international en matière de patrimoine et de migration des investissements.

La valeur totale du marché des actifs crypto a désormais atteint le chiffre stupéfiant de 2 300 milliards de dollars, une hausse de 89 % par rapport aux 1 200 milliards de dollars indiqués dans le tout premier rapport publié l’année dernière. Les échelons supérieurs de la fortune en cryptomonnaies se sont également développés de manière spectaculaire, les centi-millionnaires (ceux dont les avoirs crypto s’élèvent à plus de 100 millions de dollars) ayant atteint le nombre de 325, en hausse de 79 %, et même la cohorte moins nombreuse des milliardaires en cryptomonnaies compte désormais 28 personnes dans le monde, soit une hausse de 27 %.

Selon Dominic Volek , Responsable du groupe Clients privés chez Henley & Partners, cette rapide envolée a été alimentée par l’introduction des ETF crypto sur les principaux marchés financiers, ce qui a permis d’attirer d’importants capitaux institutionnels. « L’environnement des cryptomonnaies en 2024 ne ressemble guère à celui des années précédentes. La hausse du Bitcoin à plus de 73 000 dollars en mars a marqué un nouveau record, tandis que l’approbation tant attendue des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin et Ethereum au comptant aux États-Unis a déclenché un torrent de capitaux institutionnels. On s’attend maintenant à la possibilité que les ETF Solana se joignent à la fête à Wall Street. Ces événements marquants ont suscité une nouvelle ère d’adoption des cryptomonnaies, dans laquelle les actifs numériques se mêlent de plus en plus à la finance traditionnelle et à la mobilité mondiale ».

Andrew Amoils, Responsable de la recherche chez New World Wealth, affirme que le groupe des millionnaires a connu la plus forte hausse au cours de l’année écoulée, tandis que la croissance du groupe des milliardaires a été beaucoup plus faible et principalement tirée par le Bitcoin. « Sur les six nouveaux crypto-milliardaires créés au cours de l’année écoulée, cinq le doivent au Bitcoin, ce qui souligne sa position dominante lorsqu’il s’agit d’attirer des investisseurs à long terme qui achètent de grandes quantités de titres. »

La ruée vers l’or numérique produit une élite crypto de taille

Commentant le rapport, António Henriques , PDG de Bison Bank et Président de Bison Digital Assets, souligne que « dans le monde de la finance en rapide évolution, les cryptomonnaies remettent en question la domination des monnaies fiduciaires traditionnelles. L’intersection de ces deux domaines financiers marque l’avènement d’une nouvelle ère dans la finance mondiale, où le potentiel d’innovation des actifs numériques rencontre la stabilité de la monnaie traditionnelle ».

Jean-Marie Mognetti , PDG et co-fondateur de CoinShares, remarque que « l’approbation des ETF Bitcoin au comptant par la SEC fait de 2024 une année de transformation pour le secteur des actifs numériques, ouvrant la voie à une adoption plus large par les institutions. Le potentiel de Bitcoin à améliorer la performance des portefeuilles d’investissement traditionnels souligne son importance croissante dans le monde financier ».

Si le Bitcoin fait souvent la une des médias, Lark Davis , investisseur en cryptomonnaies et fondateur de Wealth Mastery, souligne le rôle essentiel d’un autre acteur majeur : « Ethereum est un actif incontournable du marché. La majorité de ce qui est créé en cryptomonnaie est construit sur Ethereum, basé sur Ethereum, ou renvoie à Ethereum. » Ce constat illustre la complexité de l’écosystème qui s’est développé autour des cryptomonnaies, dépassant largement les simples alternatives monétaires.

Les actifs sans frontières alimentent la demande pour une citoyenneté mondiale

Henley & Partners a constaté une augmentation significative du nombre de clients riches en cryptomonnaies à la recherche d’options alternatives de résidence et de citoyenneté en 2024. Pour comprendre l’évolution de l’environnement crypto, le cabinet a dévoilé l’indice Henley Crypto Adoption Index , son deuxième indice annuel de l’adoption des cryptomonnaies. Cet outil complet évalue les programmes de migration des investissements du point de vue des investisseurs crypto, prenant en considération des facteurs tels que l’adoption par le public, l’infrastructure, l’innovation et la technologie, l’environnement réglementaire, les facteurs économiques et les avantages fiscaux.

L’indice souligne la dominance persistante de Singapour comme premier centre de crypto-monnaies, avec la note maximale de 45,7 sur 60. Singapour excelle dans des domaines tels que l’innovation technologique, le cadre réglementaire et le développement des infrastructures. Il est suivi de près par Hong Kong (RAS de la Chine), qui se distingue par des fondamentaux économiques solides et des politiques fiscales favorables aux investisseurs. Les Émirats arabes unis viennent en 3e position, avec d’importants avantages fiscaux et une économie numérique en pleine expansion. Fait notable, aucun de ces trois pays ne prélève d’impôt sur les plus-values, ce qui constitue un avantage significatif, en particulier pour les investisseurs en cryptomonnaies et les particuliers fortunés.

