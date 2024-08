Crescimento explosivo dos criptomilionários em 2024

LONDRES, Aug. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Atualmente, 172.300 pessoas em todo o mundo possuem mais de US$ 1 milhão em criptoativos – um aumento de 95% em comparação com o ano passado – com o número de milionários do Bitcoin subindo 111% para 85.400, de acordo com o Crypto Wealth Report 2024 publicado pelos especialistas internacionais em migração de investimentos e patrimônio da Henley & Partners .

O valor total de mercado dos criptoativos atingiu agora a impressionante cifra de US$ 2,3 trilhões, um aumento de 89% em comparação com os US$ 1,2 trilhão informados no relatório inaugural da empresa no ano passado. Os escalões superiores da riqueza em criptomoedas também se expandiram drasticamente, com o número de centi-milionários de criptomoedas (aqueles com patrimônio em criptomoedas de US$ 100 milhões ou mais) aumentando em 79% para 325, e até mesmo a coorte rarefeita de bilionários de criptomoedas registrando um aumento de 27% passando a 28 em todo o mundo.

Dominic Volek , Diretor de Clientes Privados na Henley & Partners, afirma que o rápido crescimento foi motivado pela introdução de ETFs de criptomoedas nos principais mercados financeiros, gerando um capital institucional significativo. “O cenário de criptomoedas de 2024 tem pouca semelhança com seus predecessores. O aumento do Bitcoin para mais de US$ 73.000 em março registrou um novo recorde histórico, enquanto a tão esperada aprovação de ETFs de Bitcoin e Ethereum nos EUA gerou uma enxurrada de capital institucional. Agora, cresce a expectativa de que possíveis ETFs de Solana entrem na festa de Wall Street. Esses acontecimentos marcantes inauguraram uma nova era de adoção de criptomoedas, na qual os ativos digitais se multiplicam cada vez mais entre as finanças tradicionais e a mobilidade global.”

O chefe de pesquisa da New World Wealth, Andrew Amoils, diz que a faixa dos milionários teve o melhor desempenho no ano passado, enquanto o crescimento dos bilionários foi muito menor e motivado sobretudo pelo Bitcoin. “Dos seis novos criptobilionários que surgiram no ano passado, cinco são provenientes do Bitcoin, ressaltando sua posição dominante quando se trata de atrair investidores de longo prazo que compram grandes participações.”

A corrida do ouro digital cria uma considerável elite de criptomoedas

Comentando o relatório, António Henriques , CEO do Bison Bank e Presidente da Bison Digital Assets, destaca que “no mundo financeiro altamente dinâmico, as criptomoedas estão ameaçando o domínio das moedas fiduciárias tradicionais. Com o cruzamento desses dois domínios financeiros, estamos testemunhando o início de uma nova era nas finanças globais, em que o potencial inovador dos ativos digitais encontra a estabilidade do dinheiro convencional.”

Jean-Marie Mognetti , CEO e cofundador da CoinShares, destaca que “a aprovação pela SEC dos ETFs de Bitcoin à vista marcou 2024 como um divisor de águas no setor de ativos digitais, abrindo caminho para uma adoção institucional mais ampla. O potencial do Bitcoin para melhorar o desempenho das carteiras de investimento tradicionais reforça sua importância cada vez maior no mundo financeiro.”

Embora o Bitcoin domine com frequência as manchetes, Lark Davis , investidor em criptomoedas e fundador da Wealth Mastery, destaca o papel fundamental de outro importante player: “O Ethereum é um ativo fundamental do mercado. A maior parte do que é criado em criptomoedas é construída no Ethereum, com base em Ethereum, ou traz a liquidez de volta para Ethereum.” Esse insight ilustra o complexo ecossistema que se desenvolveu em torno das criptomoedas, que vai muito além de simples opções de moeda.

Ativos sem fronteiras estimulam a demanda por cidadania global

A Henley & Partners observou um aumento significativo de clientes com patrimônio digital buscando opções alternativas de residência e cidadania em 2024. Para dar sentido a esse cenário de criptomoedas em constante mudança, a empresa revelou seu segundo Crypto Adoption Index anual. Essa ferramenta detalhada avalia os programas de migração de investimentos pelas lentes do investidor de criptomoedas, considerando fatores como adoção pública, infraestrutura, inovação e tecnologia, ambiente regulatório, fatores econômicos e facilidade de tributação.

O índice mostra o domínio persistente de Singapura como o principal centro de criptomoedas, alcançando a pontuação máxima de 45,7 em um total de 60. Singapura se sobressai em áreas como inovação tecnológica, estrutura regulatória e desenvolvimento de infraestrutura. Logo em seguida vem Hong Kong (RAE da China), que se destaca por seus sólidos fundamentos econômicos e políticas fiscais vantajosas para os investidores. Os Emirados Árabes Unidos ocupam a 3ª posição, oferecendo vantagens fiscais consideráveis e uma economia digital em rápida expansão. É importante observar que nenhum desses três países cobra imposto sobre ganhos de capital, o que é uma vantagem considerável, especialmente para investidores em criptomoedas e pessoas físicas com patrimônio líquido elevado.

Leia o comunicado de imprensa completo on-line

Contato:

Sarah Nicklin

Group Head of PR

sarah.nicklin@henleyglobal.com

+27 72 464 8965

GlobeNewswire Distribution ID 1000987990