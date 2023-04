Côte d’Ivoire-AIP/ Le ministre Bruno Koné offre des vivres aux musulmans de la Bagoué

Abidjan, 14 avr 2023 (AIP)- Le ministre Bruno Nabagné Koné a fait acheminer des tonnes de vivres dans la région de la Bagoué, destinés aux fidèles musulmans, afin de leur permettre de passer ce mois de pénitence dans l’allégresse et à l’abri de certains besoins.

Selon une note d’information transmise à l’AIP, jeudi 13 avril 2023, ce don qui témoigne de la solidarité du ministre à l’endroit de la communauté musulmane de la Bagoué, est composé essentiellement de riz, sucre, pâtes alimentaires et produits laitiers.

Ils ont été distribués, le 10 avril 2023, par ses émissaires dans les grandes mosquées des trois départements que comptent la Bagoué à savoir, Boundiali, Kouto et Tengréla. En plus des mosquées, les structures locales du Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP, parti au pouvoir) ont également reçu leur part.

« En posant cet acte, le ministre Bruno Nabagné Koné a, une fois de plus, voulu rester fidèle à sa ligne de conduite qui consiste à apporter assistance en tout temps et en tout lieu aux populations de la Bagoué, c’est un geste de solidarité dont il est coutumier et les populations par ma voix lui disent infiniment merci », a déclaré le député de la circonscription de Kasséré-Baya-Siempurgo, Fononan Coulibaly.

Les bénéficiaires ont remercié le ministre Bruno Koné pour sa générosité et sa présente constante à leur côté durant toutes ces années. Des prières et bénédictions ont été formulées à son endroit ainsi qu’au président de la République, Alassane Ouattara.

En plus des chefs-lieux de départements, des dons ont été également acheminés dans les différentes sous-préfectures de la région afin que le plus grand nombre puisse en bénéficier et conformément au souhait du donateur.

Source: Agence Ivoirienne de Presse