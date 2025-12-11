Conselho de Turismo da Eslovênia Publica Artigo com Destaques na Eslovênia em 2026

LIUBLIANA, Eslovênia, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Eslovênia convida viajantes – e contadores de histórias – para visitar em 2026 marcos culturais, aventuras ao ar livre e experiências que redefinem viagens calmas e significativas. Com o Conselho de Turismo da Eslovênia no comando, o país mostra de tudo, desde uma peça centenária de paixão à arquitetura de categoria internacional, de lendas do ciclismo a prados floridos, e novos espaços para trabalho remoto, e inspiração infinita entre os Alpes e o Mar Adriático.

A cada seis anos a cidade medieval de Škofja Loka se transforma em um vasto palco ao ar livre para a Peça da Paixão de Škofja Loka (21 de março a 19 de abril de 2026), uma obra-prima do teatro e de devoção de acordo com a UNESCO. Mais de mil moradores locais se reúnem para recriar esta procissão dramática do século XVIII.

Em Bled, um novo marco arquitetônico e cultural será inaugurado no verão de 2026: Muzej Lah, projetado por David Chipperfield Architects. Abrigando a Coleção Lah, é a ponte entre a serenidade alpina e a arte e o design contemporâneos.

Nomeada a Melhor Cidade Patrimônio Cultural da Europa em 2026, Ptuj – a cidade mais antiga da Eslovênia – incorpora uma tradição viva. Sua herança romana, festivais vibrantes, incluindo Kurentovanje – o maior Carnaval reconhecido pela UNESCO pelo seu ritual de afugentar o inverno – fazem de Ptuj uma das cidades históricas mais etéreas do país.

Os entusiastas do desporto esperam ansiosamente pelo Campeonato Europeu de Ciclismo de Estrada em Liubliana (3 a 7 de outubro de 2026). Para uma nação com campeões como Tadej Pogačar e Primož Roglič, esse evento é um marco esportivo e um convite para a descoberta de rotas de ciclismo de categoria internacional da Eslovênia.

Em todo o país, uma onda de novas inaugurações – do NaturHotel Snovik, inspirado no Kneipp, ao primeiro hotel familiar da Eslovênia em Olimje – enriquecerá ainda mais o cenário de hotel boutiques da Eslovênia. Novas Experiências Únicas na Eslovênia – desde a coleta de cogumelos em Bovec, visita ao preservado estúdio de fotografia Pelikan do século XIX em Celje, a descoberta dos segredos da floresta virgem de Krokar da UNESCO em Kočevsko, até a exploração do mundo da apicultura em Novo mesto – convidam os visitantes a desacelerar, se conectar e participar.

E para quem busca equilíbrio entre o trabalho e o desejo de viajar, a Eslovênia agora oferece um visto de nômade digital, tornando mais fácil do que nunca viver e trabalhar em meio à sua beleza natural.

Para jornalistas e visitantes em busca de histórias europeias autênticas que unem herança, inovação e sustentabilidade, a Eslovênia em 2026 será um ano de inspiração.

