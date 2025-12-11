Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Conselho de Turismo da Eslovênia Publica Artigo com Destaques na Eslovênia em 2026

Conselho de Turismo da Eslovênia Publica Artigo com Destaques na Eslovênia em 2026

Leave a reply


LIUBLIANA, Eslovênia, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Eslovênia convida viajantes – e contadores de histórias – para visitar em 2026 marcos culturais, aventuras ao ar livre e experiências que redefinem viagens calmas e significativas. Com o Conselho de Turismo da Eslovênia no comando, o país mostra de tudo, desde uma peça centenária de paixão à arquitetura de categoria internacional, de lendas do ciclismo a prados floridos, e novos espaços para trabalho remoto, e inspiração infinita entre os Alpes e o Mar Adriático.

A cada seis anos a cidade medieval de Škofja Loka se transforma em um vasto palco ao ar livre para a Peça da Paixão de Škofja Loka (21 de março a 19 de abril de 2026), uma obra-prima do teatro e de devoção de acordo com a UNESCO. Mais de mil moradores locais se reúnem para recriar esta procissão dramática do século XVIII.

Em Bled, um novo marco arquitetônico e cultural será inaugurado no verão de 2026: Muzej Lah, projetado por David Chipperfield Architects. Abrigando a Coleção Lah, é a ponte entre a serenidade alpina e a arte e o design contemporâneos.

Nomeada a Melhor Cidade Patrimônio Cultural da Europa em 2026, Ptuj – a cidade mais antiga da Eslovênia – incorpora uma tradição viva. Sua herança romana, festivais vibrantes, incluindo Kurentovanje – o maior Carnaval reconhecido pela UNESCO pelo seu ritual de afugentar o inverno – fazem de Ptuj uma das cidades históricas mais etéreas do país.

Os entusiastas do desporto esperam ansiosamente pelo Campeonato Europeu de Ciclismo de Estrada em Liubliana (3 a 7 de outubro de 2026). Para uma nação com campeões como Tadej Pogačar e Primož Roglič, esse evento é um marco esportivo e um convite para a descoberta de rotas de ciclismo de categoria internacional da Eslovênia.

Em todo o país, uma onda de novas inaugurações – do NaturHotel Snovik, inspirado no Kneipp, ao primeiro hotel familiar da Eslovênia em Olimje – enriquecerá ainda mais o cenário de hotel boutiques da Eslovênia. Novas Experiências Únicas na Eslovênia – desde a coleta de cogumelos em Bovec, visita ao preservado estúdio de fotografia Pelikan do século XIX em Celje, a descoberta dos segredos da floresta virgem de Krokar da UNESCO em Kočevsko, até a exploração do mundo da apicultura em Novo mesto – convidam os visitantes a desacelerar, se conectar e participar.

E para quem busca equilíbrio entre o trabalho e o desejo de viajar, a Eslovênia agora oferece um visto de nômade digital, tornando mais fácil do que nunca viver e trabalhar em meio à sua beleza natural.

Para jornalistas e visitantes em busca de histórias europeias autênticas que unem herança, inovação e sustentabilidade, a Eslovênia em 2026 será um ano de inspiração.

Explore a lista completa dos destaques de 2026

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/14d333df-64d5-4a3f-9553-6b14971bdc84

press@slovenia.info

1001144336GlobeNewswire Distribution ID


LIUBLIANA, Eslovênia, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Eslovênia convida viajantes – e contadores de histórias – para visitar em 2026 marcos culturais, aventuras ao ar livre e experiências que redefinem viagens calmas e significativas. Com o Conselho de Turismo da Eslovênia no comando, o país mostra de tudo, desde uma peça centenária de paixão à arquitetura de categoria internacional, de lendas do ciclismo a prados floridos, e novos espaços para trabalho remoto, e inspiração infinita entre os Alpes e o Mar Adriático.

A cada seis anos a cidade medieval de Škofja Loka se transforma em um vasto palco ao ar livre para a Peça da Paixão de Škofja Loka (21 de março a 19 de abril de 2026), uma obra-prima do teatro e de devoção de acordo com a UNESCO. Mais de mil moradores locais se reúnem para recriar esta procissão dramática do século XVIII.

Em Bled, um novo marco arquitetônico e cultural será inaugurado no verão de 2026: Muzej Lah, projetado por David Chipperfield Architects. Abrigando a Coleção Lah, é a ponte entre a serenidade alpina e a arte e o design contemporâneos.

Nomeada a Melhor Cidade Patrimônio Cultural da Europa em 2026, Ptuj – a cidade mais antiga da Eslovênia – incorpora uma tradição viva. Sua herança romana, festivais vibrantes, incluindo Kurentovanje – o maior Carnaval reconhecido pela UNESCO pelo seu ritual de afugentar o inverno – fazem de Ptuj uma das cidades históricas mais etéreas do país.

Os entusiastas do desporto esperam ansiosamente pelo Campeonato Europeu de Ciclismo de Estrada em Liubliana (3 a 7 de outubro de 2026). Para uma nação com campeões como Tadej Pogačar e Primož Roglič, esse evento é um marco esportivo e um convite para a descoberta de rotas de ciclismo de categoria internacional da Eslovênia.

Em todo o país, uma onda de novas inaugurações – do NaturHotel Snovik, inspirado no Kneipp, ao primeiro hotel familiar da Eslovênia em Olimje – enriquecerá ainda mais o cenário de hotel boutiques da Eslovênia. Novas Experiências Únicas na Eslovênia – desde a coleta de cogumelos em Bovec, visita ao preservado estúdio de fotografia Pelikan do século XIX em Celje, a descoberta dos segredos da floresta virgem de Krokar da UNESCO em Kočevsko, até a exploração do mundo da apicultura em Novo mesto – convidam os visitantes a desacelerar, se conectar e participar.

E para quem busca equilíbrio entre o trabalho e o desejo de viajar, a Eslovênia agora oferece um visto de nômade digital, tornando mais fácil do que nunca viver e trabalhar em meio à sua beleza natural.

Para jornalistas e visitantes em busca de histórias europeias autênticas que unem herança, inovação e sustentabilidade, a Eslovênia em 2026 será um ano de inspiração.

Explore a lista completa dos destaques de 2026

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/14d333df-64d5-4a3f-9553-6b14971bdc84

press@slovenia.info

1001144336GlobeNewswire Distribution ID

Recent Post

© Copyright 2025. All Rights Reserved. Mozambique Tribune