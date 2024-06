Conférence inaugurale de l’AACSB dédiée à l’Afrique

TAMPA, Floride, 18 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — L’AACSB International, la plus importante association dans le domaine de la formation commerciale au monde, organisera sa première conférence consacrée à l’Afrique. Cet événement inaugural réunira des enseignants et des chefs d’entreprise du continent africain et d’ailleurs en vue de discuter des innovations en matière d’entrepreneuriat, de durabilité et d’accréditation dans la région. Les collaborations qui naîtront de cette conférence contribueront à façonner un avenir plus radieux et plus durable pour les entreprises en Afrique.

Nous pensons que vos connaissances journalistiques et votre expertise contribueront à enrichir les conversations lors de cet événement et vous donneront l’occasion d’entrer en contact avec des dirigeants avant-gardistes.

Sujet : conférence sur l’Afrique

Qui seront les participants? Des formateurs en gestion d’entreprise et des chefs d’entreprise tournés vers l’avenir qui cherchent à entrer en contact avec des personnes ou des écoles de gestion d’entreprise partageant le même état d’esprit en Afrique

Quand : du 24 au 26 juillet 2024

Où : Pretoria, Afrique du Sud

L’AACSB prévoit des échanges avec Geoff Perry, vice-président exécutif et directeur des adhésions de l’AACSB International, qui se dérouleront pendant et après l’événement. Réservez dès maintenant votre place en contactant Leah McBride à l’adresse suivante : mediarelations@aacsb.edu .

À propos d’AACSB International

Fondée en 1916, AACSB International (« AACSB ») est la plus importante alliance dans le domaine des études commerciales au monde. Elle met en contact des formateurs, des apprenants et des entreprises afin de créer la prochaine génération de grands leaders. Avec des membres dans plus de 100 pays et territoires, l’AACSB favorise l’engagement, accélère l’innovation et amplifie l’impact au sein du secteur des études commerciales. Découvrez comment l’AACSB révolutionne les études commerciales dans le but de créer une société meilleure sur aacsb.edu.

Pour obtenir plus d’informations, contactez :

Leah McBride

1+813.367.5238

mediarelations@aacsb.edu

GlobeNewswire Distribution ID 9154343