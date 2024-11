PÉKIN, 23 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — CGTN publie un article sur les projets de la Chine et du Brésil pour créer un monde plus juste et une planète durable.

En 2014, la Chine et le Brésil ont signé un accord de coopération sur le projet de transmission UHV de Belo Monte. Le mégaprojet s’étend sur une large zone de plus de 2 000 kilomètres à travers forêts tropicales et rivières.

Ce projet de création d’une « autoroute électrique » reliant le nord et le sud du Brésil a non seulement permis de fournir aux pôles industriels une alimentation électrique adéquate, mais également de résoudre le problème de pénurie d’électricité auquel étaient confrontés plus de 22 millions de Brésiliens, soit environ 10 % de la population du pays.

Jusqu’à présent, 180 térawattheures d’hydroélectricité ont été transmis grâce au projet, ce qui a permis une réduction de 64 millions de tonnes de recours au charbon standard ou encore de réduire les émissions de CO2 de 170 millions de tonnes. Le projet constitue un exploit majeur dans le cadre de la coopération entre la Chine et le Brésil pour la construction de nouvelles infrastructures.

« La Chine s’implique activement dans la transition énergétique en cours au Brésil », a déclaré le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, auprès de China Media Group.

Lors d’un entretien avec Lula mercredi à Brasilia, le président chinois Xi Jinping a indiqué que la Chine était prête à collaborer avec le Brésil dans le cadre d’un « partenariat d’exception » dont l’objectif sera la réussite mutuelle, et la poursuite des efforts visant à construire un futur commun pour l’humanité.

Les deux pays ont renforcé leurs liens, pour une communauté sino-brésilienne dont les destins seront liés par la volonté de parvenir à un monde plus juste et à une planète plus durable. Tous deux ont convenu d’aligner l’initiative de la Nouvelle route de la soie sur les stratégies de développement du Brésil.

« Un partenariat d’exception »

Cette année marque le 50ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Brésil. Au cours des cinquante dernières années, les deux pays ont réalisé des progrès importants en matière de coopération économique et commerciale, renforçant leurs liens bilatéraux dans ces deux secteurs.

La Chine est le principal partenaire commercial du Brésil depuis 15 ans consécutifs et constitue une source majeure d’investissements étrangers. Le Brésil, quant à lui, est depuis longtemps le principal partenaire commercial de la Chine en Amérique latine. Selon les statistiques, les importations annuelles de la Chine depuis le Brésil au cours des trois dernières années ont représenté plus de 100 milliards de dollars.

Au-delà du commerce traditionnel de produits manufacturés et de marchandises, les entreprises chinoises ont participé activement à des projets d’approvisionnement en énergie renouvelable au Brésil, notamment en énergie hydroélectrique, solaire et éolienne. Cette implication dans le développement de l’économie verte a permis de diversifier et de faire progresser la coopération en matière d’investissement entre la Chine et le Brésil.

Les échanges culturels entre la Chine et le Brésil ont également prospéré, renforçant l’amitié entre les deux populations. Afin de célébrer le 50ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, la ville de Recife, au Brésil, a désigné 2024 comme « l’Année de la Chine » afin de favoriser un environnement propice aux relations culturelles.

Xi Jinping a encouragé les deux pays à poursuivre et à approfondir leur collaboration en matière de stratégies de développement, et à renforcer la coopération dans des domaines tels que l’aérospatiale, les sciences et technologies agricoles et l’énergie non polluante. Il a également ajouté que la Chine était disposée à poursuivre ses efforts de coopération avec le Brésil afin de réduire la pauvreté.

Lula a déclaré qu’une plus grande synergie des stratégies de développement entre le Brésil et la Chine contribuerait grandement à la réindustrialisation du Brésil et constituerait un véritable exemple en matière de solidarité, de coopération et de bénéfice mutuel auprès des pays en développement.

Un monde plus juste, une planète plus durable

Dans un monde en constante évolution, la Chine et le Brésil se coordonnent de manière étroite et systématique sur des questions cruciales dans le cadre d’événements multilatéraux tels que les réunions de l’ONU, le G20 et les BRICS+. Parmi ces éléments de convergence qui donnent à la Chine et au Brésil l’occasion d’amplifier la voix des pays en développement et de protéger les intérêts des marchés émergents, on peut notamment citer la gouvernance mondiale et le changement climatique.

En mai, la Chine et le Brésil ont publié ensemble un accord commun en six points sur le règlement politique du conflit en Ukraine, qui a été accueilli favorablement par la communauté internationale.

Parallèlement, les deux pays, ainsi que d’autres pays du Sud mondial ont lancé le groupe « Friends for Peace » dans le cadre du conflit, afin de rassembler davantage de voix en faveur de la paix.

En matière de réduction de la pauvreté, les deux pays sont déterminés à relever les défis qui se présentent, et disposés à partager leurs solutions avec d’autres pays.

Xi Jinping a salué l’effort de la Chine et du Brésil qui, plus que jamais, se positionnent comme des puissances en faveur de la paix. Il a également exhorté les deux pays à faire preuve de fermeté afin de sauvegarder la paix et la justice à travers le monde, et à collaborer pour relever les défis mondiaux qui s’annoncent pour le futur et le destin de l’humanité.

Par ailleurs, il a appelé à renforcer la coopération dans des domaines tels que la transition écologique, le développement durable, la réponse au changement climatique et la gouvernance en matière d’intelligence artificielle.

Pour plus d’informations et le texte intégral de l’article, veuillez cliquer sur ce lien : https://news.cgtn.com/news/2024-11-21/China-Brazil-seek-more-just-world-sustainable-planet-1yH6lDmBgPe/p.html

