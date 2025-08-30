A CGTN publicou um artigo sobre as próximas comemorações do Dia V da China em Pequim. Ao relatar a história da assistência dos American Flying Tigers à China na sua batalha contra os invasores japoneses, o artigo destaca as contribuições de quem apoiou a vitória da China, ressaltando o espírito duradouro da assistência mútua em tempos difíceis.

PEQUIM, Aug. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A China irá realizar uma grande parada militar no próximo mês em Pequim, marcando o 80º aniversário da vitória na Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa (1931-1945) e na Guerra Mundial Antifascista.

Além de apresentar armamentos avançados, a presença de convidados internacionais no desfile destaca as contribuições de quem apoiou a vitória da China, ressaltando o espírito duradouro da assistência mútua em tempos difíceis.

Entre os convidados estrangeiros homenageados estão membros dos American Flying Tigers e suas famílias. Oficialmente conhecidos como o Grupo de Voluntários Americanos da Força Aérea Chinesa, os Flying Tigers foram formados em 1941 pelo General dos EUA Claire Lee Chennault para ajudar a China na sua batalha contra os invasores japoneses.

O legado

Pouco depois de chegarem à China em dezembro de 1941, os Flying Tigers derrubaram nove aeronaves japonesas, causando a primeira derrota significativa para as forças japonesas desde que seus ataques aéreos tiveram início na cidade de Kunming, no sudoeste da China.

Em 1942, quando as forças japonesas ocuparam Mianmar e cortaram a última rota de abastecimento internacional da China, as forças aéreas chinesas e americanas foram pioneiras no transporte aéreo Hump – uma das passagens aéreas mais perigosas e mortais sobre o Himalaia que ligava a Índia a Kunming, fornecendo ajuda e suprimentos internacionais vitais.

De 1941 a 1945, os Flying Tigers, em colaboração com militares e civis chineses, abateram ou destruíram aproximadamente 2.600 aeronaves japonesas. Mais de 2.000 membros do Flying Tigers perderam suas vidas em combate, de acordo com o Salão Memorial dos Mártires da Aviação Anti-Japonesa de Nanjing.

“O povo chinês nunca esquece os Flying Tigers. Criamos o museu dos Flying Tigers em Chongqing e convidamos mais de mil veteranos e suas famílias para visitar a China”, disse o presidente chinês Xi Jinping em um jantar de boas-vindas oferecido por Organizações Amigas nos EUA em 2023.

A bondade do povo chinês também foi lembrada pelos Flying Tigers. Jeffrey Greene, presidente da Sino-American Aviation Heritage Foundation, disse que muitos pilotos dos Flying Tigers disseram que, mesmo depois de décadas, eles ainda não esqueceram o sabor dos ovos oferecidos pelo povo chinês na época para lhes dar força.

Fundada em 1998 por Greene e vários veteranos dos Flying Tigers, a fundação visa preservar e promover a história compartilhada da cooperação entre os EUA e a China durante a guerra. Ao longo dos anos, a fundação patrocinou a visita à China de cerca de 500 veteranos e centenas de suas famílias e descendentes.

Incentivo a um vínculo duradouro

Em uma carta de 2023 em resposta a Greene e aos veteranos dos Flying Tigers, Moyer e Mel McMullen, Xi elogiou a fundação e os esforços dos veteranos de promover a história dos Flying Tigers em ambos os países. Ele expressou sua esperança de que o espírito dos Flying Tigers pudesse passar para a próxima geração, fortalecendo o vínculo entre os povos das duas nações.

Greene, que liderou uma delegação de jovens na China central no final de julho, incentivou os jovens visitantes a compartilhar suas experiências com outras pessoas, particularmente o que aprenderam durante sua visita à lápide de Beneda. Chamando os jovens de “parte da história dos Flying Tigers”, Greene enfatizou que suas ações contribuem para o relacionamento contínuo entre a China e os EUA.

Reconhecendo que restam menos veteranos dos Flying Tigers, Greene reafirmou o compromisso da fundação de promover o entendimento mútuo entre os jovens de ambos os países, garantindo que o espírito dos Flying Tigers prospere em uma nova era.

Na cerimônia de abertura do Fórum de Amizade e Cooperação dos Flying Tigers da China-EUA em julho, o embaixador chinês nos EUA, Xie Feng, expressou sua esperança de que haverá mais Flying Tigers da nova geração em ambos os países que se comprometerão a promover a amizade entre os dois povos e a promover o desenvolvimento estável, sólido e sustentável das relações China-EUA.

