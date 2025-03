A CGTN publicou um artigo sobre o papel que as principais economias provinciais da China estão desempenhando na condução do crescimento do país, destacando a importância que a China e suas províncias de potência econômica atribuíram à inovação tecnológica, novas forças produtivas de qualidade e ao setor privado

PEQUIM, March 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Confirmando sua posição de principal líder do crescimento econômico da China, o produto interno bruto (PIB) da província de Jiangsu em 2024 cresceu 5,8% ano a ano, 0,8 ponto percentual acima da taxa nacional.

Assim como Jiangsu, as principais economias provinciais da China estão desempenhando um papel cada vez mais importante na condução do crescimento do país. Em 2024, 10 delas – Guangdong, Jiangsu, Shandong, Zhejiang, Sichuan, Henan, Hubei, Fujian, Xangai e Hunan – contribuíram com mais de 60% do PIB do país.

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu na quarta-feira que as províncias de peso econômico desempenhem um papel importante no desenvolvimento geral do país, de modo a cumprir as metas estabelecidas pelo 14º Plano Quinquenal (2021-2025).

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, fez as observações em uma deliberação com colegas legisladores de Jiangsu durante a terceira sessão do 14º Congresso Nacional do Povo, a legislatura nacional da China.

Jiangsu deve assumir a liderança na promoção da integração da inovação tecnológica e industrial, avançando na profunda reforma e abertura de alto padrão, e implementando as principais estratégias nacionais de desenvolvimento, e dando o exemplo para trazer prosperidade a todos, disse Xi.

Inovação tecnológica

O presidente chinês disse na quarta-feira que a inovação tecnológica e a inovação industrial constituem os caminhos fundamentais para o desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade.

Desde a introdução do termo em setembro de 2023, Xi enfatizou a importância do desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade em meio aos esforços acelerados do país para promover novos condutores de crescimento e desenvolvimento de alta qualidade.

Com a liderança da inovação, as novas forças produtivas de qualidade são as que emergem de avanços contínuos na ciência e na tecnologia, impulsionando o futuro estratégico e as indústrias emergentes que podem introduzir avanços tecnológicos disruptivos em uma era de informações inteligentes.

Novas forças produtivas e atualizações industriais de qualidade continuaram a figurar com destaque no cenário econômico local da China. Jiangsu, por exemplo, liderou o país em unicórnios recém-aprovados e potenciais empreendimentos de unicórnios em 2024.

Apoio ao setor privado

Na quarta-feira, Xi também pediu esforços para seguir o espírito de um simpósio de alto nível sobre empresas privadas realizado cerca de duas semanas antes das sessões anuais da principal legislatura da China e principal órgão consultivo político.

O simpósio, com a presença de Xi, destacou o esforço das autoridades chinesas para reforçar a confiança e impulsionar o desenvolvimento do setor privado.

As empresas privadas representam mais de 90% do total de empresas do país, com seus números mais do que quintuplicando entre 2012 e 2024. Sua presença global também se expandiu, com o número de empresas privadas chinesas na lista Fortune Global 500 subindo para cerca de 30.

A igualdade de tratamento deve ser garantida para as empresas sob todas as formas de propriedade, e esforços sustentados devem ser feitos para melhorar o ambiente dos negócios, disse Xi.

Maior papel nas principais estratégias nacionais

As principais economias provinciais também devem assumir maiores responsabilidades na implementação das principais estratégias nacionais de desenvolvimento do país, disse Xi.

Ele instou Jiangsu a fazer esforços proativos e coordenados no desenvolvimento integrado do Delta do Rio Yangtze, no desenvolvimento do Cinturão Econômico do Rio Yangtze e na implementação de outras estratégias de desenvolvimento.

Jiangsu deve fortalecer seu alinhamento com estratégias como o desenvolvimento coordenado da região de Pequim-Tianjin-Hebei e o desenvolvimento da Grande Área da Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, e ter um profundo envolvimento na cooperação do Cinturão e Rota de alta qualidade, disse Xi.

No relatório anual de trabalho do governo provincial, a meta de crescimento do PIB de Jiangsu para 2025 está acima de 5%, com o compromisso de fazer todos os esforços para manter o crescimento econômico estável e desempenhar um papel melhor como impulsionador do crescimento.

https://news.cgtn.com/news/2025-03-05/Xi-takes-part-in-deliberation-at-annual-national-legislative-session-1BuHJgHEbYs/p.html

