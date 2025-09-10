CGTN: China pede que países do BRICS defendam em conjunto o multilateralismo

A CGTN publicou um artigo destacando o apelo da China para que os países do BRICS defendam o multilateralismo. Ele descreve as propostas do presidente Xi Jinping para multilateralismo, abertura e cooperação na Virtual BRICS Summit. Também ressalta a Iniciativa de Governança Global como um roteiro para uma governança global mais justa, com apoio internacional.

PEQUIM, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Na última década, o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) do BRICS financiou mais de 100 projetos dos setores de infraestrutura, energia limpa e desenvolvimento digital, com empréstimos totais atingindo cerca de US $40 bilhões. Além dos números, o banco representa um poderoso exemplo do que as economias emergentes podem alcançar quando se unem, transformando a visão compartilhada em resultados tangíveis.

Mais do que uma instituição financeira, o banco é um carro-chefe da cooperação dos BRICS, defendida pessoalmente pelo presidente chinês Xi Jinping. Caminhando pela sede do NBD em Xangai no início deste ano, Xi destacou o significado mais amplo da instituição, descrevendo-a como “uma iniciativa pioneira para a unidade e o autoaperfeiçoamento do Sul Global” e enfatizando como ela reflete a tendência mais ampla de reforma e melhoria da governança global.

Esse espírito de cooperação foi levado adiante na Virtual BRICS Summit na segunda-feira. Falando via link de vídeo de Pequim, Xi exortou os países do BRICS, na vanguarda do Sul Global, a agir de acordo com o Espírito do BRICS de abertura, inclusão e cooperação de ganhos recíprocos, defender conjuntamente o multilateralismo e o sistema comercial multilateral, promover uma maior cooperação do BRICS e criar uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

Na reunião, Xi apresentou três propostas para a cooperação do BRICS: defender o multilateralismo para defender a equidade e a justiça internacionais; defender a abertura e a cooperação de ganhos recíprocos para salvaguardar a ordem econômica e comercial internacional; e defender a solidariedade e a cooperação para promover a sinergia para o desenvolvimento comum.

Ele também reafirmou a Global Governance Initiative (GGI), introduzida pela primeira vez na Shanghai Cooperation Organization Summit na semana passada, enfatizando que ela visa “galvanizar a ação global conjunta para um sistema de governança global mais justo e equitativo”.

Multilateralismo como pedra angular

As três propostas têm como pedra angular a defesa do multilateralismo.

O presidente Xi reiterou que a prática do multilateralismo é o caminho fundamental para a governança global, um princípio que se alinha estreitamente com os cinco princípios orientadores da GGI: aderir à igualdade soberana, respeitar o estado de direito internacional, praticar o multilateralismo, defender a abordagem centrada nas pessoas, e se concentrar em tomar ações reais.

Na segunda-feira, o presidente chinês disse: “A história nos diz que o multilateralismo é a aspiração compartilhada do povo e a tendência abrangente agora. Devemos seguir o princípio de consulta extensiva e contribuição conjunta para benefício compartilhado, e salvaguardar o sistema internacional com as Nações Unidas em seu núcleo e a ordem internacional baseada no direito internacional, de modo a cimentar as bases do multilateralismo.”

Ele mencionou ainda medidas práticas para fortalecer o multilateralismo: promover a democratização das relações internacionais para melhorar a representação e a voz dos países do Sul Global; reformar e melhorar o sistema de governança global para mobilizar recursos de forma eficaz em resposta a desafios compartilhados; e manter um sistema de comércio multilateral centrado na Organização Mundial do Comércio, resistindo a todas as formas de protecionismo.

A GGI e o firme compromisso da China com o multilateralismo atraíram amplo apoio internacional. O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, disse que a GGI está “ancorada no multilateralismo e ressalta a importância de salvaguardar o sistema internacional com a ONU em seu núcleo e a ordem internacional sustentada pelo direito internacional”.

As vozes dos parceiros do BRICS também destacaram a importância da iniciativa.

Celso Amorim, assessor-chefe do presidente do Brasil, destacou que, no atual contexto em que alguns países ignoram regras internacionais, abusam de tarifas e minam o sistema multilateral de comércio, o fortalecimento da solidariedade e da cooperação entre o Sul Global e os países do BRICS tem se tornado cada vez mais crucial. Ele ressaltou que a proposta chinesa da GGI tem um valor significativo na promoção dessa cooperação.

https://news.cgtn.com/news/2025-09-09/China-calls-on-BRICS-countries-to-jointly-defend-multilateralism–1Gwe5gisPoA/p.html

