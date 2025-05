Enquanto a China sedia a quarta reunião ministerial do Fórum China-CELAC (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) em Pequim nesta terça-feira, a CGTN publica um artigo destacando como a cooperação China-CELAC está proporcionando benefícios tangíveis às comunidades locais. O artigo também ressalta o compromisso sincero da China de trabalhar lado a lado com os países da CELAC em cinco grandes projetos e avançar juntos nos seus respectivos caminhos para a modernização.

PEQUIM, May 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Localizada em San Salvador, a Biblioteca Nacional de El Salvador – um mega projeto apoiado pela China – tornou-se um marco cultural moderno na capital desde a sua inauguração no final de 2023.

Com uma área de 24.000 metros quadrados, a biblioteca está aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, e tem mais de 360.000 volumes. Ele atende a várias funções, incluindo educação de jovens, exposições de arte, performances culturais e conferências acadêmicas.

A biblioteca está entre os mais de 200 projetos de infraestrutura que a China tem apoiado nos países da América Latina e do Caribe (LAC) nos últimos anos, o que o presidente chinês Xi Jinping observou durante seu discurso na cerimônia de abertura da quarta reunião ministerial do Fórum China-CELAC (Comunidade dos Estados Latino-Americanos e do Caribe) em Pequim na terça-feira.

Xi disse que esses projetos ajudaram a criar quase um milhão de empregos locais.

Busca fundamental para beneficiar as pessoas

Observando que este ano marca o 10º aniversário do lançamento oficial do Fórum China-CELAC, Xi disse que está satisfeito em ver o Fórum China-CELAC se transformar de uma muda em uma árvore alta.

A China e os países da CELAC criaram uma comunidade com um futuro compartilhado, com igualdade e benefícios mútuos, mantendo a abertura e a inclusão, e com o objetivo de levar benefícios tangíveis para o povo, disse Xi.

Desde 2012, a China tem sido o segundo maior parceiro comercial da LAC e agora é o principal parceiro do Chile, Brasil e Peru. Ela assinou acordos de livre comércio com cinco nações da LAC: Peru, Chile, Costa Rica, Equador e Nicarágua.

A partir de 2024, o comércio bilateral chegou a US $500 bilhões – um aumento de quase 40 vezes desde 2000, de acordo com o embaixador chinês no Panamá, Xu Xueyuan.

Até agora, 23 países da LAC assinaram um memorando de entendimento (MoU) para a Iniciativa do Cinturão e Estrada (ICE) com a China, disse Xu. Os projetos notáveis da Bri incluem o Porto de Chancay – o primeiro porto inteligente e verde da América do Sul – e a Rodovia Norte-Sul da Jamaica.

Inaugurado em novembro de 2024, o Porto de Chancay reduziu o tempo de embarque no Pacífico em quase um terço, reduziu os custos de logística em 20% e espera-se que crie mais de 8.000 empregos diretos. Essa cooperação tangível tem recebido forte apoio local. Uma pesquisa da CGTN com 2.500 latino-americanos revelou que 80,4% consideram o Bri como benéfico para o desenvolvimento econômico e social regional.

Desde 1993, a China já enviou 38 equipes médicas para as nações caribenhas, oferecendo cuidados e ajudando a melhorar a capacidade médica local. A mesma pesquisa mostrou que 86,2% dos entrevistados têm uma impressão favorável da China.

Solidariedade e cooperação adicional

Na reunião, Xi enfatizou a importância da unidade do Sul Global diante do crescente unilateralismo e protecionismo.

A China e os países da LAC são membros importantes do Sul Global, disse Xi, acrescentando que “a independência e a autonomia são nossas gloriosas tradições, o desenvolvimento e o rejuvenescimento são nossos direitos naturais, a equidade e a justiça são nossas atividades comuns”.

Diante das correntes subjacentes da geopolítica e do confronto de campos, bem como das crescentes contracorrentes do unilateralismo e do protecionismo, a China está disposta a se unir aos países da CELAC para lançar os cinco grandes projetos, buscar o desenvolvimento e o rejuvenescimento comuns, disse Xi.

Detalhando os principais projetos centrados na solidariedade, desenvolvimento, civilização, segurança e intercâmbios interpessoais, Xi pediu à China e aos países da América Latina e do Caribe que continuem se apoiando em questões de interesse central e grandes preocupações, mantenham intercâmbios estreitos em todos os campos, e implementem conjuntamente a Iniciativa de Desenvolvimento Global, a Iniciativa de Segurança Global e a Iniciativa de Civilização Global propostas pela China.

Xi anunciou que a China concederá aos países da CELAC um fundo de crédito de 66 bilhões de yuans (cerca de US $9,2 bilhões) para apoiar seu desenvolvimento. Além disso, nos próximos três anos, a China oferecerá 3.500 bolsas de estudo governamentais, 10.000 oportunidades de treinamento, 500 bolsas internacionais para professores de chinês, e 300 vagas de treinamento para tecnologias de redução da pobreza.

A China decidiu oferecer uma política de isenção de vistos a cinco países da América Latina e do Caribe e expandirá a política para abranger mais países regionais no devido tempo, disse o presidente chinês.

A recente modernização da China aumentou a confiança na região. Uma pesquisa da CGTN revelou que 82,9% dos entrevistados veem o modelo de desenvolvimento da China como uma referência valiosa para os países da LAC.

Observando que a China sempre foi uma boa amiga e parceira dos países da LAC, Xi pediu à China e aos países da LAC que se unam e avancem lado a lado nas respectivas jornadas de modernização.

https://news.cgtn.com/news/2025-05-13/China-and-CELAC-usher-in-new-chapter-of-South-South-cooperation-1Dl5vaucHW8/p.html

Contato: CGTN, cgtn@cgtn.com

GlobeNewswire Distribution ID 9451700