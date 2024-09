Cassinos on-line regulamentados usam tecnologia militar para derrotar os criminosos cibernéticos

WATERFORD, Irlanda, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Com o crime cibernético em alta e o aumento das violações de dados, os cassinos on-line confiáveis do mundo inteiro estão se equipando com as mais recentes tecnologias de criptografia militar para derrotar até mesmo os bandidos cibernéticos mais sofisticados.

O Minimum Deposit Casinos (MDC) – um dos principais portais de recursos de cassino do mundo – informou que as violações de dados estão se tornando cada vez mais comuns e onerosas, pois os criminosos estão à espreita em todos os lugares na Internet. No setor de jogos de azar, a criptografia de dados vai além da proteção de transações financeiras: é preciso proteger todas as interações, desde os logins até o histórico de jogos. Todas as informações dos jogadores são criptografadas, praticamente impossibilitando o acesso de pessoas não autorizadas.

“Os cassinos on-line regulamentados e de boa reputação não podem se dar ao luxo de brincar com a segurança. A segurança e a proteção do jogador são inegociáveis. É por isso que eles estão investindo pesadamente em criptografia de última geração em várias camadas – a mesma tecnologia usada por governos e instituições financeiras internacionais – para se tornarem impenetráveis às ameaças digitais”, disse Miranda Raaff, diretora de informações sobre iGaming do portal MDC.

“Esse nível de segurança altamente tecnológico significa que, mesmo no caso de uma possível violação de dados, as informações criptografadas se mantêm ilegíveis e inúteis para os criminosos cibernéticos. A utilização de firewalls de última geração, criptografia de ponta a ponta e sistemas de monitoramento em tempo real significa que os cassinos on-line estão protegendo todas as transações, dos depósitos até as retiradas, além de proteger todas as interações dos jogadores em trânsito.”

A urgência dessa movimentação nunca foi tão fundamental. Com violações de alto nível, como as ocorridas na gigante do setor de energia Halliburton, na corretora de dados National Public Data (NPD) e na gigante do setor automotivo Toyota – bilhões de informações confidenciais de indivíduos poderiam ser expostas.

“Os riscos nunca foram tão altos. A missão dos cassinos on-line regulamentados é que sejam mais astutos que os criminosos cibernéticos a todo momento e é por isso que eles estão sempre adaptando suas defesas para combater novas ameaças no dinâmico mundo cibernético. A confiança dos jogadores é essencial para o sucesso da empresa, portanto, eles estão fazendo tudo o que podem para protegê-la”, concluiu Raaff.

Sobre o Minimum Deposit Casinos

O Minimum Deposit Casinos, uma subdivisão do OneTwenty Group, é um portal de informações sobre iGaming que analisa e recomenda para os jogadores os cassinos on-line mais confiáveis e seguros do mundo. O MDC analisa todos os aspectos dos cassinos on-line, desde a verificação dos detalhes da licença de jogo até a segurança, as ferramentas de jogo responsável e as práticas de jogo limpo, antes de recomendá-los aos jogadores.

Site – https://www.minimumdepositcasinos.org/

E-mail de contato: miranda@onetwentygroup.com

