Cashew Coast lève 9 millions d’euros auprès d’AgDevCo pour développer son activité de transformation de noix de cajou bio et traçable en Côte d’Ivoire

LONDRES, 13 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — AgDevCo a le plaisir d’annoncer son dernier investissement en Côte d’Ivoire dans Cashew Coast, une entreprise de transformation de noix de cajou en pleine croissance, qui emploie 750 personnes et s’approvisionne localement auprès de plus de 7 000 agriculteurs.

La Côte d’Ivoire est le premier producteur de noix de cajou au monde. Ces noix sont cependant majoritairement exportées sous forme brute pour être transformées au Vietnam et en Inde, avant d’être expédiées vers les marchés finaux en Europe et aux États-Unis, un aller-retour long et coûteux.

Cashew Coast est le fer de lance d’une volonté nationale de retenir davantage de valeur dans l’économie Ivoirienne. En transformant localement et en exportant directement sa production vers les supermarchés et les utilisateurs d’ingrédients, l’entreprise peut payer des prix plus élevés aux agriculteurs qui lui fournissent des noix de cajou biologiques et entièrement traçables.

Avec un fort engagement social et environnemental, Cashew Coast a été le premier transformateur en Côte d’Ivoire à obtenir la certification BRCGS (norme mondiale de référence en matière de sécurité alimentaire). L’entreprise a également remporté le prestigieux prix Fairtrade Africa Award en 2023.

Le prêt mezzanine d’AgDevCo de 9,0 millions d’euros (5,9 milliards de FCFA) financera l’expansion de la capacité de transformation de l’entreprise et la construction de nouveaux entrepôts, ainsi que des programmes d’amélioration de la productivité des agriculteurs. L’investissement permettra de doubler les volumes transformés par l’entreprise pour atteindre 19 000 tonnes de noix de cajou par an.

« Transformer les noix de cajou à la source fait entièrement sens, tant d’un point de vue environnemental qu’économique. Nous sommes extrêmement ravis de commencer ce partenariat avec Cashew Coast qui soutiendra la croissance de l’entreprise, créera plus d’emplois dans les zones rurales et contribuera à faire de l’Afrique de l’Ouest un leader mondiale de la transformation de noix de cajou», a déclaré Ismail Sentissi, directeur des investissements d’AgDevCo pour l’Afrique de l’Ouest.

« Le financement flexible et de long terme apporté par AgDevCo, ainsi que leur expertise dans l’agro-industrie africaine et leur important réseau professionnel, sont autant d’éléments qui nous aideront à réaliser la vision de notre entreprise », a déclaré Salma Seetaroo, PDG et cofondatrice de Cashew Coast. «Nous sommes très heureux de conclure cet investissement et espérons que cette étape clé fera de Cashew Coast un modèle de réussite commerciale reproductible ailleurs en Afrique. »

AgDevCo est un investisseur spécialisé dans l’agro-industrie africaine. Avec 280 millions de dollars sous gestion, AgDevCo a pour ambition de contribuer à développer des entreprises durables et à fort impact sur le continent Africain, en créant des emplois, en produisant et en transformant localement, et en reliant les agriculteurs locaux au marchés finaux. AgDevCo a réalisé plus de 65 investissements à ce jour. Plus d’informations disponibles sur www.agdevco.com

