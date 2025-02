BYD Energy Storage a signé les plus grands projets mondiaux de stockage de batteries à l’échelle du réseau, d’une capacité de 12,5 GWh

SHENZHEN, 18 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — BYD Energy Storage et Saudi Electricity Company ont récemment signé avec succès les plus grands contrats de projets mondiaux de stockage d’énergie à l’échelle du réseau, d’une capacité de 12,5 GWh. Si l’on y ajoute le projet de 2,6 GWh déjà livré, la collaboration totalise désormais des projets d’une capacité considérable de 15,1 GWh.

Réunion de lancement du projet

Cette coopération est une étape cruciale pour faire progresser l’industrie des énergies renouvelables en Arabie saoudite et s’aligner sur les objectifs ambitieux énoncés dans le plan Vision 2030 de ce pays. En réponse aux défis climatiques mondiaux urgents, la SEC s’est fermement engagée à remodeler le paysage énergétique de l’Arabie saoudite et à promouvoir le développement des énergies renouvelables, conformément à l’ambition du Royaume d’atteindre son mix énergétique optimal de 50 % d’énergies renouvelables d’ici à 2030.

L’équipement BESS des projets sera installé sur cinq sites dans le pays. BYD Energy Storage fournira des systèmes de stockage d’énergie de nouvelle génération MC Cube-T qui exploitent sa technologie super-intégrée CTS (Cell-to-System), novatrice à l’échelle mondiale, avec un indice Vcts (proportion du volume de la cellule par rapport au volume du système) supérieur à 33 %. Ces installations viendront compléter le réseau de transport d’électricité de l’Arabie saoudite et joueront un rôle essentiel pour relever les défis posés par le nombre croissant de systèmes de production d’énergie renouvelable, assurer la stabilité de l’approvisionnement en électricité et répondre aux pics de consommation d’énergie.

Il y a 17 ans, BYD a livré le premier système pilote BESS sur le marché afin d’étudier la valeur potentielle des systèmes de stockage par batterie à base de LFP pour les coupler au réseau électrique. À ce jour, BYD Energy Storage a livré plus de 75 GWh d’équipements BESS pour 350 projets dans plus de 110 pays et régions du monde. Son portefeuille de produits diversifiés répond à différents scénarios d’application en matière de production, de services publics et de consommation, formant une chaîne industrielle complète englobant la recherche, le développement, la fabrication, les ventes et le service après-vente. BYD Energy Storage a démontré son aptitude dans la fourniture d’un projet à très grande échelle dépassant les 15,1 GWh.

Ce projet historique redéfinira la valeur et le statut des solutions de stockage d’énergie électrochimique dans le paysage énergétique mondial. Avec cette coopération comme nouveau point de départ, BYD Energy Storage continuera d’augmenter ses investissements dans la recherche et le développement technologique et s’associera à des partenaires mondiaux pour ouvrir une nouvelle ère de transition énergétique, menant l’industrie du stockage d’énergie vers un avenir propre et durable.

