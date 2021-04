BitWats lance les mineurs ASIC les plus rentables

NEW YORK, 30 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitwats ( www.BitWats.com ), une équipe de leaders technologiques travaillant sans relâche pour apporter au public la dernière technologie de minage de cryptomonnaies, vient de lancer les mineurs de cryptomonnaies les plus puissants et rentables du marché. La gamme de produits de la société comprend actuellement BT, DBT et GBT, trois mineurs multi-algorithmes capables de fournir un taux de hachage ultra-rapide, une efficacité énergétique maximale et le retour sur investissement le plus rapide possible.

Tous les mineurs de Bitwats sont construits autour de la dernière technologie ASIC. Un circuit intégré spécifique à l’application ou ASIC est une micropuce conçue pour une application spéciale. Alimentées par des puces ASIC de 5 nm, les plateformes de minage de Bitwats offrent des taux de hachage et une efficacité énergétique extraordinaires pour le minage du bitcoin, du litecoin, de l’ethereum et du monero. En conséquence, la rentabilité de ces mineurs est inégalée sur le marché actuel des cryptomonnaies.

DBT offre des taux de hachage de 750 TH/s, 70 GH/s, 5 GH/s et 5 MH/s, pour les bitcoin, litecoin, ethereum et monero respectivement. D’autre part, pour le mineur GBT, la puissance de hachage dans le même ordre est de 2 250 TH/s, 210 GH/s, 15 GH/s et 15 MH/s. Les consommations d’énergie pour ces deux unités s’élèvent respectivement à 900 W et 2 200 W.

Sur la base des chiffres mentionnés ci-dessus, le potentiel de gain mensuel des deux unités est mentionné ci-dessous.

Mineur DBT : 7 500 $ (Bitcoin), 13 000 $ (Litecoin), 13 000 $ (Ethereum) et 15 000 $ (Monero)

Mineur GBT : 22 500 $ (Bitcoin), 39 000 $ (Litecoin), 37 000 $ (Ethereum) et 45 000 $ (Monero)

Bitwats a conçu ses mineurs de cryptomonnaies dans le but de rendre le minage de cryptomonnaies facile et rentable pour tous, y compris les débutants. Une fois ces mineurs fournis, tout le monde pourra commencer à miner simplement en connectant l’unité à une prise d’alimentation et en y accédant via le Wi-Fi ou un câble, et en entrant dans le pool de données. Les utilisateurs ont également la possibilité de rejoindre le propre pool de minage de Bitwats, sans frais. La société couvre également les frais de livraison et douaniers de ses clients.

À propos de Bitwats : Bitwats a été fondée en 2016 par une équipe de leaders technologiques ayant fait leurs preuves en travaillant pour les entreprises les plus prodigieuses au monde dans le passé. Se dédiant à apporter la dernière technologie de minage de cryptomonnaies au public, la société a récemment lancé sa superbe gamme de mineurs ASIC avancés. Contrairement à la plupart des autres fabricants de matériel de minage de cryptomonnaies, Bitwats travaille en permanence pour rendre le minage de cryptomonnaies facile et rentable pour tous les individus, indépendamment de leur expérience et de leurs connaissances.

