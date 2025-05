TORONTO, May 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget Wallet, carteira Web3 líder sem custódia, participará da Consensus Toronto, um dos eventos mais esperados da Web3, que acontece de 14 a 16 de maio de 2025. À medida que o cenário Web3 amadurece, a Bitget Wallet ganha os holofotes para destacar seus últimos avanços em interoperabilidade cross-chain, segurança de contratos inteligentes e design focado no usuário. Esta participação acontece após o lançamento do Shop with Crypto da Bitget Wallet, um marketplace dentro do aplicativo para gastar cripto em produtos do dia a dia, e da integração do fundo de índice onchain da Reserve para acesso fácil a portfólios de cripto diversificados dentro da carteira.

O evento de três dias reúne desenvolvedores, empreendedores, investidores e construtores do mundo todo para discutir o futuro da cripto, infraestrutura blockchain e finanças descentralizadas. A Bitget Wallet estará presente no local durante toda a conferência, interagindo com participantes e líderes do setor, enquanto apresenta novas funcionalidades de produtos e atualizações do ecossistema pensadas para uma base de usuários em rápida evolução.

A edição deste ano da Consensus marca um importante ponto de virada para o setor. Com participantes de peso, incluindo a BlackRock e representantes da Casa Branca, o evento mostra o quanto a cripto avançou em direção ao reconhecimento institucional e à relevância regulatória. A presença de tais stakeholders sublinha uma mudança de narrativa – de tecnologia marginal para um componente integral da conversa financeira global. Diante desse cenário, a Bitget Wallet busca demonstrar como ferramentas de autocustódia acessíveis e seguras podem servir como porta de entrada para a adoção em massa.

Na noite de 14 de maio, a Bitget Wallet realizará uma exclusiva Noite VIP de Degustação de Whisky como parte de sua presença na Consensus Toronto. Realizada em um local diferenciado, a experiência começa com uma sessão de mixologia de uísque com curadoria no Above/Below Ground, onde os convidados explorarão rótulos premium em um ambiente íntimo e cheio de atmosfera, antes de a noite seguir com um jantar privado em um espaço de caverna subterrânea, oferecendo um ambiente refinado, porém nada convencional, para conversas mais profundas e conexão. Cada convidado VIP também receberá um estojo personalizado em formato de barra de ouro contendo sua própria garrafa de uísque gravada, uma lembrança criada para combinar com o tom da noite: rara, imersiva e inesquecível.

Desde o seu lançamento como um pilar central do ecossistema Bitget, a Bitget Wallet cresceu para suportar e integrar os principais DApps e protocolos DeFi em sua interface. Com foco em usabilidade e segurança, a carteira se tornou a escolha preferida dos usuários que buscam gerenciar ativos digitais, trocar tokens e acessar aplicativos descentralizados. Tudo em uma única interface fluida.

“A Consensus é onde algumas das ideias mais importantes do setor são moldadas”, disse Alvin Kan, COO da Bitget Wallet. “A Bitget Wallet está aqui para compartilhar como estamos enfrentando os desafios críticos da adoção da Web3 e para colaborar com o ecossistema sobre os próximos passos.”

A participação na Consensus Toronto segue a presença da Bitget Wallet na Solana Blockchain Futurist Conference e em outros grandes eventos durante a Canada Crypto Week. Refletindo o esforço mais amplo da Bitget para apoiar a inovação descentralizada por meio de uma infraestrutura acessível, segura e centrada no usuário.

Sobre a Bitget Wallet

A Bitget Wallet é uma carteira de cripto sem custódia, projetada para tornar o universo cripto simples, integrado e seguro para todos. Com mais de 60 milhões de usuários, ela reúne um conjunto completo de serviços cripto, incluindo swaps, insights de mercado, staking, recompensas, um navegador DApp e soluções de pagamento com cripto. Com suporte para mais de 130 blockchains, mais de 20.000 DApps e um milhão de tokens, a Bitget Wallet permite negociação multi-chain fluida em centenas de DEXs e pontes cross-chain. Apoiada por um fundo de proteção ao usuário de mais de US$ 300 milhões, ela garante o mais alto nível de segurança para os ativos dos usuários.

Para mais informações, visite: X | Telegram | Instagram | YouTube | LinkedIn | TikTok | Discord | Facebook

Para consultas de imprensa, entre em contato em media.web3@bitget.com

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aca210c0-db22-4696-aa65-4d4c4b00cc2f

GlobeNewswire Distribution ID 1001096951